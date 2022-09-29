С 1 декабря 2022 года тарифы на электроэнергию для населения вырастут на 9%

С 1 декабря 2022 года индексация тарифов на электроэнергию для россиян вырастет на 9%. Об этом стало известно в прогнозе социально-экономического развития РФ в 2023-2025 годах.

«Размер индексации тарифов на электрическую энергию для населения в среднем по Российской Федерации с 1 декабря 2022 года составит 9%, с 1 июля 2024 года - 6% и с 1 июля 2025 года - 5%», – говорится в документе.

Стоит отметить, что следующее повышение тарифов на электроэнергию запланировано на 1 июля 2024 и 2025 годах на 6% и 5% соответственно. Помимо этого, с 1 сентября текущего года действуют новые правила расчета платы за общедомовые нужды, согласно которому расходы на весь объем коммунальных ресурсов будут оплачивать собственники помещений, в том числе за тех жителей дома, кто намеренно скручивает и занижает показания счетчиков.

Ранее индексацию тарифов ЖКХ перенесли на декабрь 2022 года.