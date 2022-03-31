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​650 организаций Тюменской области примут детей на оздоровление и отдых в 2022 году

За год в оздоровительных программах примут участие около 250 тысяч детей

​650 организаций Тюменской области примут детей на оздоровление и отдых в 2022 году
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области в этом году около 250 тысяч детей примут участие в различных оздоровительных программах. Детский отдых и оздоровление организован на базе 650 организаций, в том числе это загородные центры, палаточные лагеря, лагеря с дневным пребыванием. На эти цели выделено более 1 млрд рублей из регионального бюджета.

«В 2022 году сохранены все льготные программы по отдыху и оздоровлению за счет средств бюджета Тюменской области. А именно: бесплатные путевки для трудной жизненной ситуации, путевки на условиях софинансирования, реабилитационные детские путевки и путевки «Мать и дитя» в оздоровительных организациях Тюменской области и здравницах Черноморского района Республики Крым. С 2022 года путевки на условиях софинансирования будут приобретаться родителями по новым правилам, теперь не нужно предоставлять справки о доходах как это было раньше, теперь установлена фиксированная доплата за путевку, в каникулярный период 50% родительской доплаты, во внеканикулярный период 30% родительской доплаты», - рассказали в пресс-службе областного департамента социального развития.

Кроме того, 19 детских загородных центров и лагерей Тюменской области принимают участие в программе кешбэка. Президент Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе» Лариса Шилова рассказала, что отправить ребенка в детский лагерь по программе кешбэка можно с 1 мая и по 30 сентября.

Количество поездок на одного ребенка не ограничено, можно поехать на любое количество смен. Для семей с несколькими детьми вернуть 50 процнетов, но не более 20 тысяч рублей от стоимости можно будет с каждой купленной путевки. При этом, все путевки можно оплатить одной карточкой, так как нет ограничений по количеству транзакций. Для получения возврата необходимо приобрести путевку через сайт оздоровительной организации, оплатить покупку картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности на сайте www.privetmir.ru.


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Сегодня в 14:04, просмотров: 39, комментариев: 0

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