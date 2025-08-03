Начальник управления ГО и ЧС Сургута Андрей Рачёв – о пожарах, рейдах, купании в несанкционированных местах и ответственности сургутян

Каждое лето ‒ одни и те же ошибки: пожары из-за сухой травы, гибель людей из-за купания в неположенных местах, игнорирование правил. Почему это повторяется? Как минимизировать риски? Как власти контролируют обстановку в городе? Об этом в эфире siapress.ru рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС Администрации Сургута Андрей Рачёв.

– Как сегодня в целом у нас оценивается ситуация с пожарами в городе? Есть ли рост или снижение по количеству возгораний?

– С начала текущего года в Сургуте произошло 204 техногенных пожара. Если сравнивать со статистикой прошлого года, то по состоянию на сегодняшний день так же произошло 204 пожара. То есть мы не наблюдаем роста количества пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вместе с тем, к сожалению, на пожарах погибло с начала года пять человек, из них три подростка. При этом хотел бы отметить, что все погибшие на пожарах зафиксированы в дачных кооперативах при пожаре или в жилом доме, или в бане. Ну и также хотел бы отметить, что каждый пожар сопровождается значительным экономическим ущербом, поэтому как минимум – это после каждого пожара необходимо делать ремонт, в худшем случае, это новое строительство взамен сгоревших строений.

– А какие основные причины пожаров вы можете назвать?

– Я бы выделил, наверное, три основных причины. Первое – это нарушение правил монтажа и эксплуатации электроприборов. В частности, это использование неисправной электропроводки, превышение допустимой нагрузки на электросеть, нарушение правил безопасности эксплуатации электроприборов. Если говорить о цифрах, то по этой причине в городе произошло 80 пожаров.

На втором месте находится такая причина как неосторожное обращение с огнем. Как правило, это непотушенная сигарета, выброшенная спичка, нарушение правил безопасности при использовании горючих смесей и легковоспламеняющихся жидкостей. По этой причине в городе произошел 71 пожар.

И на третьем месте – нарушение правил эксплуатации печей и дымоходов – 21 пожар. Это, как правило, связано с эксплуатацией печей, которые находятся или в жилом доме, или в бане.

– Многих, кстати, интересует, что входит в понятие «особый противопожарный режим». Какие ограничения действуют для горожан?

– Как правило, особый противопожарный режим устанавливается в тех случаях, когда возникает повышенная пожарная опасность. Это или жаркая продолжительная погода, или праздничные мероприятия, как новогодние, майские, когда возрастает вероятность возникновения пожаров.

Сам режим устанавливается нормативными актами или субъекта, или муниципального образования, то есть он может установлен быть как на территории города, так и на территории субъекта. Соответственно, при издании этого нормативного акта устанавливается временной период, на сколько он вводится, и устанавливается ряд дополнительных противопожарных мероприятий, которые направлены на предупреждение пожаров.

Если более детально говорить, то усиливаются профилактические мероприятия: запрещается посещение лесов, разведение костров, проведение пожароопасных работ. Также проводятся мероприятия, направленные на предупреждение лесных пожаров, а именно: оборудуются или создаются минерализованные полосы и противопожарные разрывы. То есть главная задача любого противопожарного режима, ее основная цель – это снижение количества пожаров и их недопущение.

– Всем известно, что лето – это дачный сезон. Какие рекомендации вы можете дать дачникам, чтобы не допустить пожара на участке?

– Учитывая то, что в летнее время люди как можно больше проводят времени на дачах, наверное, я бы хотел акцентировать внимание на правилах пожарной безопасности, связанных с эксплуатацией печей. Первое – это, конечно же, не перекаливать печь. Второе – следить во время топки за состоянием печи, установить притопочный лист, искрогаситель, не доверять ни в коем случае топку печей детям, не посещать баню в состоянии алкогольного опьянения – это тоже важно.

Ну и, наверное, хотел бы порекомендовать иметь на даче первичные средства пожаротушения, а именно: запас воды, песка, несгораемое полотно, огнетушитель, и если дача жилая, то также хотел бы порекомендовать установить автономный пожарный извещатель. То есть это устройство, которое позволит вас при начальной стадии пожара путем громкого звука разбудить, тем самым вы сможете приступить к тушению пожара и – самое главное – вовремя эвакуироваться, тем самым спасти себе жизнь.

– А сколько уже было проведено у нас рейдов по пожарной безопасности с начала года или с начала летнего сезона?

– Эта работа у нас ведется на постоянной основе в целях снижения количества пожаров, а самое главное – недопущения гибели людей. Мы совместно с Госпожнадзором проводим профилактические рейдовые мероприятия. Основное внимание уделяется жилым домам с низкой пожарной устойчивостью и дачам. С начала года проведено более 70 рейдов, в ходе этих мероприятий мы доводим до граждан основные правила пожарной безопасности и меры ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.

– Какая ответственность предусмотрена за нарушение противопожарной безопасности?

– За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Минимальная санкция – это предупреждение или штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Если же нарушения привели к уничтожению или повреждению чужого имущества или нанесению легкого и среднего вреда здоровью, то в данном случае штраф увеличивается до 50 тысяч рублей.

Хотел бы отметить, что в период особого противопожарного режима штрафы увеличиваются, и он уже достигает 20 тысяч рублей. И если нарушение требований пожарной безопасности привели к тяжкому вреду здоровью или гибели человека, то за это уже предусмотрена уголовная ответственность.

– Давайте перейдем с вами к теме водоемов. Есть ли в Сургуте официальные места, где можно купаться, и соответствуют ли они санитарным требованиям?

– К сожалению, на сегодняшний день в Сургуте нет мест, которые предназначены для купания, по причине того, что вода в этих водоемах по результатам лабораторных исследований, которые проводятся ежегодно силами Центра гигиены и эпидемиологии, не соответствует санитарно-химическим нормам. В частности, наблюдается превышение общего железа и органических веществ. Именно по этой причине мы не можем создать городской пляж и, соответственно, оборудовать тем самым необходимую инфраструктуру.

Вместе с тем на сегодняшний день у нас в городе имеется три места массового отдыха людей у водных объектов: это улица Аэрофлотская – река Черная, береговая зона реки Саймы в парке «За Саймой» и частный центр отдыха «Эдем» на Югорском тракте. Эти места оборудованы зонтиками, скамейками, лежаками, кабинками для переодевания, то есть в принципе для того, чтобы можно было провести свободное время на берегу этих водоемов, не купаясь, и тем самым, отдохнув, соблюдая те запреты, которые введены в части обеспечения безопасности людей на водных объектах.

– Что делают власти для обеспечения безопасности на воде? Есть ли у нас спасатели, патрули, проводятся ли рейды на водоемах?

– Работа в области обеспечения безопасности людей на водных объектах ведется ежегодно, причем как в летнее, так и зимнее время. Если говорить о летнем периоде, то на сегодня на берегу водоемов установлено более 110 предупреждающих знаков «купание запрещено», спасателями ежедневно патрулируется акватория реки Обь. Кроме этого, мы организовали работу патрульно-спасательных постов на пяти водоемах: это река Черная, центр отдыха «Эдем» – озеро Карьерное, два поста на водохранилище Сургутская ГРЭС-2 и один пост на Сайме.

Кроме этого, мы ведем большую информационную кампанию, то есть информация о мерах безопасности на воде периодически размещается и в средствах массовой информации, и на информационных ресурсах администрации города.

Плюс, мы в теплое время суток совместно с государственной инспекцией по маломерным судам, комиссией по делам несовершеннолетних, сотрудниками полиции, народными дружинниками патрулируем водные объекты, проводим инструктажи, вручаем тематические памятки, ну и плюс, если граждане нарушают запрет на купание в водоемах, то привлекаем к административной ответственности.

– Какие правила поведения на воде вы считаете самыми важными?

– Вы знаете, я всегда акцентирую внимание в первую очередь на детях, то есть главное – это предупредить гибель людей. В этот летний период у нас за два прошедших месяца не допущено гибели людей на водных объектах, надеюсь, и этого не произойдет.

Поэтому в первую очередь – это контроль за детьми со стороны родителей, не допускать того, чтобы дети остались без присмотра, довести до них основные правила безопасности на водных объектах. Ни в коем случае не купаться в запрещенных местах, в незнакомых местах, не нырять, потому что при этом тоже можно повредиться.

И в отдельном, как говорится, порядке тоже хотел бы сказать, что ни в коем случае не купаться, а может, даже не находиться у водных объектов в состоянии алкогольного опьянения. Потому что, как правило, люди, которые находятся в нетрезвом состоянии, зачастую переоценивают свои возможности, что в конечном итоге приводит вот к таким трагическим последствиям.

– Какие меры профилактики работают, по вашему мнению, лучше всего? Что эффективнее: личные встречи, листовки или информирование жителей через социальные сети?

– Наверное, в той или иной степени работают, скажем так, все способы профилактики. Но в большей степени, я думаю, что основным эффектом обладают методы, связанные с личным общением с людьми. То есть в ходе рейдовых мероприятий, когда ты объясняешь человеку, чем это чревато, чем может закончиться купание в запрещенных и необорудованных местах, доводишь до него меры ответственности и зачастую примеры трагических случаев, которые были ранее на том или ином водоеме. Именно личное общение наиболее, мне кажется, является эффективным способом профилактики безопасности людей на водных объектах.

И то, что касается спасения людей, вот как я уже сказал, мы организовали работу пяти постов, патрульно-спасательных, это тоже показывает свою эффективность. Почему? Потому что, к примеру, в прошлом году спасатели спасли два человека, в этом году уже три человека, то есть это жизни людей. Основная задача заключается именно в этом: не допустить трагедии и спасти тех людей, которые нуждаются в помощи.

– Спасибо, что пришли к нам на эфир, ответили на наши вопросы. До свидания.