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​В Тюменской области утвердили новую стратегию цифровой трансформации

В Тюменской области обновили стратегию цифровой трансформации

​В Тюменской области утвердили новую стратегию цифровой трансформации
Фото: freepik.com

Новую редакцию стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Тюменской области подписал губернатор Александр Моор по итогам заседания региональной комиссии по цифровому развитию.

Обновленная стратегия включает 58 проектов по внедрению цифровых технологий в 13 ключевых отраслях и направлениях. Она рассчитана на период до 2024 года. Как сообщают в департаменте информатизации, наибольшее число инициатив реализуется в области государственного управления, здравоохранения, образования и социальной сфере.

Сельское хозяйство вошло в число ключевых отраслей стратегии, подлежащих ускоренной цифровизации. Цифровая трансформация отрасли позволит повысить эффективность функционирования процессов агропромышленного комплекса за счет применения современных цифровых технологий при сборе и обработке данных.

Шесть проектов, которые включает направление, обеспечат полноту и достоверность различных данных о ситуации в АПК. Реализация проектов даст возможность частично предоставлять в электронном виде документы для получения грантов на развитие хозяйств, материально-технической базы сельскохозяйственных кооперативов и семейных ферм, а также позволит сократить сроки предоставления государственной услуги по выдаче племенных свидетельств.


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Сегодня в 21:57, просмотров: 127, комментариев: 0
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