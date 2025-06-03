Интервью с инструктором по прыжкам с парашютом о том, почему прыгать увлекательно, а не страшно

Сегодня, 3 июня, отмечается День рождения парашюта – устройства, которое изменило авиацию, спасло тысячи жизней и открыло путь в захватывающий мир воздушного спорта.

О том, как начинается путь парашютиста, насколько безопасны прыжки и почему страх – это нормально, корреспонденту siapress.ru рассказал инструктор центра специальной подготовки «Сибирский Легион», спортсмен-парашютист Владислав Мызников, за плечами которого три тысячи прыжков и сотни учеников, впервые шагнувших в небо.

– Как вы пришли к парашютному спорту? Помните свой первый прыжок? Поделитесь впечатлениями.

– Лет в 14 я увидел, как у нас в городе прыгают парашютисты, и в голове появилась мысль: «Может быть, я тоже смогу прыгнуть». Потом я на какое-то время забросил эту идею. А в 15 лет, когда после учебы появилось свободное время, задумался, как его провести, и вспомнил про парашютистов. Я нашел адрес, пришел туда и начал заниматься. Это была военно-патриотическая организация «Сибирский легион», где, в том числе, преподавали парашютную подготовку.

Я пришел на занятия осенью. Сначала мы изучали теорию: укладку парашюта, действия в воздухе. В конце курса сдавали зачеты. Я начал учиться в октябре, к концу февраля сдал экзамены после теоретической подготовки. А в марте совершил свои первые прыжки. За один день я прыгнул три раза. Это было очень необычное ощущение. Я даже не мог сразу описать свои чувства – несколько дней все происходящее укладывалось у меня в голове. Вот так прошли мои обучение и первые прыжки.

– Насколько безопасен парашютный спорт сегодня? Как часто случаются внештатные ситуации?

– Парашютный спорт появился давно и с тех пор активно развивается. Сегодня, с технической точки зрения, он практически достиг совершенства. В 99% случаев, если что-то и происходит, то это связано с человеческим фактором. Вероятность технического отказа – например, чтобы парашют не сработал или открылся неправильно – крайне мала. И даже в таких ситуациях у парашютистов всегда есть два парашюта: если не срабатывает основной, срабатывает запасной. Быть таким «счастливчиком», у которого не раскроются оба парашюта в одном прыжке, – о таких случаях я не слышал. Поэтому все риски при прыжках с парашютом в первую очередь зависят от подготовки самого парашютиста. Чем больше внимания он уделяет подготовке на земле, тем безопаснее будет сам прыжок.

По внештатным ситуациям можно сказать, что они периодически случаются у тех, кто много прыгает. Много – это 200, 300, 500, 1000 прыжков. Чем их больше, тем выше шанс, что что-то где-то произойдет. Но если на земле все отработано правильно, то приземление и на запасном парашюте будет безопасным.

– С чего начинается подготовка новичка к первому прыжку?

– В первом вопросе я частично затронул эту тему. Сначала всегда идет наземная подготовка. То есть перед тем, как подняться на самолете, мы изучаем на земле все аспекты прыжка, которые понадобятся в воздухе. Изучаем материальную часть той техники, на которой прыгаем, потому что парашюты бывают разные: круглые, спортивные, прямоугольные. В зависимости от того, на какой тип парашюта мы учимся, мы изучаем его материальную часть, его работу в воздухе – как он реагирует на поворот, на разворот. Все отрабатываем.

Есть даже специальный раздел, который называется «особые случаи» – там рассматриваются все нештатные ситуации, которые могут произойти в воздухе. И только после полного прохождения курса наземной теоретической подготовки и сдачи зачетов кандидат допускается к совершению своих первых прыжков. Если уделить этому достаточно времени, ничего сложного в этом нет. За вполне вменяемые сроки можно усвоить материал и совершить свои первые прыжки. Главное – это старание.

– Как вы работаете со страхом, который возникает у людей?

– Борьба со страхами как раз и происходит в момент отработки на земле. Когда мы знакомимся с парашютом, с принципом его работы. Когда понимаем, как вести себя в воздухе и какие выполнять действия. Когда заранее готовимся к тому, что в воздухе теоретически могут быть особые случаи. Именно наземная подготовка помогает психологически подготовиться к первому прыжку, преодолеть страх перед чем-то новым и неизвестным. Это и есть главная работа со страхом – изучение материала со всех сторон.

– Случались ли в вашей практике ситуации, когда приходилось принимать экстренные решения в воздухе?

– На сегодняшний день у меня 3 000 прыжков. И да, конечно, мне приходилось побывать во всяких передрягах в воздухе. Но все они закончились благополучно. Как раз-таки, опять же возвращаясь к предыдущим ответам – потому что я хорошо изучал теорию.

Я психологически был готов к тому, что если в воздухе что-то пойдет не так, то у меня есть алгоритм действий. Поэтому все мои нештатные ситуации заканчивались хорошо. Я продолжаю прыгать и не испытываю дополнительного страха. Он не развивается, потому что я знаю, что было, знаю, что может быть, и знаю, что делать в этих случаях.

– Поделитесь статистикой. Как часто к вам ходят прыгать? Кто чаще приходит – молодежь, взрослые, пенсионеры?

– Прыжкам все возрасты покорны – можно так сказать. Потому что прыгают одинаково и мужчины, и женщины, и молодежь, и взрослые люди, и старшее поколение. Я видел, как люди совершали свои первые прыжки и в 50, и в 60 лет. Они были очень довольны, прямо светились, как будто им снова 18.

Один раз приходил дедушка с внуком – прыгали вместе. И казалось, что дедушке даже понравилось больше, чем внуку. Он был более эмоциональным, активнее выражал эмоции.

И женщины в возрасте тоже прыгают. Была у нас история: пришли прыгать три поколения – бабушка, мама и дочка. Это говорит о том, что возрастной разброс у парашютистов очень широкий.

– С тех пор, как появился первый парашют, прошло больше двух веков. Как изменилась его конструкция с тех пор? Какие парашюты используются сейчас?

– Первые парашюты, которые появились, были круглыми – как одуванчики. Такие до сих пор применяются в воздушно-десантных войсках. Но во второй половине прошлого века появились прямоугольные парашюты, которые называют «крыло», потому что их форма схожа с крылом самолета. В парашютном спорте, кстати, очень много терминов заимствовано из авиации.

На сегодняшний день парашюты типа «крыло» – самые распространенные. С ними совершается большинство прыжков в мире. А круглые парашюты остались для специальных задач: десантирование грузов или массовые армейские десанты.

Таким образом, можно выделить два основных типа парашютов: круглые и прямоугольные. Круглые тоже делятся: одни предназначены для сброса техники, другие – для десантирования людей. Прямоугольные же, в зависимости от дисциплины, отличаются площадью и формой купола.

Интересный факт: 3 июня 1785 года французский воздухоплаватель Франсуа Бланшар впервые продемонстрировал в Лондоне сконструированный им парашют для прыжков с воздушного шара. Сам Бланшар опробовать свое изобретение не решился и скинул с высоты собаку. Животное благополучно приземлилось.

– Можно пару советов или напутствий для тех, кто очень хочет прыгнуть с парашютом, но боится.

– Если есть знакомые, которые уже прыгали с парашютом, можно спросить у них. Но на моем веку, сколько я видел людей – никто ни разу не пожалел, что совершил свой первый, второй и даже десятый прыжок.

Если таких знакомых нет, можно найти в интернете видеоролики, отзывы. Много знаменитостей прыгали в тандеме – это когда прыжок совершается вдвоем с инструктором. Уилл Смит, например, прыгал. Том Круз – он вообще профессиональный парашютист. Можно вбить в интернете, например: «Том Круз прыжки с парашютом» – и посмотреть, как он это делает, какая у него реакция. У Уилла Смита был монолог, где он рассказывал о своем первом прыжке – очень интересно послушать. Валдис Пельш – телеведущий из России – тоже парашютист. У него более 200 или 300 прыжков.

Так что есть два варианта: либо спросить лично у кого-то из знакомых, либо посмотреть в интернете – множество людей прыгают и делятся своими впечатлениями. Это не страшно. Это очень увлекательно, обязательно стоит попробовать.