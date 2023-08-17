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Как развивается оленеводство в ХМАО?

В Югре за прошлый год заготовили 169 тонн мяса оленя

Как развивается оленеводство в ХМАО?
Фото: ru.freepik.com

В Югре впервые за несколько лет увеличилось поголовье северных оленей. Как развивается данная сфера в округе и где можно купить продукт из оленины – рассказываем в обзоре.

Сколько производят?

В Югре насчитывается 97 территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, где разводят северных оленей. Этим видом деятельности занимается 171 домохозяйство.

По информации издания ugra-news.ru, объем производства оленьего мяса в 2022 году составил 169 тонн. Более половины всего объема производится на двух крупнейших оленеводческих предприятиях – Саранпаульском и Казымском. Они за прошлый год произвели 90 тонн мяса и субпродуктов, 9,3 тысячи единиц шкур, изделий из меха.

А что с качеством?

Продукция из мяса югорского оленя получает множество наград в ходе промышленных выставок. Например, ранее одна из компаний, работающая в данной сфере, получила награду «Лучший продукт – 2023».

«Для продвижения и расширения рынка сбыта продукции оленеводства местные товаропроизводители привлекаются к участию в выставках и ярмарках как на территории округа, так и за его пределами. Всего в отрасли на сегодня занято более двух тысяч человек, включая членов семей владельцев скота. В том числе в оленеводческих бригадах Казымской и Саранпаульской компаний трудоустроено 55 оленеводов», – рассказал директор департамента промышленности Югры журналистам ugra-news.ru.

В ходе одной из выставок руководитель Роскачества Максим Протасов попробовал мясо оленя и остался под приятным впечатлением: «Меня угостили, понравилось. Увидел, что из этого вида мяса у вас производят очень интересные виды продукции».

Где продают?

Колбаса, тушенка и обычное мясо оленя пользуется спросом у жителей региона. Так, купить товар местного производителя можно на «Фермерских островках», расположенных в сетевых магазинах, представленных на территории Югры. Также люди приобретают мясо на складах оленеводческих компаний.

Отметим, что в марте этого года появились планы о поставке продукции за рубеж.

«На выставке «Продэкспо – 2023» производители договорились о поставках с федеральными и международными дистрибьютерами. Если все пойдет по плану, югорская продукция отправится в 20 регионов РФ и за рубеж: ОАЭ, Монголия, Китай, Азербайджан, Армения, Турция, Сербия», – поделились в департаменте экономического развития округа.

Производят ли в ХМАО товары из меха и рогов оленя?

Шкуры оленя и рога также идут в ход. Окостенелые рога оленя – это особо ценный товар, который после обработки становится биологически активной добавкой для укрепления здоровья. Этот товар также очень интересен для Китая.

Из меха производят одежду, сувениры, игрушки.


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Сегодня в 09:01, просмотров: 66, комментариев: 0
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