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​Медицинский туризм в Тюменскую область набирает популярность

40 тысяч иностранцев приехали в Тюменскую область в прошлом году за медицинской помощью

​Медицинский туризм в Тюменскую область набирает популярность
Фото: admtyumen.ru

Медицинский туризм – одно из перспективных и востребованных направлений туристической отрасли в Тюменской области. В 2022 году в рамках реализации регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг в Тюменской области» более 40 000 иностранных граждан получили доступ к высокотехнологичной и качественной медицинской помощи, сообщает региональный департамент здравоохранения.

По словам начальника отдела экспорта медицинских услуг ГАУ ТО «Медицинский информационно-аналитический центр» Елены Долгунской, медицинский туризм является важным фактором развития региональной системы здравоохранения. «Чтобы быть востребованными, мы внедряем международные стандарты обслуживания. Тюменские специалисты проходят обучение и стажировку за рубежом. Наши врачи вносят весомый вклад в рост международного престижа региона и всей России», –сказала она.

Экспорт медицинских услуг – одна из задач национального проекта «Здравоохранение». Медицинская помощь иностранцам в Тюменской области в рамках нацпроекта оказывается с 2019 года.

Наиболее востребованными направлениями медицинской помощи являются: кардиохирургия, лечение онкологических, офтальмологических, гинекологических и урологических заболеваний, эндопротезирование, нейрохирургия и лечение бесплодия.


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Сегодня в 17:17, просмотров: 108, комментариев: 0
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