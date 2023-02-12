16+
Логотип Сиапресс
USD  72,7923   EUR  78,0542  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Тюменской области сократилось число детей-сирот, не обеспеченных жильем

На жилье для детей-сирот в Тюменской области направят 680 миллионов рублей

​В Тюменской области сократилось число детей-сирот, не обеспеченных жильем
Фото: admtyumen.ru

В 2023 году на реализацию программы обеспечения жильем детей-сирот в Тюменской области направят 680 миллионов рублей. В прошлом году на эти цели было выделено более миллиарда рублей. За последние несколько лет количество детей-сирот, не обеспеченных жилыми помещениями, снизилось в Тюменской области на 24 процента.

Такие данные привела вице-губернатор Ольга Кузнечевских, выступая на расширенном заседании коллегии региональной прокуратуры.

Ольга Кузнечевских подчеркнула, что совместная работа правительства и надзорного ведомства позволяет обеспечить на территории региона стабильную обстановку.

«Мы продолжим реализацию региональных госпрограмм по профилактике правонарушений, повышению безопасности дорожного движения и борьбе с наркотиками. На эти цели в бюджете Тюменской области предусмотрено более 740 миллионов рублей», – сказала вице-губернатор. И подчеркнула: «Люди оценивают нашу общую работу и ситуацию в регионе не по данным статистики, а по уверенности в своей безопасности и безопасности своих детей, а также на основе собственного опыта взаимодействия с представителями органов власти и правопорядка».

Отдельно Ольга Кузнечевских отметила эффективность взаимодействия между облпрокуратурой и региональным правительством в разработке нормативно-правовых актов, направленные на поддержку участников специальной военной операции и их семей.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 21:05, просмотров: 120, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Молния ударила в Иисуса 752
  2. ​В Нижневартовске покойника переодевали прямо на улице 613
  3. Зимние интеллектуальные игры проходят в Сургуте 566
  4. ​На лыжи встали 1600 сургутян 557
  5. ​Россияне проигнорируют День святого Валентина 546
  6. ​Александр Пелевин избавится от приставки и.о. 513
  7. ​Вартовчане не могут улететь в Минеральные Воды 473
  8. ​Год педагога и наставника в Югре стартует 27 февраля 412
  9. ​Грантовая поддержка бизнеса в Тюменской области увеличена до 40 миллионов рублей 204
  10. ​Александр Моор объяснил высокие позиции Тюменской области в рейтинге качества жизни 201
  1. Вартовчанка погибла после землетрясения в Турции 2918
  2. Сургутянин остался без квартиры и машины после общения с мошенниками 2023
  3. В лесах ХМАО может скрываться опасный преступник 1946
  4. «Мы не уходим, мы просто снижаем обороты» 1927
  5. ​Нужны пересадки 1918
  6. ​ВТБ, «Открытие» и РНКБ объединяют банкоматные сети 1868
  7. Именитые кардиохирурги исполнили «джаз» на сердце югорчанки // ФОТО, ВИДЕО 1859
  8. Сургутянин сделал предложение Ларисе Долиной во время концерта: она отказалась 1840
  9. ​Югра привлекает востребованных специалистов при помощи «ускоренных северных» 1765
  10. Югорский боксер завоевал титул чемпиона мира по версии WBC 1750
  1. Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни 8894
  2. ​Секрет «Чебурашки» в безальтернативности проката и явном пацифистском подтексте 7072
  3. «Эта улыбка нас смутила, поразила…» 4503
  4. ​Комарова верно сказала про коррупцию в строительных подрядах. Кто ее опровергнет? 4187
  5. В столице Югры продают элитную квартиру в стиле деревянной избы с баней 4123
  6. Сургутская скандалистка Рая Мамедова обратилась к азербайджанцам, несмотря на запрет 3936
  7. Какие цифровые тренды стоит ожидать в 2023 году? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3733
  8. ​Ипотека в 2023: роскошь или доступная реальность 3507
  9. ​Прощание с Мимино 3341
  10. Лесоповал 3328

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика