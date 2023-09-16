В Тюменской области обновили стратегию цифровой трансформации

Новую редакцию стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Тюменской области подписал губернатор Александр Моор по итогам заседания региональной комиссии по цифровому развитию.

Обновленная стратегия включает 58 проектов по внедрению цифровых технологий в 13 ключевых отраслях и направлениях. Она рассчитана на период до 2024 года. Как сообщают в департаменте информатизации, наибольшее число инициатив реализуется в области государственного управления, здравоохранения, образования и социальной сфере.

Сельское хозяйство вошло в число ключевых отраслей стратегии, подлежащих ускоренной цифровизации. Цифровая трансформация отрасли позволит повысить эффективность функционирования процессов агропромышленного комплекса за счет применения современных цифровых технологий при сборе и обработке данных.

Шесть проектов, которые включает направление, обеспечат полноту и достоверность различных данных о ситуации в АПК. Реализация проектов даст возможность частично предоставлять в электронном виде документы для получения грантов на развитие хозяйств, материально-технической базы сельскохозяйственных кооперативов и семейных ферм, а также позволит сократить сроки предоставления государственной услуги по выдаче племенных свидетельств.