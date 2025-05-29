Интервью с юристом о нынешних условиях льготной ипотеки в России

На фоне высокой ключевой ставки и продолжающегося роста цен на жилье россияне по-прежнему рассчитывают на расширение программ льготной ипотеки. Минфин успокоил: ужесточения условий в 2025 году не планируется, наоборот – объем субсидирования вырастет. Однако предложение распространить семейную ипотеку на семьи с одним ребенком до 18 лет поддержки не получило.

Кому доступна льготная ипотека, могут ли условия измениться и насколько целесообразно сейчас покупать жилье – на эти вопросы ответил юрист, руководитель группы «Юристы Бударагин А.А. и партнеры» Александр Бударагин.

– Кому доступна льготная ипотека в 2025 году?

– В 2025 году льготная ипотека доступна в первую очередь следующим категориям граждан:

Семьям с детьми. Программа семейной ипотеки, продленная до 2030 года, предусматривает ставку не выше 6% годовых для семей, имеющих ребенка в возрасте до 6 лет, а также для семей, где есть несовершеннолетний ребенок-инвалид. Разрешено получать льготные кредиты в регионах с низким уровнем жилищного строительства (в том числе на вторичном рынке жилья в малых городах – см. п. 12 информационного сообщения Минфина РФ от 14.03.2025 г.) (ст. 1 Федерального закона от 03.07.2019 N 157-ФЗ, Перечень поручений по реализации Послания Президента РФ от 30.03.2024 N Пр-616).

Многодетным семьям – гражданам, у которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года родился третий или последующий ребенок. Им предоставляется финансовая помощь в виде полного или частичного погашения ипотечного долга до 450 000 рублей (Указ Президента РФ от 23.01.2024 N 63, постановление Правительства РФ от 07.09.2019 N 1170).

IT-специалистам, работающим в аккредитованных организациях, при соблюдении условий по уровню заработной платы и стажу (например, средняя зарплата за последние 3 месяца выше 120 тыс. руб. или выше 150 тыс. руб. в Москве) и сохранении работы в аккредитованной организации.

Участникам специальной военной операции, которые могут получить ипотеку на льготных условиях, включая ставку около 2%, в определенных регионах (приказ Министерства финансов РФ от 14.03.2024 N 24-68903-01277-Р).

Молодым семьям, подходящим по возрасту (до 35 лет) и признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий – они могут получить социальную выплату на приобретение жилья.

– Тем, кому доступна льготная ипотека, стоит покупать в квартиру в 2025 году или лучше отложить это решение на следующий год?

– Решение о покупке жилья в 2025 году при использовании льготной ипотеки зависит от ряда факторов.

Сейчас продолжается государственная поддержка семей с детьми, ипотечная ставка сохраняется на уровне 6% или ниже, в том числе расширяется возможность покупки вторичного жилья в малых городах.

Условия льготной ипотеки для IT-специалистов сохраняются и даже смягчаются – продлевается льготный период после увольнения с аккредитованной организации.

То есть, при прогнозируемом продолжении государственной поддержки есть высокая вероятность сохранения выгодных условий.

Таким образом, если семья соответствует критериям, имеет стабильный доход и потребность в жилье, приобретение квартиры в 2025 году с использованием льготной ипотеки – целесообразно.

– Планируются ли какие-то изменения в льготной ипотеке?

– Семейная ипотека продлена до 2030 года с сохранением ставки не выше 6% для семей с детьми до 6 лет и детей с инвалидностью (см. Указ Президента РФ, Перечень поручений от 30.03.2024).

С 1 апреля 2025 года семейная ипотека распространяется на вторичный рынок в малых городах с низким уровнем нового строительства – в том числе в регионах, где строится не более двух домов (Минфин РФ, март 2025).

Ипотечные программы для IT-специалистов также продлены до конца 2024 года с сохранением льготных условий.

Льготные программы для участников СВО продолжают действовать и предусматривают кредиты под 2% в определенных регионах до 30 апреля 2025 года.

– Министерство финансов РФ выступает против инициативы по расширению льготной семейной ипотеки на семьи с одним ребенком в возрасте до 18 лет. По вашему мнению, это обоснованное решение?

– По состоянию на середину 2024-2025 годов семейная ипотека ориентирована на поддержку многодетных семей и семей с детьми до шести лет. Расширение программы на семьи с одним ребенком до 18 лет не предусмотрено на федеральном уровне, о чем высказывалась позиция Минфина РФ.

Такая позиция может быть обоснована необходимостью балансирования бюджета и целевой направленностью мер поддержки на наиболее социально уязвимые категории – молодые семьи с маленькими детьми и многодетные. При этом существуют иные программы поддержки молодых семей с одним ребенком (например, субсидии, социальные выплаты).

Вопрос расширения льготной ипотеки – политический и экономический, он требует взвешенного подхода с учетом экономической ситуации и возможности финансирования.

Напоминаем, ранее эксперты также поделились мнением о нынешних условиях льготной ипотеки в России.