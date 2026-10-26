Тюменский историк − о том, как создавался путеводитель по советской архитектуре города

В Сургуте появился путеводитель по советской архитектуре − от «Авроры» и ДК «Энергетик» до мозаик, памятников и утраченного железнодорожного вокзала. Его авторы предлагают рассматривать эти объекты не только как часть прошлого, но и как основу для современной городской идентичности. О проекте, дизайн-коде и перспективах архитектурных маршрутов СИА-ПРЕСС поговорил с руководителем проекта «Город из бетона» и тюменским историком Артёмом Михалишиным.

− Брошюра уже готова. Расскажите, какие объекты вы в нее включили и почему выбрали именно их?

− Мы включали, во-первых, те объекты, которые являются культовыми для нашего города. Понятно, что это «Аврора», Дворец культуры «Энергетик», здание Сургутского государственного университета, где сегодня находится Институт естественных и технических наук. Когда-то там располагался Западно-Сибирский проектный институт. Также включили ДК «Строитель», ДК «Нефтяник», потому что они характеризуют Сургут как ведомственный город. Они находились в районах, первых ведомственных поселках и поэтому несут территориальный характер разных частей города. Они олицетворяют Сургут, который буквально собирался по кусочкам.

Сам путеводитель мы разделили на несколько частей: административные и общественные здания, мозаики и памятники. В конце добавили генеральные планы. Мы решили их включить, потому что Сургут − модернистский город. Функциональная архитектура была основой советского градостроительства, особенно для новых нефтяных городов. Здесь уже не было квартальной застройки, основной стала микрорайонная.

Мы постарались собрать самые важные здания, которые олицетворяют Сургут как нефтяную столицу. Конечно, включили и железнодорожный вокзал. На карте маршрута его нет, потому что район железнодорожного вокзала находится далеко от центра и человеку было бы неудобно идти туда, тем более сейчас от самого здания остались только руины. Но в информационную часть мы его внесли.

− Пока, насколько я понимаю, печатной версии еще нет. Когда она появится, каким будет тираж и где вы планируете распространять путеводитель?

− Буквально вчера мне написали из типографии, что они уже закончили печать 100 экземпляров. Распространять путеводитель будем через основные культурные площадки города. Это исторический парк «Россия − Моя история. Югра». Мы также поговорили с представителями «Старого Сургута», они готовы взять несколько экземпляров. Планируем передать брошюры и в культурный центр «Порт». С Сургутским краеведческим музеем тоже хотим поработать, но пока неясно, будут ли они распространять брошюру.

Продавать путеводитель мы не будем. По условиям проекта его продукты нельзя продавать, пока проект продолжается. Кроме того, будет опубликована цифровая версия, которой сможет воспользоваться любой желающий.

Если человеку интересно, он сможет прийти в одну из культурных площадок и бесплатно взять печатный экземпляр. Возможно, позже появятся дополнительные тиражи, в том числе совместные с другими организациями, если идея заинтересует участников культурной жизни Сургута. Я надеюсь, что итоговый продукт проекта продолжит жить. На мой взгляд, он получился современным и достаточно интересным, в том числе для молодежи.

− Если не ошибаюсь, изначально в проекте обсуждались интерактивные элементы, но итоговая версия получилась скорее информационной. Почему от этой идеи отказались и планируете ли вернуться к ней позже?

− Интерактивные элементы у нас все-таки присутствуют. Это точки обзора. Первая − центральная магистраль по улице Ленина, вторая − административный центр. Сначала мы планировали сделать их отдельными вкладышами. Но потом поняли, что это будет неудобно с точки зрения использования: человек будет ходить с путеводителем, вкладыши могут выпасть, он этого даже не заметит. Поэтому мы решили сделать их отдельными страницами внутри самой брошюры. То есть от идеи мы полностью не отказались, а просто ее пересобрали. Элемент иммерсивности сохранился, хотя и не в том формате, который изначально задумывали. Возможно, в дальнейшем мы это еще доработаем.

− Сейчас в Сургуте разрабатывают дизайн-код и проводят опрос жителей о городской идентичности. Насколько, на ваш взгляд, такой документ нужен городу и какие предложения вы бы сами хотели внести в его разработку?

− Мы уже общались с людьми, которые занимаются дизайн-кодом, − с «Проектной группой 8». Их заинтересовали наша идея и сам проект. Мне кажется, то, что мы сделали, закрывает большой пласт советской истории Сургута, и с этим можно работать дальше. У нас уже есть готовый продукт, логотип, мы делали футболки. Все это можно развивать.

По моему мнению, стоит работать с этой айдентикой − «Сургут − город из бетона». Мне кажется, этот лозунг хорошо отражает город. Понятно, что Сургут не единственный подобный город, но здесь такая идея сформулирована и собрана в конкретный проект. В этом смысле Сургут даже может стать одним из примеров для других российских модернистских городов, особенно тех, которые активно развивались в советский период. Я общался с людьми из других крупных городов Сибири, показывал им нашу брошюру. Они говорили, что даже у них подобных путеводителей нет. Такие проекты есть, например, в Перми, где много материалов по конструктивизму и модернизму. Подобная работа идет в Екатеринбурге, есть примеры в Москве и других городах. Но для Сибири и городов за Уралом это пока довольно редкая практика.

Кстати, сургутяне могут предложить, что стоит сохранить или изменить в облике города, пройдя опрос до 8 ноября. Участникам предлагают рассказать, какие места, образы и символы ассоциируются у них с Сургутом, что делает его особенным, а также что нравится в городской среде и каких перемен не хватает. Пройти опрос можно по ссылке.

− Может ли ваш путеводитель стать частью этой работы − например, использоваться при поиске визуальной идентичности Сургута или сохранении отдельных архитектурных элементов?

− Да, конечно. Визуальная идентичность уже заложена в нашем логотипе. Но с этим можно работать дальше − использовать образы других зданий, например «Авроры» или железнодорожного вокзала, которого, к сожалению, уже нет. Мы хотели показать архитектурные доминанты города. Это сложно, потому что даже центр Сургута не очень явно выражен с точки зрения планировки. Но можно выделять отдельные точки интереса и работать с ними. Нам бы хотелось, чтобы элементы, которые мы показали в путеводителе, сохранялись, и чтобы городские власти обращали на них внимание.

− Какие дальнейшие перспективы у проекта «Город из бетона»? Планируете ли вы продолжать исследование, дополнять путеводитель, делать новые маршруты, экскурсии или другие форматы?

− Мы, конечно, планируем развивать эту идею и продолжать архивную работу. Хотелось бы найти больше информации по каждому объекту. Возможности сургутского Муниципального архива в этом плане мы уже практически исчерпали: нашли все, что там было доступно по нашей теме. Искали материалы и в областных архивах Тюмени, но там информации тоже не так много, и она скорее общая. Не хватает материалов по конкретным проектам.

Скорее всего, дальше придется обращаться в центральные архивы Москвы. Например, мы хотим полностью восстановить историю проекта кинотеатра «Аврора». Мы нашли типовой проект, созданный в начале 1970-х годов, и можем в целом описать архитектурную идею здания. Но нам до сих пор неизвестен автор именно сургутского проекта. Мы не видели эскизы, хотя они наверняка существовали. Не знаем и о других проектных решениях, от которых в итоге могли отказаться. Хотелось бы так же поработать с ДК «Строитель», ДК «Нефтяник». Да, это во многом типовые проекты, но и там может быть интересная история. Возможно, удастся найти дополнительные материалы о панно «Камертона».

Отдельное направление − экскурсии. Наша изначальная идея заключалась в том, чтобы любой человек мог скачать путеводитель и самостоятельно пройти по маршруту. То есть путеводитель становится своего рода самостоятельным экскурсоводом. Но хотелось бы провести и первую организованную прогулку − собрать людей, которым интересна архитектура, и посмотреть, насколько такой формат востребован в Сургуте. В городе уже существуют обзорные экскурсии, маршруты по истории спецпереселенцев и другие направления. А отдельного маршрута именно по архитектуре, насколько я знаю, пока нет. Поэтому мы предлагаем фактически еще один новый городской маршрут. Мы уже поделились путеводителем с Сургутским краеведческим музеем и надеемся, что он сможет иметь для них практическое значение, например стать основой для экскурсионного маршрута.

Есть и другие возможные форматы: лекции, встречи, работа со студентами. Может быть, кого-то эта тема заинтересует с точки зрения искусствоведения и станет основой для дипломной работы. Еще одно направление − практические проекты, связанные с сохранением и ревитализацией зданий. Например, работать с тем, как можно было бы представить администрации такие проекты, подключать какую-то низовую активность горожан и смотреть, как эти объекты могли бы вписаться в мастер-план Сургута, в его пространственное развитие.