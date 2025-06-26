Интервью с председателем центра «Русские традиции» о празднике Купалы в Сургуте

Как отпраздновать Купалу так, чтобы она запомнилась на целый год? В Сургуте это знают – и уже более десяти лет играют этот древний русский праздник, превращая его в яркое и душевное событие. О том, как создается сказка своими руками, чем запомнился праздник в этом году и с какими трудностями сталкиваются организаторы – корреспонденту siapress.ru рассказал председатель РОО ХМАО-Югры Центра сохранения и развития культуры «Русские традиции» Валентин Коленченко.

– Для тех, кто не смог присутствовать на мероприятии: что на нем было? Чем удивляли и развлекали горожан?

– Мы играли русский народный праздник «Купала», это было сказочное пространство. Удивление горожан происходящим было однозначно. Все началось с русской традиции встречи гостей – на входе надо было пройти врата из мира социального в сказочный между двуручной пилой и колоколом (молодцы по пиле палкой ударяли – о своем приходе заявляли, а девицы в колокол звонили – о себе говорили).

Гостей встречала Баба Яга и Кикимора, снимая пыль дорожную и заботушки, погружая в «детство». Потом мы вели гостей в баню и только после этого пропускали на сказочную поляну.

Дальше проходила череда испытаний через игры, хороводы, обряды. И в результате поляна засияла тысячами улыбающихся лиц, наполненных радостью – это ли ни сказка? Все не рассказать, лучше на празднике побывать.

Исконно русский народный праздник «Купала» собирает людей, которые в своем генном коде хранят память наших предков. Праздник проводится во время наибольшего цветения и проявления природных сил. Это время выбрано не с проста. Мудрость наших предков безгранична.

Праздник наш проводится вне религии и политики, на нем были гости многих иных культур и вероисповеданий, для которых было удивительно видеть все происходящее. Только одно огненное представление нашей артели чего стоит.

Иван Купала проводят и в другие даты, хотя внутреннее наполнение праздника будет узнаваемо. Хороводы, игры, костер и прыжки через него.

Разница может быть только одна, мы праздник «играем».

– Вы проводите этот праздник уже 10 лет. Как за эти годы поменялась его организация?

– Да, мы проводим его более 10 лет. Даже наши дети уже становятся помощниками. Первый праздник играть и вспоминать из детства, как это делали наши родители, было не просто. Интересно и радостно стало позже. Уже с возрастом пришло понимание народной мудрости. Праздник делается всем миром, как это раньше было.

– Как долго идет подготовка к организации такого мероприятия? С какими трудностями сталкиваетесь?

– Практически сразу после праздника мы начинаем готовиться к следующему. Подготовка у нас начинается с разбора и вопросов: «Как хорошо праздник играли? Что неладно было? А что гостей до души зацепило?». Потом обсуждаем место проведения праздника. Но помощников у нас не хватает, а главное – времени. В организации у нас нет сотрудников, все трудятся и живут, как и все. Основное бремя задач на плечах наших соратников лежит, но по-другому мы жить не можем.

– Вы организовываете такие мероприятия с поддержкой администрации или простых горожан?

– Наш народный праздник проводится «всем миром». В деревнях это было всегда, и сейчас начинает возрождаться вновь. Порядок на поляне наводить и мусор вывозить с места проведения – это мы сами. Хотя у нас был опыт в былом, мусор с поляны нам помогли вывезти.

– Поделитесь статистикой – как много к вам пришло людей в этом году? Правда, что с каждым годом праздновать приходит все больше людей?

– С малых ручейков собираются полноводные реки – у нас также. Люди приходят на праздник познакомиться с родной культурой и порой «потусоваться». А потом не хотят с нами расставаться. Вместе с нами дорогой русской культуры идет все больше и больше людей – более 2 000 человек было на празднике. Эти люди понесли тепло и радость в свои дома и города.

Фото: vk.com/kupala_surgut

– Я слышал, что на праздновании был большой общий стол, куда горожане приносили свою еду. Чем обычно «проставлялись» жители города?

– На общем столе было «все, что к чаю». Совместное чаепитие из жарового самовара с баранками и блинами запоминается надолго.

– Видел на фотографиях с мероприятия палатки. Люди оставались на ночь после празднования?

– Да, такие были гости.

– Есть ли какие-то планы на празднование в следующем году? Может, планируете расширение территории или новые мероприятия?

– Планы такие есть. Ищем более просторное место проведения праздника.

Кроме того, мы уже много лет проводим фестиваль русской культуры «Ладушки», праздник «Коляда», а также День весеннего равноденствия. Еще мы соорганизаторы фестивалей «Рубеж», «Счастливые люди», День Отца.

В этом году, 15 июня, мы совместно с общественной организацией «Северный человек», Клубом единоборств «Вымпел» и Федераций Кикбоксинга Сургута провели День дружбы и единения славян. Планируем сделать этот праздник ежегодным.

Фото: Иван Карсеев