Интервью с психологом о том, как помочь ребенку справиться со страхом перед экзаменами

16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  79,0028   EUR  90,0068  

Новости

  • ​В Сургуте растет число травм на самокатах: пострадали уже 43 человека

    ​В Сургуте растет число травм на самокатах: пострадали уже 43 человека

    Сегодня в 14:26
    158 0
  • ​Югра вошла в топ-10 регионов по доходам населения

    ​Югра вошла в топ-10 регионов по доходам населения

    Сегодня в 13:36
    178 0
  • ​Прыжок в точку: сургутяне стали лучшими на чемпионате по парашютному спорту

    ​Прыжок в точку: сургутяне стали лучшими на чемпионате по парашютному спорту

    Сегодня в 12:53
    228 0 
  • 	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#347 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1750054409"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1751828374"
    ["follow_link"]=>
    string(235) "/adv_follow/hash?q=zgr7jN7+50zTR6DFZqpXXNteBq8d+fY4j9HTbo+SgoqSP8dFz35QoORelCRcvNKSFy8ptX3f0iQ3CSOKSyhPJ8dtGYsqf8ErBK9P9nt4+kl91QauSiKH26oKSbZCaxROKhiIq3OYtz03HaenlMpyMOKJg7dqIbJhnxVxiNQIpurBHzoR8P8QWfBxYrfsvX+vM+q0E22QxLEHP4ttncUXog=="
    ["view_link"]=>
    string(233) "/adv_view/hash?q=zgr7jN7+50zTR6DFZqpXXNteBq8d+fY4j9HTbo+SgoqSP8dFz35QoORelCRcvNKSFy8ptX3f0iQ3CSOKSyhPJ8dtGYsqf8ErBK9P9nt4+kl91QauSiKH26oKSbZCaxROKhiIq3OYtz03HaenlMpyMOKJg7dqIbJhnxVxiNQIpurBHzoR8P8QWfBxYrfsvX+vM+q0E22QxLEHP4ttncUXog=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "156"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "69"
      ["name"]=>
      string(26) "МРТ Эксперт (15)"
      ["link"]=>
      string(84) "https://sur.mrtexpert.ru/offers/1584?utm_source=vk&utm_medium=post&utm_campaign=hand"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "9638c7bed3bf422543a79309e5021ced.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdkEjT3"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(80) "ООО «МТР-Эксперт Сургут» ИНН 8602209572 erid:2SDnjdkEjT3"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-06-16 11:13:29"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-07-06 23:59:34"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "156"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#353 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#351 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#354 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#351 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#355 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#351 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#351 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#347 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1750054409"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1751828374"
    ["follow_link"]=>
    string(235) "/adv_follow/hash?q=zgr7jN7+50zTR6DFZqpXXNteBq8d+fY4j9HTbo+SgoqSP8dFz35QoORelCRcvNKSFy8ptX3f0iQ3CSOKSyhPJ8dtGYsqf8ErBK9P9nt4+kl91QauSiKH26oKSbZCaxROKhiIq3OYtz03HaenlMpyMOKJg7dqIbJhnxVxiNQIpurBHzoR8P8QWfBxYrfsvX+vM+q0E22QxLEHP4ttncUXog=="
    ["view_link"]=>
    string(233) "/adv_view/hash?q=zgr7jN7+50zTR6DFZqpXXNteBq8d+fY4j9HTbo+SgoqSP8dFz35QoORelCRcvNKSFy8ptX3f0iQ3CSOKSyhPJ8dtGYsqf8ErBK9P9nt4+kl91QauSiKH26oKSbZCaxROKhiIq3OYtz03HaenlMpyMOKJg7dqIbJhnxVxiNQIpurBHzoR8P8QWfBxYrfsvX+vM+q0E22QxLEHP4ttncUXog=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "156"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "69"
      ["name"]=>
      string(26) "МРТ Эксперт (15)"
      ["link"]=>
      string(84) "https://sur.mrtexpert.ru/offers/1584?utm_source=vk&utm_medium=post&utm_campaign=hand"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "9638c7bed3bf422543a79309e5021ced.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdkEjT3"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(80) "ООО «МТР-Эксперт Сургут» ИНН 8602209572 erid:2SDnjdkEjT3"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-06-16 11:13:29"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-07-06 23:59:34"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "156"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#353 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#351 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#354 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#351 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#355 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#351 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#351 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#347 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1750054409"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1751828374"
    ["follow_link"]=>
    string(235) "/adv_follow/hash?q=zgr7jN7+50zTR6DFZqpXXNteBq8d+fY4j9HTbo+SgoqSP8dFz35QoORelCRcvNKSFy8ptX3f0iQ3CSOKSyhPJ8dtGYsqf8ErBK9P9nt4+kl91QauSiKH26oKSbZCaxROKhiIq3OYtz03HaenlMpyMOKJg7dqIbJhnxVxiNQIpurBHzoR8P8QWfBxYrfsvX+vM+q0E22QxLEHP4ttncUXog=="
    ["view_link"]=>
    string(233) "/adv_view/hash?q=zgr7jN7+50zTR6DFZqpXXNteBq8d+fY4j9HTbo+SgoqSP8dFz35QoORelCRcvNKSFy8ptX3f0iQ3CSOKSyhPJ8dtGYsqf8ErBK9P9nt4+kl91QauSiKH26oKSbZCaxROKhiIq3OYtz03HaenlMpyMOKJg7dqIbJhnxVxiNQIpurBHzoR8P8QWfBxYrfsvX+vM+q0E22QxLEHP4ttncUXog=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "156"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "69"
      ["name"]=>
      string(26) "МРТ Эксперт (15)"
      ["link"]=>
      string(84) "https://sur.mrtexpert.ru/offers/1584?utm_source=vk&utm_medium=post&utm_campaign=hand"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "9638c7bed3bf422543a79309e5021ced.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdkEjT3"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(80) "ООО «МТР-Эксперт Сургут» ИНН 8602209572 erid:2SDnjdkEjT3"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-06-16 11:13:29"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-07-06 23:59:34"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "156"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#353 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#351 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#354 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#351 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#355 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#351 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#351 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
    ООО «МТР-Эксперт Сургут» ИНН 8602209572 erid:2SDnjdkEjT3 реклама на siapress.ru
    ООО «МТР-Эксперт Сургут» ИНН 8602209572 erid:2SDnjdkEjT3 реклама на siapress.ru
  • ​В Сургуте выявили более 40 сайтов с экстремистским контентом

    ​В Сургуте выявили более 40 сайтов с экстремистским контентом

    Сегодня в 12:11
    353 0
  • ​Музыканты из Югры отправятся в Сербию на международный фестиваль

    ​Музыканты из Югры отправятся в Сербию на международный фестиваль

    Сегодня в 12:00
    251 0
  • В Югре нашли тела двух мужчин, утонувших в праздничные дни

    В Югре нашли тела двух мужчин, утонувших в праздничные дни

    Сегодня в 11:35
    260 0
  • ​Экономь на поездках по городу вместе с Drivee

    ​Экономь на поездках по городу вместе с Drivee

    Сегодня в 11:26
    247 0
  • Кардиолог из Сургута спас мужчину с приступом во время прохождения медосмотра

    Кардиолог из Сургута спас мужчину с приступом во время прохождения медосмотра

    Сегодня в 10:50
    348 0
  • Билайн открывает возможности скоростного 4G для сельчан ХМАО

    Билайн открывает возможности скоростного 4G для сельчан ХМАО

    Сегодня в 10:15
    341 0
  • На «трассе смерти» в ХМАО столкнулись две иномарки – пострадал годовалый ребенок

    На «трассе смерти» в ХМАО столкнулись две иномарки – пострадал годовалый ребенок

    Сегодня в 10:00
    339 0
  • ​В Тюмени откроется масштабная мультимедийная выставка, посвященная 80-летию Победы

    ​В Тюмени откроется масштабная мультимедийная выставка, посвященная 80-летию Победы

    15 июня в 19:19
    498 0
  • ​«Мост дружбы» объединил более 16 тысяч человек в Тюмени: фестиваль стал символом единства и общей памяти

    ​«Мост дружбы» объединил более 16 тысяч человек в Тюмени: фестиваль стал символом единства и общей памяти

    15 июня в 17:57
    596 0
  • В Сургуте установили памятник подвигу врачей

    В Сургуте установили памятник подвигу врачей

    15 июня в 17:00
    846 0
Больше новостей
Больше опросов

Диана Филатова: «Неудача на ЕГЭ – это не трагедия, а ценный опыт, который формирует характер»

Интервью с психологом о том, как помочь ребенку справиться со страхом перед экзаменами

Диана Филатова: «Неудача на ЕГЭ – это не трагедия, а ценный опыт, который формирует характер»
Фото спикера

ЕГЭ – это не только проверка знаний, но и серьезное испытание для психики подростка. Страх неудачи, давление со стороны взрослых, тревога перед неопределенным будущим – все это способно всерьез выбить ребенка из колеи.

Как родителям помочь выпускнику пережить экзаменационный стресс? Как понять, что тревога достигла опасного уровня? Что делать, если ЕГЭ не сдан, или наоборот – сдан блестяще, но впереди тревожит переезд в другой город? Об этом и не только корреспондент siapress.ru поговорил с психологом Дианой Филатовой.

– Почему выпускники испытывают страх перед экзаменами?

– Экзамены – важное испытание в жизни любого человека. И не принципиально, сколько ему лет. Взрослые люди не меньше переживают перед аттестацией или, предположим, собеседованием. Но чем человек моложе, тем он менее устойчив к стрессу – у него в недостаточной степени сформированы адаптационные механизмы, что может негативно сказаться на эмоциональном состоянии подростка в момент сдачи экзаменов. Усугубляющим фактором, конечно, является и давление со стороны педагогов и родителей, да и общества в целом. Информационный шум провоцирует внутреннюю тревогу: все вокруг говорят о том, как тяжело проходить эти испытания, что от результата зависит чуть ли не вся жизнь. Все это и вызывает страх.

– Как родителю помочь своему ребенку справиться со страхом?

– Есть универсальная рекомендация. Она прозвучит, возможно, банально: быть рядом, поддерживать, показывать, что несмотря ни на что, какой бы в итоге ни получился результат, вы любите своего ребенка и принимаете его.

– Нужно ли объяснять ребенку, что ЕГЭ не самое главное в жизни и после него жизнь продолжается? Или лучше, наоборот, говорить о важности ЕГЭ, чтобы повысить ребенку мотивацию сдать его лучше?

– Все дети разные: кому-то надо снизить тревогу и значимость предстоящего испытания, кому-то напомнить о важности собраться. Главное – не уходить в крайности, не запугивая и не доводя до попустительства.

– По каким «звоночкам» можно определить, что ребенок сильно беспокоится об экзаменах, даже если он напрямую об этом не говорит?

– По поведению. Обращайте внимание, как ведет себя подросток. Стал более подвижным или, наоборот, заторможенным; есть ли нарушения в продолжительности сна – может быть, или бессонница, или более длительный сон; как ест: чаще, чем обычно, или аппетит пропал.

Признаком тревоги и переживания стресса может быть тремор конечностей, нервные тики, навязчивые мысли или действия. При обнаружении этих симптомов стоит поговорить с ребенком о том, что его беспокоит, при необходимости обратиться к психологу.

– Какие советы можно дать ребенку, чтобы подавить тревогу и страх уже во время самого экзамена?

– Есть упражнения и техники, которыми можно воспользоваться в момент сдачи экзамена. Я расскажу о самых эффективных из них:

1. Пауза и дыхание: если почувствовали панику, дрожь, пустоту в голове – остановитесь, положите ручку, закройте глаза. Сделайте 5-10 глубоких медленных вдохов и выдохов (вдох через нос, выдох через рот). Сосредоточьтесь только на дыхании. Это перезагрузит нервную систему.

2. Заземление: вернитесь в «здесь и сейчас». Назовите про себя 5 вещей, которые вы видите вокруг. Назовите 4 вещи, которые вы можете потрогать (ручка, стол, одежда, стул). Назовите 3 звука, которые вы слышите. Назовите 2 запаха, которые вы чувствуете (или вспомните приятный запах). Назовите 1 вещь, которую вы можете попробовать на вкус (или вспомните вкус лимона).

3. Прогрессивная мышечная релаксация: поочередно напрягайте и расслабляйте разные группы мышц (сжимайте кулаки – отпускайте, напрягайте плечи – расслабляйте и т.д.). Помогает снять физическое напряжение.

4. Визуализация спокойного места: на минуту закройте глаза, представьте место, где вам хорошо и безопасно (пляж, лес, комната). Подключайте все чувства: что видите, слышите, чувствуете (тепло, прохладу), ощущаете.

5. Валидизация: пытаться полностью подавить страх бесполезно – это только усиливает его. Скажите себе: «Да, я волнуюсь. Это нормально перед экзаменом. Это не опасно. Я могу чувствовать тревогу и при этом сосредоточиться на заданиях. Тревога – просто фон, я могу действовать несмотря на нее». Представьте, что тревога – это облака на небе: они проплывают мимо, а вы остаетесь на земле и делаете свое дело.

– Что делать, если ребенок все-таки завалил экзамены и сильно из-за этого переживает?

– Постарайтесь просто быть рядом – не всегда при этом надо что-то говорить. Поддержите, придумайте совместно новый план действий, исходя из новых реалий. Помните, что неудача – тоже опыт, который формирует характер. Если вас что-то беспокоит в поведении подростка и его переживания приобретают опасную форму, необходимо обратиться за помощью к специалистам.

– Поговорим теперь об обратной ситуации. Ребенок отлично сдал ЕГЭ и уже готовится уезжать из родного дома дальше на обучение. Как маме и ребенку справиться с переживаниями и страхом неизвестности?

– Это действительно непростой момент в жизни семьи: меняются роли, и к этому нужно привыкнуть. Тяжелее придется тем родителям, для которых ребенок был смыслом жизни и был гиперопекаем. В таких семьях нередки случаи, когда дети стремятся поскорее «вылететь из гнезда», и чем сильнее контроль, тем сильнее это желание. Рекомендация для родителей: контролировать умеренно своего ребенка, постепенно давать больше свободы, настраивать себя позитивно и заняться своей личной и профессиональной жизнью.

– Основываясь на опыте вашей практики или ваших коллег, насколько часто к вам обращаются родители на тему ЕГЭ и других экзаменов?

– Лично ко мне не так часто обращаются, но это совершенно не означает, что проблема незначительная. Скорее наоборот. Тот стресс, который переживает вся семья, сказывается на ментальном и соматическом здоровье каждого члена этой семьи. Считаю, что психологи, педагоги и родители должны идти «рука об руку», быть помощниками. Теми людьми, кто поможет бережно пережить этот важный этап испытаний, сохраняя психическое здоровье подрастающего поколения.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 15:49, просмотров: 90, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте установили памятник подвигу врачей 847
  2. ​«Мост дружбы» объединил более 16 тысяч человек в Тюмени: фестиваль стал символом единства и общей памяти 597
  3. ​В Тюмени откроется масштабная мультимедийная выставка, посвященная 80-летию Победы 499
  4. ​В Сургуте выявили более 40 сайтов с экстремистским контентом 354
  5. Кардиолог из Сургута спас мужчину с приступом во время прохождения медосмотра 349
  6. Билайн открывает возможности скоростного 4G для сельчан ХМАО 342
  7. На «трассе смерти» в ХМАО столкнулись две иномарки – пострадал годовалый ребенок 340
  8. В Югре нашли тела двух мужчин, утонувших в праздничные дни 261
  9. ​Музыканты из Югры отправятся в Сербию на международный фестиваль 252
  10. ​Экономь на поездках по городу вместе с Drivee 248
  1. Югорчане сообщают о сбоях связи и интернета – проблемы у МТС, Tele2, YOTA и других сервисов 2966
  2. ​Российский мессенджер Max установят на все смартфоны с 1 сентября 2526
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 12 июня ‒ 15 июня? // АФИША 2422
  4. Югорчане продолжают жаловаться на работу интернета 2131
  5. ​Благодарность Сталина детям 2116
  6. ​Приключения «желтого» чемоданчика 2075
  7. ​50% опрошенных читателей СИА-ПРЕСС считает, что Академия наук не должна проверять игрушки Лабубу 1775
  8. Основная застройка Ядра центра Сургута ограничится 12 этажами 1764
  9. История, музыка и танцы: Сургут масштабно отметит День России и День города 1751
  10. ​Любой праздник без большого спортивного события как «невеста без жениха» 1726
  1. ​Сажайте по-человечески 7612
  2. ​Прокатились ‒ и хватит 6929
  3. ​Родню оставьте дома 6422
  4. ​Новицкий прав 6238
  5. ​В Хоззоне Сургута строят кластер с ареной, на Университетской – зал и дворец единоборств 4739
  6. ​Кролики без воды и корма: в Сургуте в бывшем магазине устроили живой уголок 4423
  7. ​«До 45 лет детей не родил? Ты кастрат или больной?» Протоиерей Андрей Ткачёв предложил ввести в России налог на бездетность для мужчин 4381
  8. ​Сургут накроет гроза и сильный ветер 4307
  9. ​Истерия по Лабубу 4201
  10. ​Звезды оставили след в ХМАО // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3938

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика