Пять причин, почему нужно быть донором и сдавать кровь

Сдать кровь – значит дать кому-то шанс на жизнь. Донорство давно стало неотъемлемой частью современной медицины: компоненты крови необходимы при операциях, травмах, родах и лечении тяжелых заболеваний. Кто может стать донором, какие правила важно соблюдать перед сдачей и что получает человек взамен? Об этом и не только корреспонденту siapress.ru рассказали в сургутском КУ «Станция переливания крови».

– Кто может стать донором? Какие правила необходимо соблюдать?

– Донором может стать любой здоровый гражданин России старше 18 лет и весом не менее 50 кг. Перед сдачей важно соблюдать простые правила: хорошо выспаться, плотно позавтракать (исключив жирную и молочную пищу), не употреблять алкоголь за 48 часов и избегать интенсивных физических нагрузок до и после донации.

– Расскажите о полном процессе сдачи крови и этапах донорства от начала и до конца

– Донорский путь начинается с заполнения анкеты в регистратуре. Затем – сдача анализов (кровь из пальца) в лаборатории и осмотр у врача-трансфузиолога. Если противопоказаний нет – человек направляется в зал донации. После процедуры донора ждет небольшой отдых и сладкий чай с печеньем.

– Кто больше всего нуждается в донорской крови?

– Компоненты крови необходимы:

Пострадавшим в авариях, с ожогами и тяжелыми травмами.

Пациентам, перенесшим операции на сердце и сосудах.

Женщинам с осложнениями при родах и новорожденным.

Людям с онкологией и заболеваниями крови, такими как лейкоз и гемофилия.

А также всем, кто проходит химиотерапию или теряет много крови при лечении.

– Какова статистика доноров за последний месяц и год?

– В 2024 году головное учреждение станции переливания крови посетили более 7 700 доноров. За первые 5 месяцев 2025 года – уже более 5 000 человек.

– Какие компоненты крови чаще всего требуются медучреждениям Сургута и округа? И какая группа крови сейчас самая ценная?

– Чаще всего востребованы эритроциты – они помогают восстановить кислородную функцию крови. Плазма используется при больших кровопотерях, болезнях печени и в производстве препаратов.

Самая универсальная – первая группа с отрицательным резусом: ее можно использовать в экстренных ситуациях для любого пациента. Но на практике важна каждая группа – у каждой есть свой пациент.

– Кто чаще становится донором в Сургуте – молодежь, взрослые, пожилые люди?

– Наибольшую активность проявляют взрослые в возрасте от 25 до 45 лет. Но с каждым годом все больше молодых людей начинают интересоваться донорством – это радует!

– Какие существуют мифы о донорстве?

– Мифов действительно много. Например:

Что можно заразиться во время процедуры (невозможно – все одноразовые расходные материалы стерильны).

Что кровь сдавать вредно (наоборот, разумное донорство стимулирует организм).

Что это очень больно (по факту – обычный укол, многие даже не замечают).

Также ошибочно думать, что донация «высасывает силы» – при соблюдении рекомендаций все проходит комфортно.

— Пару лет назад я ходил сдавать кровь. После сдачи я чувствовал себя прекрасно, а мои товарищи ощущали слабость и сонливость, хотя они выглядят крупнее и здоровее меня. Почему так случилось?

– Все индивидуально. Самочувствие после донации зависит от многих факторов: режима сна, питания, наличия завтрака, физической нагрузки до процедуры, уровня стресса. Не всегда «крупнее» означает «более готовый».

– Какие льготы, оплату и поощрения получает донор? Есть ли польза для организма донора от сдачи крови?

– Донору предоставляются выходной день, бесплатные обследования: на общий анализ крови и гемотрансмиссивные инфекции, компенсация на питание и возможность стать Почетным донором России. Сама процедура помогает организму обновляться, укрепляет иммунитет, тренирует сердечно-сосудистую систему и снижает риск некоторых заболеваний.

Так же есть особые преимущества для Почетных доноров РФ:

Отпуск в любое удобное для себя время.

Медицинскую помощь в государственных учреждениях системы здравоохранения вне очереди.

Внеочередное право на получение льготных путевок на санаторно-курортное лечение по месту работы или учебы.

Ежегодную денежную выплату.

– Ну и напоследок: можете назвать пять причин, почему нужно быть донором и сдавать кровь?

– 1. Это реальный способ спасти чью-то жизнь.

2. Это вклад в благополучие родного города.

3. Помогая другим, становишься лучше сам.

4. Донорство улучшает самочувствие и здоровье.

5. Потому что добро возвращается!