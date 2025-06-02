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​Яков Черняк: «Сургуту предстояло завоевать место на карте как город культуры»

Художественный руководитель Сургутской филармонии − о том, как современное поколение открывает для себя Вознесенского, Ахмадулину и Евтушенко

​Яков Черняк: «Сургуту предстояло завоевать место на карте как город культуры»
Фото: Сургутская филармония

16 июня на сцене Сургутской филармонии состоится музыкально-литературный спектакль «Ностальгия по Настоящему», который объединяет поэзию Ахмадулиной, Вознесенского, Евтушенко и музыку классиков XX века. Для Сургута это знаковое событие: в 1997 году именно здесь, в тогда еще ДК «Энергетик», выступали сами поэты-шестидесятники. Об этом и не только мы поговорили с художественным руководителем Сургутской филармонии Яковом Черняком.

− Поделитесь подробностями, что нас ждет?

− Это знаковое событие, культурное событие. И, конечно, наша поэтическая общественность, да и просто культурные люди города − а их, слава Богу, становится все больше − они ждут таких мероприятий. И, конечно, это ностальгия по прошлому, ностальгия по настоящему. Слово «ностальгия» нам понятно. И вот это стихотворение Андрея Вознесенского, к которому я отсылаю всех интересующихся, − оно программное, очень интересное. Оно говорит о том, что настоящее − это не столько про время, сколько про настоящие ценности, которые являются основой, фундаментом существования культурного человека-патриота, человека, разделяющего определенные ориентиры бытия.

И я думаю, что Андрей был очень мощным представителем своего времени − как последователь Маяковского, как единственный ученик Пастернака. Для многих, кто интересуется современной поэзией, эти фундаментальные ценности становятся понятны сразу.

И, конечно, мы решили присоединиться и участвовать в этом проекте, инициированном великой Санкт-Петербургской государственной академической филармонией, у которой возникла тема музыкально-поэтического спектакля. Потому что те стихи и те поэты для нас близки, близки нашему городу. Они уже участвовали в жизни Сургута.

Мы говорили о 1996-1997 годах, когда возник поэтический цикл «Живое русское слово», программа, в которой участвовал Святослав Игоревич Бэлза − потрясающий, высокого полета энциклопедист, человек с выдающимися способностями популяризатора, рассказчика, просветителя. Для меня − это мой друг − он был не просто мастером, но настоящим просветителем с большой буквы. И, к сожалению, приходится с досадой констатировать, что таких настоящих просветителей становится все меньше. Людей, которые не просто передают какой-то контент, а действительно ведут за собой к высоким целям. Святослав Игоревич был именно таким.

Когда мы вместе с ним в 1997 году, а это был приход к открытию этого цикла, то рассчитывали на подготовку около пяти лет. Мы искали важные моменты, которые отвечали на вопрос: «Для чего? Почему Сургут?» И мы понимали: если Сургут тогда − это промышленный, производственный город, столица нефти, столица ТЭКа, − то тема − завоевать место в ясной палитре «город культуры» и «культурный центр». Это предстояло.

И одним из поводов для этого стало все-таки создание таких культурно-просветительских проектов − в данном случае литературно-поэтических. И, конечно же, этими просветителями, этими поводырями в том направлении, который мы задумали, должны были быть люди современные, выдающиеся, лучшие.

Тогда мы поставили перед собой цель: привлечь самых ярких современных поэтов − тех, кто в те годы действительно был властителем дум. Это были переполненные стадионы, залы Политехнического музея, площади крупных городов. Это были гуру: молодые, умеющие читать, потрясающе пишущие. Молодежь, культурная общественность страны − все сходили с ума от этого.

И мы сказали: вот они − те, кто нам нужен. Конечно, это Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина и Евгений Евтушенко. А также Андрей Битов, Фазиль Искандер и многие другие − те самые властители дум, о которых я говорил. Именно они были интересны публике, именно с ними хотелось встречаться, их хотели слышать.

Безусловно, были и другие направления. Были так называемые «почвенники» − Валентин Распутин, Фёдор Абрамов. Мы работали и с ними, но это был другой вектор, другие программы.

А программу «Живое русское слово» в части поэзии мы посвятили именно этим выдающимся поэтам. Если не ошибаюсь, мы уже тогда начали этот цикл, открыли его, и он продолжает существовать до сих пор в филармонии. «Живое русское слово» живет и сегодня.

И вот сейчас, когда Санкт-Петербург предложил музыкально-поэтический спектакль... (Смотрите, как я оговорился: сказал «политический». Но ведь это действительно своего рода политика − идеология в самом высоком смысле. Она открывает путь к размышлениям о непреходящих ценностях, о главных, вечных вещах.)

И тема «Ностальгия по Настоящему» − это именно разговор о настоящих ценностях и о фальши. Это очень интересно. И это возможно.

И тогда возник формат − вполне ясный и понятный: три актера, умеющих читать. Это актеры из нашего, санкт-петербургского, знаменитого театра имени Ленсовета − Сергей Перегудов, Дмитрий Лысенков и Лаура Пицхелаури. Эти трое − абсолютно известные широкой театральной публике, медийные лица − взялись за роли чтецов.

Лаура, естественно, читает стихи Беллы Ахмадулиной, Лысенков, если не ошибаюсь, читает за Вознесенского, а Перегудов − за Евтушенко. Это мог бы быть чисто поэтический вечер, но поскольку организацией занимается филармония, то, безусловно, партнером стала музыка − соответствующая, глубокая. Это и Каравайчук, и Шнитке, и Таривердиев, но также и Бах.

Поэтому, конечно же, это получилось очень интересно. Суть в следующем: три города были включены в проект, поддержанный президентским грантом − Санкт-Петербург, Красноярск и Сургут. Каждый из них представляет собственный концерт в рамках этой программы.

В каждом городе звучит музыка своего оркестра. В Сургуте − это симфонический оркестр города, в Санкт-Петербурге − симфонический оркестр филармонии, в Красноярске − оркестр театра оперы и балета. Также участвуют хоровые капеллы: хор Санкт-Петербурга, хор Красноярского театра оперы и балета и наша академическая капелла «Светилен».

Плюс − три чтеца. Те самые три актера, о которых я говорил. Они переезжают из города в город и именно они соединяют весь проект воедино своим чтением, своим присутствием, своим искусством.

19 февраля этого года − аншлаг в Санкт-Петербургской филармонии, огромный ажиотаж, успех. В Красноярске − выступления запланированы на 18 и 19 мая, если не ошибаюсь. А 16 июня − концерт в Сургуте, все билеты уже проданы. Это еще раз говорит о том, что Сургут ждет, Сургут хочет, Сургут интересуется.

И, конечно, чтобы расширить круг слушателей, все будут снимать, выкладывать. Думаю, что это будет еще один повод вернуться к теме, обсудить результаты проекта. Это будет интересно. И этот интерес, безусловно, только на пользу.

− Расскажите, чем этот проект важен для развития симфонического оркестра?

− Я думаю, что это важно еще и потому, что симфонический оркестр − это академическая музыка, это академический жанр. В репертуаре симфонического оркестра в основном классика. Но время диктует. Время диктует поиски форм, которые привлекут в зал новую публику. Уже нет старушек с лорнетами − есть люди, которые приходят в концертные залы... Ну, я не буду сейчас говорить банальности про джинсы или аплодисменты между частями произведения, что, кстати, не приветствуется. Главное, чтобы был интерес.

И чтобы этот интерес привить, нужно, безусловно, искать такие формы, которые естественны и понятны современному слушателю, зрителю. Это обязательно. Для меня это абсолютно очевидно. Это должно быть не только про «услышать» или «увидеть клип» − это должно быть объединение аудиовизуального контента: правильного, ясного, понятного. И такой контент принимается публикой.

И даже если это публика − «неофиты», то есть пришедшие впервые, нам очень важно, чтобы мы могли сказать: «Вот место, где вы услышите симфоническую музыку. Но это музыка современная. Это музыка, которая может дойти до вашего сердца, до вашей эмоции, которой вы потом поделитесь с друзьями».

Вот у нас сейчас − и это уже безотносительно к самому проекту «Ностальгия по Настоящему» − есть другой проект: «Музыкальный универ». То есть студенты, молодежь, которые во многом впервые пришли в зал филармонии именно на эти концерты. Может быть, они бывали на других концертах, если это связано с роком или какими-то другими музыкальными формами, но именно такая подача − с элементом просвещения − дает возможность открыть для себя некое новое качество жизни.

И это качество точно не будет лишним. А, возможно, даже натолкнет этих молодых людей на новые ощущения мира, жизни, понимания. А это − важно.

− Смотрите, часто, когда дети представляют творчество известных родителей, публика говорит: «Ну, не то». А здесь актеры представляют поэтов. Не боитесь ли вы разочароваться исполнением современных актеров?

− Нет, я не боюсь. Я думаю, во-первых, что это – качество. Что это настоящие, прекрасные актеры. Что это люди, любящие свою профессию, люди, любящие поэзию, читающие ее с толком и, конечно, желающие определенным образом изменить то качество жизни, о котором я говорил раньше. То есть помогать войти в новые пространства, открыть двери, познакомить с чем-то новым. Это очень важно.

И, конечно, я почти уверен, что все получится. Они приезжают, если не ошибаюсь, 14-го, 15-го – репетиция, и вместе с оркестром мы репетируем, а 16-го в 19:00 выходим на сцену. И вот эти полтора-два часа музыки, высокой поэзии, вокальных потрясающих произведений – все это вместе будет незабываемо.

Я уже получил информацию из Санкт-Петербурга. Ну, во-первых, была прямая трансляция, мы это видели – это было потрясающе. Наши коллеги ездили туда, чтобы ощутить все не через экран, а вживую. Это очень важно – почувствовать атмосферу. Там был ажиотаж, был, безусловно, большой успех, овации.

То, что и требовалось доказать: высокая поэзия, высокая музыка, современное звучание – все это вместе, безусловно, дает возможность говорить о том, что это необходимо. Это действительно нужно. Эти шестидесятники, так называемые – те, кто в 60-х годах собирал полные залы – продолжают их собирать, потому что вечные ценности, важные вопросы, на которые ищут ответы и новые поколения, и молодые люди – все это ощущение должно сопровождать такие проекты.


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Сегодня в 13:42, просмотров: 184, комментариев: 0
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