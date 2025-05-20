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​«Желание получить стройное тело с помощью «Оземпика» сильнее страха за здоровье»

Психолог объяснила, что стоит за массовым увлечением «Оземпиком» и его аналогами

​«Желание получить стройное тело с помощью «Оземпика» сильнее страха за здоровье»
Фото спикера

Похудеть к лету — мечта, на которую работают миллионы. Но все чаще путь к заветной цели проходит не через спорт и рацион, а через аптеку. За год прирост продаж российского аналога «Оземпика» в аптеках составил 554% в денежном выражении, подсчитали в AlphaRM по запросу Forbes. По мнению экспертов, такой результат невозможен, если бы лекарство покупали только по рецепту врача. Что на самом деле стоит за массовым увлечением «уколами для похудения», с чем связано эмоциональное переедание и как выйти из порочного круга − объясняет психолог Диана Филатова в нашем интервью.

− Почему люди готовы принимать препараты вроде «Оземпика» без назначения врача? Что ими движет?

− К рискованным методам похудения люди прибегали и ранее. До появления новомодных препаратов, наподобие «Оземпика», некоторые из них даже на слух звучат устрашающе — например, добровольное заражение глистами, прием слабительных или искусственно вызванная рвота после каждого приема пищи. Людьми движет желание получить быстрый результат при минимуме затраченных усилий — ту самую «волшебную таблетку». Это желание настолько велико, что, несмотря на все риски, они все равно готовы пойти на это.

− Почему даже при наличии информации о рисках люди игнорируют врачей и покупают такие препараты?

− Эффект немедленного вознаграждения — удовольствие от быстрого похудения ощущается «здесь и сейчас», а негативные последствия кажутся далекими и маловероятными. Люди не хотят сталкиваться с необходимостью менять образ жизни, работать над собой, признавать свои слабости. Кроме того, стигматизация лишнего веса заставляет людей искать любые способы избавления от него — даже ценой здоровья.

− С психологической точки зрения, почему люди набирают вес? Правда ли, что лишний вес часто «компенсирует» внутренние проблемы? Какие именно?

− Причин достаточно много: кто-то таким образом пытается справиться со стрессом, заглушить боль одиночества, грусти, скуки. Для кого-то еда — ритуал, помогающий наладить социальные связи, например, обязательное чаепитие на работе или ужин под телевизор с мужем. Большую роль играет модель пищевого поведения в семье, в которой вырос человек, и те привычки, и установки, которые он из нее перенял. Пример такой нежелательной установки: «мы из общества чистых тарелок» — она способствует перееданию.

− Как распознать, что причина переедания — эмоциональная, а не физиологическая?

− У эмоционального переедания есть маркеры, на которые стоит обратить внимание: если голод возникает как реакция на эмоции (например, после ссоры), если вы постоянно что-то жуете в «фоновом режиме», не замечая количества съеденного, или если после приема пищи возникает чувство вины и сожаления — скорее всего, у вас эмоциональное переедание.

− С чего начинать путь к снижению веса, если человек чувствует, что «дальше так нельзя»?

− Начинать снижение веса точно не стоит с жестких диет, а следует с пересмотра всего образа жизни и изменения привычного мышления. Звучит громоздко и достаточно расплывчато, поэтому задачу нужно дробить на небольшие посильные шаги. Как я уже отметила выше, у эмоционального переедания есть свои маркеры — их нужно обнаружить и постараться заменить на более здоровые.

Также у человека должна быть четко сформулированная цель, для чего он хочет снизить вес. И хорошо бы, если эта цель — здоровье, активность, долголетие. Постепенно, работая с установками, эмоциональными состояниями, меняя пищевые привычки, можно прийти к нужной форме. Путь не скорый и зачастую требует совместной работы нескольких специалистов — психологов, гастроэнтерологов-нутрициологов, а в сложных случаях и психотерапевтов.

− Правда ли, что установка «похудеть к лету» считается нездоровой?

− Установка «похудеть к лету» считается нездоровой из-за давления на психику жестких временных рамок и нереалистичных ожиданий, не учитывающих индивидуальные особенности человека.

− Что вы можете сказать людям, которые считают, что «другого выхода, кроме таблетки или укола, нет»?

− Если это не вердикт врача, то выбор у человека есть всегда. Если не получается самостоятельно избавиться от проблемы, не стоит бояться прибегнуть к помощи специалистов, которые бережно помогут дойти до желаемого результата — без нежелательных последствий. Помните: путь осилит идущий. Сделайте первый шаг на пути к здоровому, сильному телу!


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