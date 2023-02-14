«Азбука предпринимательства» стартовала в Тюмени

В Тюмени 13 февраля стартовал тренинг «Азбука предпринимательства», разработанный с целью поддержи и развития молодежного предпринимательства. Первая встреча состоялась в библиотечно-издательском комплексе Тюменского индустриального университета.

Обучение проводит Центр «Мой бизнес» в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В учебную группу вошли студенты-участники программы «Стартап как диплом» и действующие предприниматели, которые обратились в Центр «Мой бизнес» за поддержкой по реализации проектов. Таким образом, по замыслу авторов тренинга, начинающие бизнесмены и опытные предприниматели смогут обменяться своими идеями и знаниями.

Тренинг проводят сертифицированные тренеры АО «Корпорации МСП». По каждому проекту обучающиеся получат обратную связь от приглашенных экспертов. Сформированные бизнес-планы и презентационные программы станут итогом обучения. В дальнейшем их можно будет использовать при получении государственной поддержки, общении с инвестором и в целом при реализации дела.

Тренинги «Азбука предпринимательства» состоятся также в Ишиме с 13 по 17 марта и в Тюмени с 20 по 24 марта.