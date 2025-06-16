Интервью с психологом о том, как помочь ребенку справиться со страхом перед экзаменами

ЕГЭ – это не только проверка знаний, но и серьезное испытание для психики подростка. Страх неудачи, давление со стороны взрослых, тревога перед неопределенным будущим – все это способно всерьез выбить ребенка из колеи.

Как родителям помочь выпускнику пережить экзаменационный стресс? Как понять, что тревога достигла опасного уровня? Что делать, если ЕГЭ не сдан, или наоборот – сдан блестяще, но впереди тревожит переезд в другой город? Об этом и не только корреспондент siapress.ru поговорил с психологом Дианой Филатовой.

– Почему выпускники испытывают страх перед экзаменами?

– Экзамены – важное испытание в жизни любого человека. И не принципиально, сколько ему лет. Взрослые люди не меньше переживают перед аттестацией или, предположим, собеседованием. Но чем человек моложе, тем он менее устойчив к стрессу – у него в недостаточной степени сформированы адаптационные механизмы, что может негативно сказаться на эмоциональном состоянии подростка в момент сдачи экзаменов. Усугубляющим фактором, конечно, является и давление со стороны педагогов и родителей, да и общества в целом. Информационный шум провоцирует внутреннюю тревогу: все вокруг говорят о том, как тяжело проходить эти испытания, что от результата зависит чуть ли не вся жизнь. Все это и вызывает страх.

– Как родителю помочь своему ребенку справиться со страхом?

– Есть универсальная рекомендация. Она прозвучит, возможно, банально: быть рядом, поддерживать, показывать, что несмотря ни на что, какой бы в итоге ни получился результат, вы любите своего ребенка и принимаете его.

– Нужно ли объяснять ребенку, что ЕГЭ не самое главное в жизни и после него жизнь продолжается? Или лучше, наоборот, говорить о важности ЕГЭ, чтобы повысить ребенку мотивацию сдать его лучше?

– Все дети разные: кому-то надо снизить тревогу и значимость предстоящего испытания, кому-то напомнить о важности собраться. Главное – не уходить в крайности, не запугивая и не доводя до попустительства.

– По каким «звоночкам» можно определить, что ребенок сильно беспокоится об экзаменах, даже если он напрямую об этом не говорит?

– По поведению. Обращайте внимание, как ведет себя подросток. Стал более подвижным или, наоборот, заторможенным; есть ли нарушения в продолжительности сна – может быть, или бессонница, или более длительный сон; как ест: чаще, чем обычно, или аппетит пропал.

Признаком тревоги и переживания стресса может быть тремор конечностей, нервные тики, навязчивые мысли или действия. При обнаружении этих симптомов стоит поговорить с ребенком о том, что его беспокоит, при необходимости обратиться к психологу.

– Какие советы можно дать ребенку, чтобы подавить тревогу и страх уже во время самого экзамена?

– Есть упражнения и техники, которыми можно воспользоваться в момент сдачи экзамена. Я расскажу о самых эффективных из них:

1. Пауза и дыхание: если почувствовали панику, дрожь, пустоту в голове – остановитесь, положите ручку, закройте глаза. Сделайте 5-10 глубоких медленных вдохов и выдохов (вдох через нос, выдох через рот). Сосредоточьтесь только на дыхании. Это перезагрузит нервную систему.

2. Заземление: вернитесь в «здесь и сейчас». Назовите про себя 5 вещей, которые вы видите вокруг. Назовите 4 вещи, которые вы можете потрогать (ручка, стол, одежда, стул). Назовите 3 звука, которые вы слышите. Назовите 2 запаха, которые вы чувствуете (или вспомните приятный запах). Назовите 1 вещь, которую вы можете попробовать на вкус (или вспомните вкус лимона).

3. Прогрессивная мышечная релаксация: поочередно напрягайте и расслабляйте разные группы мышц (сжимайте кулаки – отпускайте, напрягайте плечи – расслабляйте и т.д.). Помогает снять физическое напряжение.

4. Визуализация спокойного места: на минуту закройте глаза, представьте место, где вам хорошо и безопасно (пляж, лес, комната). Подключайте все чувства: что видите, слышите, чувствуете (тепло, прохладу), ощущаете.

5. Валидизация: пытаться полностью подавить страх бесполезно – это только усиливает его. Скажите себе: «Да, я волнуюсь. Это нормально перед экзаменом. Это не опасно. Я могу чувствовать тревогу и при этом сосредоточиться на заданиях. Тревога – просто фон, я могу действовать несмотря на нее». Представьте, что тревога – это облака на небе: они проплывают мимо, а вы остаетесь на земле и делаете свое дело.

– Что делать, если ребенок все-таки завалил экзамены и сильно из-за этого переживает?

– Постарайтесь просто быть рядом – не всегда при этом надо что-то говорить. Поддержите, придумайте совместно новый план действий, исходя из новых реалий. Помните, что неудача – тоже опыт, который формирует характер. Если вас что-то беспокоит в поведении подростка и его переживания приобретают опасную форму, необходимо обратиться за помощью к специалистам.

– Поговорим теперь об обратной ситуации. Ребенок отлично сдал ЕГЭ и уже готовится уезжать из родного дома дальше на обучение. Как маме и ребенку справиться с переживаниями и страхом неизвестности?

– Это действительно непростой момент в жизни семьи: меняются роли, и к этому нужно привыкнуть. Тяжелее придется тем родителям, для которых ребенок был смыслом жизни и был гиперопекаем. В таких семьях нередки случаи, когда дети стремятся поскорее «вылететь из гнезда», и чем сильнее контроль, тем сильнее это желание. Рекомендация для родителей: контролировать умеренно своего ребенка, постепенно давать больше свободы, настраивать себя позитивно и заняться своей личной и профессиональной жизнью.

– Основываясь на опыте вашей практики или ваших коллег, насколько часто к вам обращаются родители на тему ЕГЭ и других экзаменов?

– Лично ко мне не так часто обращаются, но это совершенно не означает, что проблема незначительная. Скорее наоборот. Тот стресс, который переживает вся семья, сказывается на ментальном и соматическом здоровье каждого члена этой семьи. Считаю, что психологи, педагоги и родители должны идти «рука об руку», быть помощниками. Теми людьми, кто поможет бережно пережить этот важный этап испытаний, сохраняя психическое здоровье подрастающего поколения.