Художник Алексей Пономарёв ‒ о выставке «Современный древний Ямал» в «Стерхе» в Сургуте

В галерее «Стерх» в Сургуте открывается выставка «Современный древний ЯМАЛ», где восемь художников из трех городов ЯНАО осмысляют культуру, природу, верования и менталитет Ямала средствами современного искусства. Среди участников ‒ художник из Ноябрьска, педагог, участник выставок по всей стране Алексей Пономарёв.

В эфире siapress.ru Алексей рассказал, как совмещает древнее и индустриальное в своих работах, что скрывается за образом «привычного» и почему северная повседневность достойна переосмысления на холсте.

– Что для вас вообще значит «Современный древний Ямал»? Как вы поняли эту тематику?

– Ямал – это же не только про современную инфраструктуру города. У нас, конечно, есть несколько крупных городов на Ямале, которые строятся и развиваются. Но это еще все-таки про ту культуру, которая была до этих городов, про культуру коренных народов Севера. Это большой пласт истории.

Выставка про то, как мы с художниками вообще все это видим. То есть у каждого своя тематика, каждый по своему образу все выстраивает.

– Есть ли у вас в рамках этой выставки работа, которая особенно вам нравится?

– Тут сложно. Потому что каждая работа по-своему хороша. Какую-то одну конкретно выделить очень сложно. Бывает даже такое, что работа сегодня нравится, а завтра – нет. А работа, которую ты когда-то убрал «в стол», может через месяц-два начать нравиться.

– Вы говорите, что в ваших работах отражена значимость привычного. А что это за вещи, которые обычные люди могут не замечать вокруг себя?

– Если говорить про мои образы как художника, то это обыденные вещи, мимо которых мы проходим каждый день, особо не обращая внимания. А на деле именно они делают нашу жизнь комфортной. Мы пользуемся водой, электричеством, не задумываясь, что вокруг нас выстроена инфраструктура, которую кто-то обслуживает. На это тратятся огромные ресурсы и усилия. Часть экспозиции посвящена обычному городскому быту, а часть уходит в более образные темы, связанные с историей Ямала. Получилась интересная выставка, потому что каждый художник видит по-своему.

– А почему именно индустриальная тема? Чем она вдохновила вас?

– На Ямале есть «индустриалка», и они достаточно своеобразныа. У нас нет старых, ржавых, полузаброшенных предприятий, но есть интересные виды. Индустриальная тема интересна, потому что она неразрывно связана с человеком. Северный край отличается от привычной нормы, и то, как жизнь тут адаптируется и развивается, – это очень интересно. На самом деле, любую тему, не только индустриальную, можно раскрыть по-разному.

– Как в вашем проекте сочетаются древние символы и современная урбанистика? Насколько это сложно?

– Это объединено общей темой – «Ямал». Он разный, и выставка это отражает. Я бы не сказал, что сложно все это совмещать. Наоборот, интересно. Благодаря разным художникам выставка получилась не однообразной, а живой и разнообразной.

– Считаете ли вы себя именно художником региона, или ваши темы выходят за рамки Севера?

– И я, и другие художники – мы все-таки региональные. Среда влияет на нас. Например, на выставке в культурном центре «Порт» зрители заметили, что небо на работах серое. Это наш северный колорит. Если бы мы поехали писать в южные регионы, сделали бы иначе. Но мы создаем так, как видим здесь.

– Вы не только художник, но и преподаватель. Как у вас получается совмещать как преподавание и творческую практику?

– Здесь один выход – жить этим. Это образ жизни. Иначе совмещать невозможно. Бывает, что даже детей не успеваешь увидеть – после основной работы идешь в мастерскую.

– А как давно вы преподаете? С какого возраста принимаете учеников? Или они приходят сами и говорят: «Хочу у вас учиться»?

– У нас нет такого, чтобы прямо говорили: «Хочу учиться у вас». У нас наборы проходят каждую весну, и ещё в начале осени можем добирать, если есть недобор. Работаю в детской школе искусств имени Чайковского, в Ноябрьске. Она у нас одна в городе. Как и везде – есть отделения: хореография, музыка. Я заведую отделением информационных технологий и дизайна. У нас есть студия звукозаписи, компьютерная графика, дизайн. Мы берем детей постарше – из-за специфики работы с компьютерной графикой. Примерно с 11–12 лет. Они учатся у нас пять лет и получают дипломы.

– А бывало, что ученики подкидывали вам идеи, которые вы потом реализовывали в своем творчестве?

– Скорее наоборот. Когда ездишь, особенно в отпуске, собираешь разные мотивы и планируешь, что можно сделать, но не всегда успеваешь. Эти идеи накапливаются, и потом ты выкладываешь их детям, а они их отрабатывают. Это, я считаю, плюс.

– А когда ученики реализуют ваши идеи, бывает, что вы видите результат и думаете: «Вот, это именно то, как я себе представлял»?

– Нет, такого не бывает. Каждый ребенок все равно видит по-своему. Одно задание – десять детей, десять разных результатов. Иногда можно увидеть, что кто-то сделал приблизительно так, как ты представлял, но в целом каждый делает по-своему, и ты видишь тоже по-своему. Это и интересно.

– О чем вы сейчас мечтаете, как художник. Что хотите создать, реализовать, показать публике?

– В последнее время задумываюсь о том, какая у нас большая страна. Хочется поездить по разным регионам. У нас еще и многонациональная страна, богатая культура – это все очень интересно. Хочется не просто проехаться, а изучить, вникнуть. Мы с супругой, она тоже художник, говорили о том, как формировать темы для новых выставок. Но на самом деле ничего придумывать не надо – достаточно поездить по стране, и в голове уже все само сформируется. И визуальный багаж, и темы. В интернете, конечно, можно все посмотреть, но это совсем не то. Когда сам проезжаешь, смотришь, воспринимаешь – все совсем по-другому.

– То есть возможно, что в будущем в ваших работах появятся не только образы Ямала, но и других регионов России?

– Исключать такую вероятность не будем. Все может быть. Пока сам не знаю, честно говоря.

– Спасибо большое, Алексей, что пришли к нам на эфир, ответили на наши вопросы. До свидания.