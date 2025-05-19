Депутат Думы Сургута − о том, зачем городу патриотический парк

В Сургуте продолжается обсуждение создания патриотического парка – пространства, которое станет центром исторической памяти и увековечит подвиг героев прошлого и настоящего. Депутат Думы города Михаил Бехтин рассказал, как развивается эта инициатива, почему город уже имеет «задел» в виде боевой техники, и с чего на самом деле начинается патриотизм.

− Я знаю, что вы помогли привезти в Сургут настоящий танк. Расскажите, насколько сложно это было, и как возникла идея?

− Я не считаю, что я это сделал или помог. Конечно же, нет. Изначально эта идея принадлежала другим людям, и поступило предложение от командования Центрального военного округа. Эта идея была поддержана именно неравнодушными людьми, настоящими патриотами нашего города, нашей страны, которые обеспечили перевозку этого танка.

Ну, уже непосредственно здесь, конечно, пришлось подключиться: организовать работу по его восстановлению. Он, конечно, пришел в таком не самом приглядном виде. Конечно, многие помогали: это и «Мостоотряд», это и сургутский завод лакокрасочных изделий, это и, конечно же, наша Молодежная палата.

Ребята из Молодежной палаты своими руками, по сути дела, восстанавливали танк, потому что хотелось сделать подарок городу именно к 9 Мая прошлого года. Конечно, и погода не совсем нам благоволила, но, при всем при этом, пройдя вот эти вот все этапы, хочу сказать, что удалось восстановить его практически в первозданном виде.

Танк сейчас в городе, танк занял, скажем так, пока временное место. Почему? Буквально недавно разговаривали с главой города Максимом Слеповым. Эта идея не ушла в сторону, эта идея о создании парка Победы существует, она живет. Просто-напросто на данный момент есть определенные вопросы, касающиеся и локации, и вопросы, касающиеся финансирования создания парка Победы. Потому что в городе уже довольно много единиц. До этого были привезены артиллерийские орудия, гаубицы были привезены две штуки, до этого в городе появился танк Т-55, который сейчас на набережной Марчука находится. Скажем, есть определенный задел. Причем, при всем при этом, есть договоренность именно с командованием Центрального военного округа, эту идею поддерживают.

Есть такая мечта, может быть, у меня лично: я хоть и не танкист, но к танкам имею какое-то отношение. Есть идея собрать танки, образцы танков, поствоенного периода, скажем так, советских времен – это у нас в городе Т-55 есть, Т-34 есть, Т-55 есть, есть Т-62, ну и хотим продолжить дальше, как получится. Конечно, немного эта работа приостановилась в связи со специальной военной операцией, но идея эта жива. И слава Богу, что и администрация города эту идею поддерживает, депутатский корпус очень вовлечен, да и, наверное, все неравнодушные жители города поддерживают нашу идею. Я не помню ни одного такого разговора, где бы говорилось о том, что «зачем это нам нужно», да «зачем городу вот эти вот образцы вооружений и военной техники» – нет, практически все поддерживают. И горожане поддерживают, и общественные организации поддерживают.

− По поводу патриотического парка: информации пока что конкретной нет. Но, на ваш взгляд, какая идеальная локация для этого парка?

− Вы знаете, мы пересмотрели много локаций в городе. Тяжело определиться с этим вопросом. Может быть, даже вплоть до того, что эти вопросы будут вынесены на публичное обсуждение. Либо в любом случае будут работать и архитекторы – такая межведомственная комиссия будет создана.

Это же парк, который будет создан навсегда: ни на день, ни на два, ни на месяц, ни на год. Поэтому необходимо учесть все вопросы – и архитектурные предпочтения, и так далее. Главное, что эта идея живет, и главное, что она, скажем так, не заметена под ковер, слава Богу.

И да, наверное, все понимают, что Сургуту – городу, хоть и, скажем, далекому от войны, – такой парк в любом случае нужен. Мы провожали на фронт наших соотечественников, жителей города Сургута, Сургутского района. У нас есть памятное место на набережной Марчука – место, откуда уходили наши соотечественники. И, конечно, эту память необходимо поддерживать всеми способами и передавать ее нашим детям. Они должны быть патриотично настроенными и знать свою историю.

− Как вы думаете, что необходимо сделать, чтобы память о подвиге советского народа действительно жила не только в майские дни, но и круглый год?

− Вы знаете, такой очень риторический вопрос. Наверное, все-таки каждому из нас, взрослому в первую очередь, нужно начать с себя. Если мы будем помнить, если мы будем рассказывать это нашим детям, если мы будем разговаривать с детьми − наверное, это самое главное: разговаривать, общаться и рассказывать, в каком городе они живут, в какой стране они живут, рассказывать о наших предках. Наверное, вот это самое главное. И делать это постоянно, не из-под палки, не только на «Уроках мужества» или в рамках проектов «Разговоры о важном», «Россия − мои горизонты». Это просто общение с детьми. Даже вот в плане наших традиционных семейных ценностей − это очень важно: разговаривать, разговаривать, доносить до них такую информацию.

У нас же в городе очень много событий происходит. Вот, к примеру, была премьера фильма «Корочка хлеба» − короткометражного художественного фильма, снятого Валерией Карташовой. В съемках участвовали дети-актеры из нашего города. И я… Под конец этого фильма я понял, насколько это глубоко. И вот такие вот вещи, такие события у нас проходят постоянно. Просто-напросто необходимо привлекать к ним ребят, чтобы они это видели, слышали. Не навязывать им историю, а рассказывать о ней, говорить с ними о событиях, которые были, которые есть и которые будут в нашей стране.

− Вот и как раз-таки локации очень важны − тот же самый патриотический парк.

− Конечно, такие локации очень важны. В том числе и история с Черным Мысом, где сейчас планируется создание парка, сквера, скажем так − в том числе и увековечивание памяти ребят, участников специальной военной операции. Это герои нынешнего дня. Это те, кто сейчас вершит эту историю. Это те, кто вобрал в себя лучшие традиции русского воинства, духа советского и русского человека. Это ребята, которые сейчас, на полях сражений, творят историю по большому счету своими героическими усилиями, выполняют трудную мужскую работу.

И от того, как мы будем в этот процесс вовлечены, как мы будем рассказывать об этом нашим детям, как мы будем не словом, а делом помогать ребятам... Вот лозунг «Все для фронта! Все для победы!» − сейчас он жив как никогда. Эти волонтерские объединения различного рода, то, что делается руками простых людей − помощь ребятам в зоне проведения специальной военной операции, на линии боевого соприкосновения − это очень важно. И, конечно, нашим детям нужно об этом говорить всегда, показывать это делом.

Полную расшифровку эфира «ДУМАть и решать» с Михаилом Бехтином можно прочитать здесь.