Интервью с неврологом Сургута ‒ о росте числа тяжелых инсультов, молодых пациентах и ошибках, из-за которых люди теряют драгоценное время

Сегодня, 29 октября, отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Это заболевание не всегда сопровождается сильной головной болью или потерей сознания. Иногда все начинается с онемения руки, которое человек списывает на усталость и решает просто переждать. Почему это опасно, сколько времени есть у врачей, правда ли, что инсульты стали чаще случаться у молодых людей, и как снизить риск заболевания? Об этом в интервью СИА-ПРЕСС рассказал заведующий неврологическим отделением для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения, врач-невролог Сургутской окружной клинической больницы Вели Мовсумов.

‒ Какие первые признаки инсульта люди чаще всего пропускают? Почему пациенты не всегда обращаются за помощью сразу?

‒ Самая большая проблема в том, что инсульт далеко не всегда сопровождается сильной головной болью или потерей сознания. Человек может оставаться в сознании, разговаривать, заниматься повседневными делами, и при этом у него уже развивается инсульт. Например, во время приготовления еды у человека онемела рука. Он думает: «Голова не болит, сознание я не потерял, значит, ничего серьезного». Но именно так инсульт и может проявляться.

К первым признакам относятся внезапное онемение или слабость в руке и ноге, нарушение речи, асимметрия лица, ухудшение зрения, двоение в глазах, необычное нарушение координации. Симптомы могут возникать не одновременно, а последовательно ‒ например, сначала немеет лицо, затем рука и нога. Это может происходить в течение часа. Часто люди объясняют такие ощущения усталостью, неудобной позой во сне или защемлением нерва. Решают подождать до утра, надеясь, что все пройдет. Это очень распространенная ситуация.

Бывает, пациент поступает к нам с инсультом, который случился еще накануне. Спрашиваем, почему он не вызвал скорую помощь сразу. Отвечает: «Думал, до утра пройдет». Например, сначала у человека онемели конечности с одной стороны тела. Он лег спать, а утром проснулся уже не только с онемением, но и со слабостью. Состояние ухудшилось, а время, когда мы могли применить наиболее эффективные методы лечения, оказалось упущено.

Особенно опасно, когда симптомы самостоятельно проходят. Это может быть транзиторная ишемическая атака ‒ состояние, которое иногда называют предынсультом. Она сигнализирует о риске последующего инсульта и требует срочной медицинской оценки.

Поэтому при внезапном появлении хотя бы одного характерного признака необходимо сразу вызвать скорую помощь. Не нужно самостоятельно садиться за руль, принимать лекарства по совету знакомых или пытаться резко снизить давление.

Конечно, онемение и другие неврологические симптомы могут возникать по разным причинам. Задача врачей ‒ разобраться, действительно ли это инсульт. Но человек не должен пытаться самостоятельно поставить себе диагноз и терять время.

‒ Сколько времени есть у врачей, чтобы спасти человека от тяжелых последствий инсульта? Какие методы лечения доступны пациентам в Сургуте?

‒ В неврологии есть выражение: «Время ‒ это мозг». Когда нарушается кровоснабжение участка головного мозга, клетки начинают страдать от недостатка кислорода. Чем дольше сохраняется нарушение кровотока, тем выше риск необратимых повреждений. Для проведения стандартной внутривенной тромболитической терапии при ишемическом инсульте существует терапевтическое окно ‒ до четырех с половиной часов от начала симптомов. Пациенту вводят специальный препарат, который помогает растворить тромб, перекрывший кровоток. Это позволяет рассчитывать на восстановление утраченных функций или уменьшение неврологических нарушений.

Другой современный метод ‒ механическая тромбоэктомия. Это высокотехнологичная внутрисосудистая процедура, при которой специалисты с помощью инструментов извлекают тромб из крупной артерии головного мозга. Оба метода могут применяться последовательно. У тщательно отобранных пациентов тромбоэктомию можно провести даже спустя сутки после начала инсульта. Но это ни в коем случае не означает, что можно сутки ждать дома. Возможность вмешательства зависит от характера закупорки сосуда и результатов обследования головного мозга.

В СОКБ применяются и тромболизис, и эндоваскулярные вмешательства по удалению тромбов. В 2026 году мы провели около 65 процедур тромболизиса ‒ это примерно в десять раз больше, чем в прошлом году. Для нас это хороший показатель.

Если у пациента геморрагический инсульт, то есть кровоизлияние в головной мозг, к лечению подключаются нейрохирурги Сургутской клинической травматологической больницы. Мы постоянно взаимодействуем с коллегами. При необходимости пациента оперативно переводят в травматологический центр. Наша главная задача ‒ максимально сократить время от появления первого симптома до начала лечения. При подозрении на инсульт безопасного времени для ожидания дома не существует.

‒ Правда ли, что инсульт молодеет? Приходится ли вам спасать пациентов в возрасте 30-40 лет?

‒ Да, сегодня мы сталкиваемся с инсультами у людей, которых принято считать молодыми, ‒ в 30-40 лет, а иногда и раньше. Инсульт давно перестал быть заболеванием исключительно пожилых людей. У молодых пациентов нередко встречаются те же факторы риска, что и у старших: повышенное артериальное давление, сахарный диабет, высокий холестерин, избыточная масса тела и курение. Отдельная проблема заключается в том, что человек в 35 лет может годами не подозревать о повышенном давлении, поскольку чувствует себя хорошо.

При этом у молодых людей мы рассматриваем и другие возможные причины инсульта: расслоение артерий, заболевания сердца, нарушения свертываемости крови. Например, при тромбофилии повышается склонность к образованию тромбов, что может привести к инсульту даже в детском возрасте. Поэтому обследование каждого пациента должно быть индивидуальным.

В нашей практике было немало случаев, когда удавалось спасти и реабилитировать пациентов 30-40 лет. К счастью, большинство молодых пациентов, о которых я говорю, полностью восстановились после неврологических нарушений и вернулись к прежней жизни.

Но главный вывод здесь другой: молодой возраст не гарантирует защиту от инсульта. Заниматься профилактикой нужно задолго до старости.

‒ Сколько жителей Сургута перенесли инсульт с начала 2026 года? Стало ли таких случаев больше по сравнению с предыдущими годами?

‒ Инсульт остается одной из наиболее серьезных медико-социальных проблем. Ежегодно мы принимаем большое количество пациентов, которым требуется экстренная помощь, а затем длительное восстановление.

При оценке статистики важно различать количество пациентов, поступивших в конкретную больницу, и число жителей Сургута, перенесших инсульт. Ведь в сургутских стационарах лечатся не только горожане, но и жители других муниципалитетов Югры.

При этом могу однозначно сказать: к октябрю 2026 года количество инсультов стало значительно больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Кроме того, мы наблюдаем увеличение числа пациентов с выраженными неврологическими нарушениями. По моим наблюдениям, инсульты стали протекать тяжелее, чем в 2024-2025 годах. Это субъективная оценка, основанная на моей практике: я работаю уже девятый год и замечаю, что пациентов становится больше, а их состояние ‒ тяжелее.

‒ С чем вы связываете увеличение тяжести инсультов?

‒ На мой взгляд, одна из главных причин ‒ недостаточный контроль факторов риска, прежде всего артериального давления, уровня сахара в крови и вредных привычек.

У нас распространена ситуация, когда человек считает себя здоровым, потому что у него ничего не болит. Например, пациент с сахарным диабетом может месяцами жить с повышенным уровнем глюкозы, но не обращаться к эндокринологу и не принимать назначенные препараты, поскольку чувствует себя нормально. При этом он может не контролировать и артериальное давление. Инсульт в таком случае не возникает из-за одного дня без контроля. Проблема накапливается месяцами и годами.

Иногда человек поступает к нам с инсультом и говорит: «Я никогда не лежал в больнице, ничем не болею, давление не измеряю». А после обследования выясняется, что у него гипертония, сахарный диабет, атеросклеротические бляшки и другие заболевания. То есть человек долгое время жил с факторами риска, о которых либо не знал, либо не считал нужным ими заниматься. На мой взгляд, это одна из причин, по которым мы видим все больше тяжелых случаев.

‒ Что действительно помогает снизить риск инсульта? Какие заболевания и привычки представляют наибольшую опасность?

‒ Один из важнейших факторов риска, который человек способен контролировать, ‒ артериальное давление. Гипертония существенно повышает вероятность как ишемического, так и геморрагического инсульта. Опасность в том, что повышенное давление может совершенно не ощущаться. Человек годами живет с высокими показателями и даже не подозревает об этом.

Большое значение имеют и заболевания сердца, особенно нарушения ритма, например фибрилляция предсердий. При таком состоянии в сердце могут образовываться тромбы, которые затем попадают в сосуды головного мозга.

Риск инсульта также повышают сахарный диабет, нарушения липидного обмена, курение, избыточная масса тела, недостаточная физическая активность и злоупотребление алкоголем.

Профилактика не требует каких-то необычных мер. Необходимо регулярно контролировать давление, уровень глюкозы и холестерина, отказаться от курения, ограничить употребление алкоголя, рационально питаться и поддерживать физическую активность.

Что касается движения, полезны даже обычные прогулки. Ориентир ‒ около 30 минут в день в спокойном темпе. Не нужно ставить спортивные рекорды или заставлять себя идти через сильную усталость и одышку. Нагрузка должна соответствовать возможностям человека. Если полчаса даются тяжело, продолжительность прогулки следует уменьшить. Если человек чувствует себя хорошо, можно гулять дольше.

После инсульта физическая активность тоже важна, но нагрузку необходимо подбирать индивидуально, с учетом состояния пациента. Если человек достаточно восстановился и хочет заниматься в тренажерном зале, это возможно, однако чрезмерных нагрузок нужно избегать: они могут привести к повышению давления.

Еще один принципиальный момент ‒ лечение уже выявленных заболеваний. Если врач назначил препараты для контроля давления, сахара, холестерина или профилактики тромбообразования, их необходимо принимать по установленной схеме.

Некоторые пациенты прекращают лечение, когда начинают хорошо себя чувствовать. Но нередко самочувствие улучшается именно благодаря препаратам. Самостоятельно отменять их или менять дозировку нельзя.

Есть препараты, которые после ишемического инсульта необходимо принимать длительно, иногда пожизненно, для профилактики повторного нарушения кровообращения. При этом конкретный препарат и продолжительность приема определяет врач с учетом показаний и противопоказаний.

Самое важное ‒ не ждать появления симптомов, чтобы начать заботиться о здоровье. Многие факторы риска можно контролировать задолго до того, как они приведут к инсульту.

Кстати: в СОКБ создали «Школу инсульта» для пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, и их близких. Специалисты подготовили серию видеоуроков, в которых объясняют, как распознать признаки инсульта, правильно переворачивать лежачего пациента и проводить гигиенические процедуры. Посмотреть уроки можно по ссылке.