Александр Моор: Движение студенческих отрядов переживает подъем

17 февраля отмечается День российских студенческих отрядов. В 2022 году в Тюменской области число бойцов студотрядов выросло на 19 процентов. Сейчас в области успешно действуют 34 отряда по семи направлениям.

В региональном отделении российских студотрядов состоит 1226 человек. 385 студентов получили рабочие профессии: строителей, проводников, вожатых, официантов, матросов-спасателей, трактористов. Строительные отряды региона являются участниками трудовых проектов Газпрома и Росатома.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил всех причастных к студенческим отрядам, подчеркнув, что этот праздник объединяет не только действующих бойцов студотрядов страны, но и многочисленных ветеранов. Для всех, кто участвовал в этом движении, работа в студотрядах стала хорошей школой жизни и профессионального определения.

«. Во многих городах страны открываются мультиформатные пространства для его участников. Такой Дом студотрядовцев вскоре появится и в нашем регионе. Это даст возможность еще большему числу молодых людей открыть для себя новые горизонты для приложения сил и талантов, получить рабочую специальность за счет областного и федерального бюджета, трудоустроиться в летний период, построить карьерную траекторию в будущем, раскрыть творческий потенциал и найти настоящих друзей», – отметил глава региона.