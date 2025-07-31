Эксперт рассказал, как снижение ключевой ставки повлияет на продажу недвижимость в Сургуте

Центральный банк России снизил ключевую ставку сразу на два процентных пункта ‒ с 20% до 18%. Это решение стало самым значительным снижением за последние годы и может стать поворотным моментом для рынка недвижимости. Станет ли ипотека доступнее для сургутян? Приведет ли это к росту числа сделок на вторичном и первичном рынках? Об этом корреспонденту siapress.ru рассказал ‒ руководитель сургутского филиала компании «Этажи» Константин Сыпко.

‒ Какие категории недвижимости в Сургуте первыми отреагируют на снижение ключевой ставки ‒ новостройки или вторичка?

– Снижение ключевой ставки, прежде всего, отразится на рынке вторичной недвижимости. Это связано с тем, что на протяжении последних 20 месяцев в условиях высоких процентных ставок в данном сегменте накапливался отложенный спрос.

Мы ожидаем определенное оживление рынка. Во-первых, само по себе рекордное снижение ключевой ставки ‒ это уже значимый сигнал. Да, ставка пока остается высокой, 18%, и ожидать резкого роста числа сделок по стандартной ипотеке, возможно, преждевременно. Но важно другое ‒ снижение ключевой ставки ведет к снижению ставок по вкладам. Это высвобождает денежные средства населения, часть которых, скорее всего, будет направлена на первоначальные взносы при покупке недвижимости.

Сегмент новостроек в меньшей степени зависит от динамики ключевой ставки, поскольку реализуется в рамках программ с господдержкой, таких как «Семейная ипотека». Эта программа позволяла застройщикам продавать жилье по льготным условиям даже в период высокой ключевой ставки.

Важно отметить, что мы не ожидаем резкого скачка спроса даже при снижении ключевой ставки ‒ изменения будут постепенными. Сильное оживление возможно лишь в случае снижения ставки до уровня 10-12%.

Кроме того, активизация спроса на вторичном рынке создает предпосылки для оживления и на первичном рынке. Продажа вторичного жилья часто является источником первоначального взноса при покупке квартиры в новостройке, особенно в рамках льготных ипотечных программ. Таким образом, позитивная динамика в сегменте вторичной недвижимости потенциально приведет к росту спроса и на первичном рынке.

‒ Какие банки уже изменили ипотечные ставки в Сургуте?

‒ На текущий момент об изменении ставок объявили следующие банки, представленные в Сургуте:

ПАО «Сбербанк»

ПАО «Альфа-Банк»

Банк «Уралсиб»

АО «Абсолют Банк»

По информации от наших партнеров, к концу текущей недели аналогичная реакция ожидается и от других банков, которые пока не пересмотрели условия. Это создает предпосылки для увеличения доступности ипотеки в ближайшие недели.

– Снизилась ли ставка по ипотеке на новостройки с господдержкой?

– Ставка по «Семейной ипотеке», которая остается самой востребованной льготной программой в Сургуте, по-прежнему составляет 6%.

Некоторые застройщики предлагают дополнительное субсидирование, в рамках которого можно получить ставку до 3,5%. Однако подобные предложения существовали и до недавнего снижения ключевой ставки, и их нельзя рассматривать как реакцию рынка на изменения со стороны Центрального банка.

Таким образом, фактического снижения ставок по льготной ипотеке вслед за снижением ключевой ставки пока не произошло.

– Что на текущий момент считается «хорошей» ипотечной ставкой в Сургуте?

– На сегодня самая выгодная базовая ипотечная ставка составляет 19,99%. В среднем одобрение клиентов происходит по ставке около 20,7%.

– Повлияет ли снижение ставки на активность застройщиков и продавцов вторичной недвижимости?

– Постепенное снижение ключевой ставки стабилизирует рынок и позволяет сбалансировать спрос и предложение. Мы не ожидаем резкого импульса, и это хорошо ‒ плавное оживление рынка поможет избежать скачков цен.

Что касается продавцов вторичной недвижимости, их реакция во многом будет зависеть от степени и темпа рыночного оживления. При текущих ожиданиях по снижению ключевой ставки не прогнозируется значительного роста цен на вторичном рынке. Поводов для повышения цен на текущем этапе нет.

Скорее, умеренное снижение ставки приведет к росту покупательской активности, но не изменит баланс спроса и предложения. Рынок останется «рынком покупателя», где покупатели продолжают диктовать условия.

Для застройщиков также не ожидается резкой смены стратегии. Основной спрос продолжит формироваться за счет программ с господдержкой.

– Какие дополнительные факторы, помимо снижения ключевой ставки, необходимы для роста продаж недвижимости?

– Для заметного увеличения объема продаж недвижимости необходимо сочетание следующих факторов:

Во-первых, снижение ставок по банковским вкладам. Когда доходность по вкладам перестанет быть привлекательной, население будет искать альтернативные способы вложения средств, включая инвестиции в недвижимость ‒ традиционно считающуюся одной из самых надежных форм сохранения капитала.

Во-вторых, реакция банковского сектора. Уже сегодня наблюдается снижение ипотечных ставок от ряда крупных банков. В частности, средняя ставка опустилась ниже психологического уровня в 20%, что может стимулировать дополнительный спрос.