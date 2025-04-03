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Эрнест Гизт: «Юмор – это способность выйти за пределы себя и своей личности»

Интервью с психологом о юмористическом шоу «НЕ ОСУЖДАЮ», психотерапии и мифах

Эрнест Гизт: «Юмор – это способность выйти за пределы себя и своей личности»
Фото предоставил спикер, vk.com/dknevesomost

В Сургуте уже не в первый раз проходит необычное шоу под названием «НЕ ОСУЖДАЮ». Его формат – сочетание психологии и юмора. Два комика и психолог выходят на сцену, чтобы вместе с залом поговорить о вещах, которые обычно остаются за закрытыми дверями кабинета: тревоге, самооценке, отношениях и одиночестве. Комики шутят, психолог – объясняет. Все просто, понятно и без осуждения.

Формат стал популярен среди самой разной аудитории – от студентов до пенсионеров. Люди приходят не только посмеяться, но и попытаться понять себя и свои реакции. Для многих это первый шаг к тому, чтобы задуматься о психотерапии без страха и стереотипов.

В интервью с корреспондентом siapress.ru клинический психолог, нейропсихолог и психотерапевт Эрнест Гизт рассказал о шоу и своей практике: с какими запросами чаще всего приходят клиенты, как юмор помогает в работе с психикой, а также почему у людей нет инстинктов.

– Как появилась идея создать психолого-юмористическое шоу «НЕ ОСУЖДАЮ»? Кто был инициатором?

Это идея Кирилла Андреева. Это крутой комик и организатор в нашем городе. Однажды он пригласил меня поучаствовать. Я не знаю, как и почему у него возникла идея этого шоу. Наверно потому, что он был в психотерапии и ему просто такое интересно.

– О чем это шоу?

Это шоу о психотерапии и ее популяризации. Для меня идея шоу в том, чтобы люди приходили, я говорил какие-то умные мысли, пытаясь их немного разбавить и сделать более понятными для людей. А Кирилл и Рамиль, два моих соведущих, пытаются это еще больше разбавить, но уже юмором.

Если простыми словами, это шоу про жизнь в общем, но в рамках психотерапии и того, как ее видит психотерапевт. И все это сопровождается шутками двух комиков.

– Какой основной контингент посетителей шоу? Как вы думаете, они приходят просто посмеяться или по какой-то другой причине?

Сейчас контингент стал совершенно разным. От 18 до 70. Постарше люди приходят нечасто, но все же приходят. Думаю, где-то 20% людей приходят просто посмеяться, а 80% – чтобы вслушиваться в мои слова. Конечно, мне это очень нравится, и я вижу, как людям интересно и важно понять, что с ними происходит, не приходя при этом на личную психотерапию. Я считаю, что только очень смелый человек может прийти на личный сеанс. Поэтому существуют такие юмористические форматы, в которых можно доходчиво донести менее смелым людям какие-то важные вещи.

– Бывают ли темы, которые вы принципиально не затрагиваете даже в юмористическом ключе?

– Думаю, это тема воспитания детей. Это очень уязвимая тема, очень болезненная для матерей. Потому что они воспринимают себя через призму своих детей, им очень сложно слышать какие-то вещи, какую-то правду, потому что она слишком касается их уязвимости.

– Как юмор помогает в работе с психологическими проблемами?

Юмор – это способность выйти за пределы себя, за пределы своей личности. Юмор и ирония помогают быть в позиции наблюдателя. Иногда это используется и в психотерапии, это возможность выйти за пределы своей жизни, посмотреть на нее сверху и проанализировать.

– Вы нейропсихолог, клинический психолог и не только. Расскажите о своих специальностях и их особенностях.

– Я изначально по образованию медицинский психолог. Еще я немного поучился на немедицинского психотерапевта и углубил свои знания психологии в определенной школе. Я говорю о понимающей психотерапии, которая основана Федором Ефимовичем Василюком.

В чем специфика нейропсихологии? Я занимаюсь сосудистыми нарушениями мозга. То есть инсультами, инфарктами. Это очень сложная стезя, на самом деле. Думаю, это самая сложная психология из всех психологий. Это работа по восстановлению речи, ходьбы, внимания, памяти, восприятия своего тела. Эта работа требует очень больших усилий – не только словесных, но и физических. Потому что часто приходится именно телесно взаимодействовать со своими пациентами, которые лежат в больницах. Это люди с качественным изменением сознания – в коме, в сопоре, в оглушении, то есть это те, кто находится в очень сложном соматическом состоянии.

Если кратко, это работа по перестройке нейропсихологического функционирования мозга. Почему перестройке? Потому что некоторые участки мозга умирают, и приходится с помощью разных инструментов делать так, чтобы функции, которые были на этих участках мозга, взяли другие участки мозга. Нужно очень сильно постараться и «повыпендриваться» перед пациентом, чтобы все в итоге стало хорошо.

Также я занимаюсь консультированием и психотерапией в классическом смысле этого слова. Не медикаментозной, я не выписываю таблетки. Я работаю с очень кризисными состояниями подопечного – смертями, разводами, болезнями, психосоматикой, сложными отношениями, утратами, с ощущением одиночества или бессилия, тревогой. То есть с теми вещами, с которыми человек сталкивается в повседневной жизни.

По большей части смысл моей работы заключается в том, чтобы человек научился поступать иначе.

– С какими запросами чаще всего к вам приходят клиенты?

– Чаще всего, конечно, люди приходят со сложностями в отношениях. Это самая большая тема, которая беспокоит людей, потому что человеку нужен человек. В основном приходят молодые – от 18 до 40 лет. Мы с ними говорим о том, что именно происходит в их поведении, из-за чего не могут выстроить отношения с другими людьми. Это самый частый запрос.

– Бывают ли случаи, когда человек приходит с одной проблемой, а выясняется, что дело совсем в другом?

– Конечно, так чаще всего и бывает. Люди часто приходят с какими-нибудь «кончиками айсберга». Например, пришла «полненькая» девушка с запросом о похудении, а потом оказывается, что у нее проблемы с личными границами и поэтому ей сложно сбросить вес. Почему так произошло? Потому что ее сильно доставали на работе, а она была маленькая и хрупкая, у нее не было личных границ. В результате психика решила: «Если я буду полной – меня никто не будет трогать». И вот как только мы смогли сделать так, чтобы она научилась выстраивать отношения с людьми и говорить о том, что ей не нравится – ее вес стремительно упал.

– Расскажите о самых популярных мифах о психологии, с которыми вы сталкивались?

– Миф о том, что у человека есть инстинкты. У человека их нет, есть только рефлексы. Инстинкты – это заложенная автоматическая группа реакций на какой-либо стимул. Например, сексуальный инстинкт. Если бы у нас он был, мы бы занимались любовью, извините, в общественных местах, при всех, не скрывая это. Как это делают животные. Если бы у нас был инстинкт самосохранения – никаких подвигов бы не было в этом мире. Материнский инстинкт из той же категории.

Второй миф о том, что можно что-то «удалить» из психики. Ничего нельзя уничтожить, можно только добавить. Нельзя, например, убрать внутреннего критика, но можно добавить или вырастить внутреннего адвоката.

Критик нужен для того, чтобы опираться на какую-то реальность. Он дает адекватную оценку по отношению к другим людям и себе. Его не уберешь, ты можешь только «взрастить» обратную сторону – адвоката. И это касается всех аспектов психики. Еще раз повторю: убрать нельзя, только добавить.

Еще миф о том, что мы должны всех прощать. Себя, например. Если я прощаю себя за что-либо, то я могу все что угодно себе позволить. И тогда начинается хаос.

Еще есть миф о том, что психика заложена в генах. Это не так. Существует один «близнецовый метод». В нем, очевидно, есть два близнеца. Их совершенно случайно разделяет мир. И если бы психика была определена генами, то это было бы два одинаковых по характеру человека. Но это не так.

У них, конечно, идентичный набор генов, но это совершенно разные люди. У них есть общие тенденции, но их высшие свойства рождаются в процессе воздействия окружающей среды. Они как бы «бьются» своей психикой о среду, и она вытачивает из них человека.


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Сегодня в 15:46, просмотров: 76, комментариев: 0
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