Художница из Москвы Алла Полковниченко – о юге, творчестве и вдохновении

С 23 мая по 28 сентября в галерее «Стерх» пройдет выставка московской художницы Аллы Полковниченко «Пересекая экватор». На ее полотнах – теплые страны, в которых художница искала не яркость и шум, а тишину настоящей жизни.

В эфире siapress.ru Алла рассказала о первых впечатлениях от Сургута, о том, какие страны стали для нее особенно важными, как рождаются картины еще до поездки, как проходит процесс от первого мазка до последнего и многом другом.

– С 23 мая по 28 сентября в галерее «Стерх» пройдет выставка московской художницы под названием «Пересекая экватор». И сегодня с нами автор этой выставки Алла Полковниченко. А меня зовут Вячеслав Ребрий, и я корреспондент этого портала. Здравствуйте, Алла.

– Здравствуйте, очень приятно.

– Вы впервые в Сургуте. Как вам город, поделитесь впечатлениями?

– Так, как принимают в Сургуте, меня еще нигде не принимали. Галерея организовала все – от начала и до конца. Очень гостеприимно. И город показали, и экспозицию великолепную сделали. У меня один восторг, если честно. Сургут такой интересный и суровый, я уже несколько памятников посмотрела. Мне нравится. Он не барочный, не пафосный, а настоящий.

– Что будет ждать сургутян на вашей выставке?

– Будут пейзажи в основном. Немножко животных, немножко портретов из приэкваториальных стран. Куратор галереи Сергей Зятьков посчитал: там восемь стран. Я могу несколько перечислить, но какие-то забуду, наверное: это Турция, Нигерия, Египет, Марокко, Узбекистан, Австралия и еще что-то. Я надеюсь, что выставка будет производить впечатление яркой, солнечной и экзотической.

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– Для холодной Югры эта выставка в самый раз.

– Да.

– Источник вашего вдохновения – это страны юга, но вы сейчас в Сургуте, в Югре. Не возникло ли у вас желание когда-нибудь изобразить Югру на холсте, пусть даже потом?

– Возможно, почему нет? Я обычно сильно «торможу» и долго перевариваю все впечатления. И все, что я увидела в Сургуте – только через несколько лет обработается. Так что вполне возможно.

– Ваша выставка появилась в результате поездок по странам юга. Какие страны вас больше всего впечатлили и почему?

– Марокко и Турция, наверное. По каким причинам? Наверное, по близости. Я сама южный человек, из Таганрога. И у нас есть что-то похожее: базары, рынки, какие-то люди куда-то бегут, что-то несут. Я чувствую что-то родное. Я потом отучилась в Москве на художника, и, конечно, московская школа тоже наложила свои впечатления. Но вот эта тяга ко всему южному и ярким краскам – она прорывается.

– Вы упоминали, что некоторые картины у вас появляются еще до начала поездки. Как вы понимаете, что должно появиться на холсте еще до того, как вы побываете в этой стране?

– Такие истории в основном случаются, когда мы готовимся к выставкам заранее. И есть задание с дедлайном. Ты можешь взяться за страну, в которой еще не был, только в том случае, если ты был в похожих странах. Чтобы у тебя были какие-то впечатления, цветовые решения, примерно понимал колорит.

Ну и сейчас такое счастливое время, когда есть интернет. Все открыто, можно найти кучу материала. И такие работы появляются в основном на стыке собственных впечатлений из похожих стран и интернет-ресурсов.

Но, конечно, это нужно отдельно перерабатывать, очень много отсматривать. А не просто увидел чью-то фоточку и нарисовал. Это прямо большая переработка материала.

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– А можете рассказать о процессе создания картины таком типичном от первого мазка до полного завершения?

– Я, честно говоря, обычно экспериментирую. У меня нет типичного шаблона действий. Иногда на пленэр выезжаю и там начинаю рисовать, а в мастерской заканчиваю. Иногда на пленэре с натуры делаю какие-то зарисовки и маленькие этюды, а в мастерской уже увеличиваю и редактирую. Иногда работаю полностью по фотоматериалу: на рынке, на базаре, в труднодоступных местах, где не развернуться. Где физически невозможно встать и нарисовать.

В общем, по-разному. Но я большой фанат фотографии, и я считаю, что с нее тоже нужно уметь писать – это такой же материал, которым нужно пользоваться.

– Вы еще увлекаетесь фотографированием?

– Нет, я фотографирую только с точки зрения сбора материала.

– Референсы себе набираете?

– Да, референсы. Есть, конечно, уникальные художники, которые по памяти могут один в один все нарисовать, но это исключения. А сейчас жизнь очень быстрая. Требования времени такие, что ты должен все успеть за две секунды – это невозможно. Поэтому хорошо, что есть фотография.

– А часто ли бывает, что после возвращения из поездки вы иначе смотрите на свою работу и вносите изменения в нее?

– Практически всегда. Я просто редко заканчиваю работы в поездке, поэтому всегда дописываю. Но, если вдруг так случилось, что я закончила там – я стараюсь не влезать, потому что это как часть впечатления.

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– Часто ожидания с реальностью не совпадают?

– Да вообще никогда не совпадают. Я считаю, если я за день нарисую из запланированного процентов 10-17 – это день удался.

– Бывало ли так, что страна вроде вас вдохновляет очень сильно, но картина вообще «не идет»?

– Наверное, такое когда-нибудь случится, но пока нет. Бывает так, что сразу не находится решение. Например, если какие-то сложные сюжеты, или ты не знаешь, как и с какой стороны подступиться, но это вопрос времени и твоих усилий.

– Надеюсь, что такого у вас не произойдет и будут только творческие успехи. Сегодня в гостях у нас была художница Алла Полковниченко. Приходите на выставку «Пересекая экватор» в «Стерх» – будет очень интересно. Спасибо, Алла. До свидания.

– Счастливо.