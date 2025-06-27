Интервью с руководителем центра реабилитации о том, как в ХМАО помогают зависимым вернуться к нормальной жизни

Зависимость от психоактивных веществ ‒ не просто вредная привычка, а тяжелое заболевание, которое разрушает жизни, семьи и судьбы. Борьба с ней требует времени, внутренней силы и поддержки. Особенно важно, чтобы человек, оказавшийся в беде, не остался один.

В ХМАО уже 16 лет работает реабилитационный центр «Чистый путь», где помогают тем, кто решил начать жизнь заново. Как устроена реабилитация? Почему так важна мотивация? С чего начинается возвращение к нормальной жизни? Об этом и не только корреспондент siapress.ru поговорил с председателем региональной общественной организации по профилактике и реабилитации лиц, страдающих заболеваниями наркоманией и алкоголизмом «Чистый путь» Марией Бадио.

‒ Насколько успешна реабилитация в вашем центре?

‒ Мы уже 16 лет занимаемся помощью зависимым людям. За это время у нас сложилась отработанная программа, направленная на глубокую работу с каждым участником. И могу сказать: около 50% наших выпускников возвращаются к нормальной жизни. Это означает, что они создают семьи, работают, строят здоровые отношения с окружающими. Это высокий результат, особенно учитывая сложность самой проблемы.

‒ Кто работает с пациентами?

‒ У нас в команде не только профессиональные психологи и педагоги, но и те, кто сами прошли через зависимость и справились. Это очень важно, потому что бывшие зависимые могут говорить с участниками на одном языке, они вызывают доверие и являются живым примером того, что выздоровление возможно.

‒ Что отличает вашу реабилитационную программу?

‒ Мы не даем волшебной таблетки. Реабилитация ‒ это длительный путь. Наркомания признана Всемирной организацией здравоохранения хроническим заболеванием, которое требует комплексного подхода. У нас выстраивается мотивация, человек учится жить по-другому, решать свои проблемы не через наркотики. Это постепенное восстановление, которое продолжается не только в центре, но и после ‒ в жизни.

‒ Какие факторы влияют на успех?

‒ Самое главное ‒ это желание самого человека меняться. Важна поддержка семьи, участие близких. И еще ‒ общественное отношение. Люди не должны бояться обращаться за помощью. Нужно говорить: «Да, ты попал в беду, но выход есть». Только тогда человек сможет поверить в себя и начать действовать.

‒ А с подростками вы тоже работаете?

‒ Да, мы участвуем в профилактических мероприятиях. Выступаем в школах, на родительских собраниях, рассказываем, как распознать первые признаки зависимости, как говорить с ребенком. Очень важно работать не только с детьми, но и с родителями. Иногда достаточно просто вовремя прийти за консультацией ‒ и беды удастся избежать.

‒ Что бы вы сказали тем, кто сейчас находится в тупике?

‒ Не бойтесь просить помощи. Это не стыдно. Главное ‒ решиться на первый шаг. Мы рядом. Мы знаем, как помочь. Мы верим в вас. Вы можете снова начать жить.