Александр Моор рассказал о новом проекте глубокой переработки нефти

На очередных Губернаторских чтениях глава Тюменской области Александр Моор заявил, что большинство реализуемых в регионе экономических и социальных программ и проектов адекватны текущей геополитической и макроэкономической ситуации.

Комментируя лекцию директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александра Широва и его слова о необходимости импортозамещения в нефтегазовом сервисе, губернатор отметил, что в Тюменской области есть большой потенциал для развития данной отрасли.

«Мы имеем хорошую научную базу в виде исследовательских центров крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний», – считает губернатор. Уже несколько лет реализуем проект «Нефтегазовый кластер», в который входят предприятия более чем из пятнадцати регионов страны. Они объединяют свои возможности и усилия для решения технологических задач, которые стоят сегодня перед нефтегазовой отраслью. Сегодня эти вызовы в первую очередь связаны с импортозамещением – обеспечением технологической независимости».

Александр Моор напомнил, в ХХ веке в Тюменской области не было глубокой переработки нефти и газа. При этом добыча, транспортировка, переработка нефти и газа, оказание нефтегазосервисных услуг исторически являются основой экономики региона.

«Сейчас у нас есть нефтеперерабатывающий завод, который прошел все сложности этапа смены собственника. Сегодня мы обсуждаем новый проект более глубокой переработки нефти. Вместе с нашим ключевым партнером, компанией «СИБУР», мы системно развиваем Тобольскую промышленную нефтегазохимическую площадку, разрабатывая новые проекты. Это укладывается в логику нашего развития в текущих геополитических и геоэкономических условиях», – сказал глава региона.

Александр Моор подчеркнул, что ключевой эффект развития экономики – социальный. Развитие экономики региона – это рост благосостояния и повышение качества жизни жителей области.