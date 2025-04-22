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​Игорь Фурив: «За последние пять лет количество кремаций в Сургуте увеличилось в разы»

За 20 лет услуги Сургутского крематория стали одними из самых востребованных на территории Тюменской области

​Игорь Фурив: «За последние пять лет количество кремаций в Сургуте увеличилось в разы»
Фото спикера

Сургутский крематорий ‒ первый и долгое время единственный в Тюменской области. За два десятилетия его работы отношение к кремации в регионе значительно изменилось: услуга больше не вызывает недоверия, число обращений растет, причем, не только среди сургутян, но и среди жителей других городов. О том, насколько востребована кремация сегодня и какие планы у крематория Сургута на будущее ‒ рассказал директор МКУ «Ритуал» Игорь Фурив.

‒ Когда открылся крематорий Сургута? Сколько в первый год его работы было выполнено кремаций?

‒ Решение о строительстве крематория в Сургуте было принято властями города и ХМАО в 2003 году. Проект согласовывался и реализовывался около двух лет. В эксплуатацию объект ввели в конце 2005 года, а первые шесть кремаций были проведены в декабре того же года.

‒ Какое оборудование используется в Сургутском крематории?

‒ У нас установлена кремационная линия чешского производства фирмы «TABO». Мы работаем на ней уже 20 лет. В 2022 году провели капитальный ремонт линии, теперь она функционирует на запчастях российского производства от компании «Реново-Сервис» из Санкт-Петербурга. Ранее она представляла «TABO» в России. Это уже фактически импортозамещение – порядка 80-90% деталей теперь отечественного производства.

Хочу также отметить, что сейчас в России уже начали появляться новые печи от «Реново-Сервис», которые изготовлены полностью с использованием отечественных деталей. Их пока только две ‒ одна установлена в крематории Тюмени, другая в крематории города Сарапул в Удмуртской Республике.

‒ Есть ли особенности у этого оборудования?

‒ Да, это не просто кремационная печь, а полноценная технологическая линия. В мире лишь три страны выпускают подобное оборудование: Чехия с «TABO», Китай и США. Китайские установки не прижились в России, американские также не пользуются популярностью. Сейчас в стране функционирует 34 крематориев, из них 30 оснащены линиями «TABO».

‒ Востребован ли крематорий в Сургуте? Закрывает ли он потребности населения?

‒ До декабря 2024 года наш крематорий был единственным на территории Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО. Осенью прошлого года крематорий открылся в Тюмени. Но спрос на услугу кремации стабильно растет, она с каждым годом становится все более востребованной у людей.

‒ Выросло ли количество кремаций в Сургуте за последние годы?

‒ Безусловно. В 2019 году мы провели 680 кремаций. За последние пять лет количество кремаций удвоились. Сейчас в среднем проводим около 100 процедур в месяц. Наш крематорий полностью покрывает потребности не только Сургута и Сургутского района, но жителей ХМАО, ЯНАО, Томской области.

‒ Планируется ли строительство еще одного крематория?

‒ Второй крематорий нам пока не требуется. Однако мы уже прорабатываем вопрос установки второй кремационной линии. Изготовитель ‒ фирма «Реново-Сервис» из Санкт-Петербурга.

Вторая кремационная линия необходима для того, чтобы проводить диагностику и техническое обслуживание основной печи, не приостанавливая работу крематория. Сейчас, во время плановых ремонтов, нам приходится иногда полностью останавливать процесс, что неудобно и для нас, и для людей, ожидающих услугу.

‒ Есть ли противоречия с позицией церкви в вопросе кремации?

‒ Сегодня таких противоречий практически не осталось – не только в Сургуте, но и в большинстве регионов России. Церковь стала более благосклонно относиться к кремации.

‒ Кремация ‒ это реальная альтернатива разрастанию кладбищ. Можно ли убедить людей кремироваться?

‒ Мы не убеждаем и не агитируем – это личный выбор каждого. Многие принимают решение о кремации еще при жизни. Это может быть волеизъявление самого умершего или его близких. Статистика показывает, что все больше сургутян отдают предпочтение именно этому способу захоронения.


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Сегодня в 10:09, просмотров: 131, комментариев: 0
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