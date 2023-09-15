В Сургуте лучшие врачи РФ два дня оперировали людей с периферическим атеросклерозом

В Сургуте собрались ведущие рентгенохирурги в рамках конференции «Эндоваскулярное лечение хронической ишемии, угрожающей потерей нижней конечности». Два дня они оперировали пациентов с периферическим атеросклерозом. В СОКБ с местными специалистами работали эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Ханты-Мансийска, за трансляцией наблюдали более 200 участников.

«У нас прошла региональная научно-практическая конференция с мастер-классом. На этом мастер-классе мы будем оперировать пациентов, которые страдают периферическим атеросклерозом, у которых возникает критическая ишемия нижних конечностей, синдром диабетической стопы», – рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения, БУ «Сургутская окружная клиническая больница» Павел Кан.

Для операций отбирались пациенты с поражением артерий нижних конечностей. Преимущество малоинвазивных вмешательств – это отсутствие необходимости совершать грандиозные разрезы на теле человека и погружать пациента в наркоз. Кроме того, данный вид операций раз за разом показывает свою эффективность.

Несмотря на то, что у многих докторов уже есть опыт в лечении подобных проблем, они отмечают, что обмен опытом – необходимый процесс в борьбе за жизнь и здоровье людей.

«Это грандиозное событие, которое собрало большое количество докторов со всех регионов нашей страны. Точкой сбора стал Сургут как центр опытный по лечению заболеваний периферических артерий. Мы разобрали множество кейсов, оперировали пациентов с тяжелым поражением, собралась сильная команда, которая позволит с полным погружением разобрать пациентов, пролечить их с применением всех современных методик», – поделился заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения, КГБУЗ «Красноярская краевая клиническая больница» Никита Литвинюк.