Тюменская делегация примет участие в Egypt Petroleum Show

Делегация Тюменской области отправилась в Египет и проводит в Каире серию деловых встреч. В состав тюменской делегации вошли представители компаний «Ойл Тэк», «Неомаш», «Сиббурмаш», «Интех», «Тюмень прибор», «СГТ», сообщается в социальных сетях Инвестиционного агентства региона.

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев провел презентацию социально-экономического развития региона для представителей деловых кругов Египта.

«Мы динамично поработали с представителями Египта в прошлом году: провели переговоры на Питерском экономическом форуме, на нашем нефтегазовом. Сегодня я рад больше рассказать о Тюменской области, о ее значении в масштабах России, о перспективах. Бизнес совместно может укрепить себя новыми интеллектуальными продуктами, которые есть и с той, и с другой стороны», – обратился замгубернатора к участникам встречи.

В ходе визита запланированы встречи тюменской делегации с представителями министерств Арабской Республики Египет, бизнес-переговоры, а также посещение международной выставки Egypt Petroleum Show – крупнейшего нефтегазового и энергетического шоу Египта, Северной Африки и Средиземноморья.