Интервью с биологом Сургута о ранней весне, мошке и борьбе с комарами

В этом году весна в Сургуте наступила раньше обычного, и жители уже жалуются на укусы первых комаров. О том, стоит ли ждать нашествия кровососущих этим летом, как повлияла погода и чем отличается сургутская мошка от прочих ‒ корреспонденту siapress.ru рассказал старший научный сотрудник, кандидат биологических наук НОЦ Института естественных и технических наук Сургутского госуниверситета Николай Наконечный.

‒ Правда ли, что в этом году нас ждет всплеск активности комаров и мошки?

‒ Да, судя по всему, волны комаров будут. Уже сейчас, несмотря на то что вода еще прибывает, а лед не везде растаял, но в глубоких лужах встречаются личинки комаров. В поселке Салым, например, меня уже укусил один. Пока их немного, но к концу мая станет больше. Массовое появление может быть отдельных видов от весны к осени.

В Сургуте более 30 видов кровососущих комаров, и каждый выходит в свое время. Сейчас может наблюдаться активность видов, у которых жизненные циклы в конце весны и начале лета. Летом появятся другие ‒ мошка, мокрецы, слепни. Видовое разнообразие очень большое: в Среднем Приобье обитает около 29 видов мошек, 12 видов мокрецов и более 40 видов слепней.

‒ Как повлияла ранняя весна и теплая зима на численность этих насекомых?

‒ Ранняя весна и отсутствие сильных морозов могут увеличить популяции комаров. Перезимовавшие особи смогут откладывать по 100-200 яиц, особенно если лето будет влажным и не слишком жарким. Также они активнее в безветренных местах, поэтому массово будут появляться в лесах и в городе.

‒ Влияет ли на их численность состояние городских водоемов, прудов и болот?

‒ Да. Но комары неприхотливы ‒ они могут размножаться даже в ржавой металлической бочке с водой для полива. Загрязнение воды может влиять только на химическом уровне. У нас в Сургуте много подходящих мест: озера, ручьи, протоки. Сейчас болота и водоемы еще не полностью оттаяли. В июне, когда они прогреются, численность резко возрастет. Пока ночами держатся заморозки, развитие замедлено, но не остановлено.

‒ Правда ли, что сургутские комары особенно крупные и злые?

‒ Все зависит от видов. Есть и мелкие, и крупные. У нас нет уникальных, только для Сургута характерных комаров. Но могут появляться новые виды, которые раньше здесь не фиксировались. Это могут подтвердить специалисты ‒ диптерологи, например, из Тюмени или Омска. У каждого вида ‒ свои особенности, включая устойчивость к химикатам. Сейчас разрабатываются препараты с бактериями, которые действуют строго на определенные виды и не вредят другим организмам.

‒ В Сургуте уже начали обрабатывать территории от комаров?

‒ Я не могу точно сказать, ведет ли администрация такие обработки сейчас. Скорее всего, все проводится локально и по заказу. Знаю, что в Ханты-Мансийске этим занимаются активно, там больше воды ‒ две реки, широкая пойма. Там ищут гуманные, биологические методы борьбы. Например, используют оборудование, создающее радиус защиты от 100 до 200 метров. Также применяются отпугивающие средства, кремы, энцефалитные костюмы, москитные сетки. Леса вокруг города тоже иногда обрабатываются.

‒ Есть ли современные и экологичные способы борьбы с комарами без химии?

‒ Самый естественный способ ‒ это живые организмы: птицы, земноводные, хищные насекомые, которые питаются комарами. Есть и биопрепараты с бактериями, созданные на основе особых споровых бактерий Bacillus thuringiensis, которые уничтожают на стадии личинок, только отдельные виды. В городе еще можно встретить мелких комаров, которые плодятся в сырых подвалах ‒ там тепло даже зимой. С ними точечно работает санитарная служба.