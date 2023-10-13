Глава департамента городского хозяйства Сургута отчитался о летней рабочей кампании

Департамент городского хозяйства Сургута накануне подвел итоги работ, которые прошли в летний сезон 2023 года. Основные темы, которые были затронуты в ходе разговора – ремонт и грядущая зимняя уборка дорог, благоустройство и уборка территорий.

Готовь батареи летом

Тема, которая становится актуальной каждую осень – отопление. В целях бесперебойного снабжения населения коммунальными услугами в осенне-зимний период 2023-2024 годов ремонтные и регламентные работы проводились на котельных, ЦТП, газораспределительных сетях, в том числе – промывка и испытания инженерных сетей. Благодаря слаженной и упорной работе паспорт готовности удалось получить еще в начале октября.

«В межотопительный период 2023 года коммунальщики произвели замену 7,5 км тепловых сетей, что составляет почти 30% от общей протяженности ветхих коммуникаций. Выполнена замена 3,18 км водопроводных сетей, что составляет 6,6% от протяженности ветхих сетей. Проведена замена 1,24 км канализационных сетей, что составляет 6,2% от протяженности ветхих канализационных сетей», – поделился информацией директор департамента городского хозяйства администрации Сургута Кирилл Киселев.

На сегодняшний день отопление подано на все объекты города.

Зимняя уборка возвращается

В Сургут уже пришли холода. Зима на севере начинается рано, поэтому горожане все чаще стали задаваться вопросом о том, как будет проходить зимняя уборка. На вопрос о новшествах и приоритетах в организации предстоящей работы директор ДГХ ответил:

«С прошлого года мы применяем новый подход: требуем качество, а не количество. Соответственно, требуем от подрядчиков приводить переходную и проезжую часть в нормативное состояние. И они к этому готовы. Если будет снегопад, максимальное количество техники выйдет на улицы. В первую очередь, на расчистку магистральных дорог и обеспечение проезда общественного транспорта, затем уже внутриквартальные проезды».

При этом бесхозяйные проезды, по которым ещё ведутся кадастровые работы, заверили в ДГХ, без уборки не останутся, все они – на содержании города.

Победили колею

В этом году власти Сургута смогли победить колейность, выявленную в прошлом году. Общая протяженность проблемных участков составила 121,6 тысяч квадратных метров.

Всего отремонтировали 294 тысяч квадратных метров улично-дорожной сети, среди которых 44 тысячи по программе «Безопасные качественные дороги». За счет «Сургутнефтегаза» удалось восстановить 68 тысяч квадратных метров дорог. В следующем году планируют провести ремонт на тех участках, за которые проголосуют сами сургутяне.

Продолжаются работы по восстановлению 13 внутриквартальных проездов и 6,5 тысячи квадратных метров тротуаров. Софинансирование жителями города ремонта и благоустройства придомовых территорий в части внутриквартальных проездов составило около пяти млн рублей (по отдельным проектам от 10 до 20% стоимости).

Завершить год в части улично-дорожной сети департамент городского хозяйства планирует, обустроив 2,3 км линий уличного освещения. Будет установлено 625 урн и 50 скамеек, 23 новых муниципальных остановочных комплексов на остановках общественного транспорта.

«До конца года проведем ремонт 37 автопавильонов, – уточнил Кирилл Киселев. – В том числе 11 павильонов будут отремонтированы капитально, в заводских условиях. В качестве антивандальной меры принято решение о планомерной замене композитных материалов на каленое стекло, которое чистить и содержать легче, и внешний вид гораздо привлекательнее».

Благоустроим и озеленим

За лето в Сургуте успели благоустроить 10 дворов. Уже есть планы по совершенствованию общественных пространств.

Кроме того, в городе прошла масштабная кампания по озеленению. Летом улицы украсили около 400 тысяч цветов. Общая площадь красочного оформления составила 42 тысячи квадратных метров. Напомним, что в этом году установили два новых цветника и одна топиарная фигура в виде медведей.

«Ежегодно цветочным оформлением охватывается все большая часть города. Расширили локации вертикального озеленения. В летний период установили 1 084 элементов вертикального озеленения, в том числе 117 новых цветочниц», – отметил директор ДГХ.

Город становится чище

На территориях Сургута продолжают бороться с нелегальными свалками. В рамках уборки вывезено порядка восьми тысяч кубометров мусора. Санитарной очисткой в городе охвачено 513 тысяч квадратных метров территории.

Также на переработку отправляют автомобильные покрышки, которые люди оставляют на контейнерных площадках. Всего вывезено более 17 тонн автомобильных покрышек.