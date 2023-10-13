На первом заседании городской думы VIII созыва выбрали председателя и главу Тюмени

В Тюмени состоялось первое заседание Тюменской городской думы VIII созыва. В нее вошли: 28 депутатов от фракции «Единая Россия», 4 человека от ЛДПР, по два депутата – от КПРФ и партии «Справедливая Россия – За правду».

В первом заседании приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов, федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, депутаты регионального парламента, представители правительства и администрации, почетные жители города.

Губернатор Александр Моор отметил: «В составе восьмого созыва очень много опытных депутатов, которые хорошо знают особенности депутатской деятельности, и я уверен, что они поделятся опытом, помогут своим молодым коллегам освоиться и влиться в дружный коллектив. Вновь избранные депутаты принесут в работу думы новые идеи, новые мысли, которые позволят в этом балансе максимально эффективно работать на благо жителей города Тюмени, на благо нашего региона».

Депутаты провели выборы председателя Тюменской городской думы и главы города Тюмени. По итогам тайного голосования председателем городской думы стала Светлана Иванова, а главой Тюмени – Руслан Кухарук. Губернатор пожелал новоизбранным руководителям успехов в работе на благо жителей Тюмени.