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Геологический десант в Локосово

65 лет назад в поселке Локосово молодые геологи начали осваивать месторождение нефти

Геологический десант в Локосово
Бригада монтажников Геннадия Зевакина на начальном цикле монтажа буровой установки на скважине Р-31 Локосовская

В июле 1958 года 65 лет назад десантом из Колпашевской конторы разведочного бурения (Томская область) на баржах перебазировались с буровой установкой, техникой и своим разобранным жильем монтажники и буровики. Участок назвали Нижнемысовским и руководил им Борис Селиванов.

Среди первых в п. Локосово обживались целыми семьями молодые геологоразведчики: буровой мастер Вячеслав Николаевич Лазаренко с женой и двумя детьми, младший его брат бурильщик Юрий Лазаренко с женой-лаборанткой Тамарой Степановной, дизелист (по совместительству – шофер) Волков Иван Федорович с женой Клавдией Васильевной, тракторист Рындин Павел Васильевич с женой и двумя детьми, три брата Капустиных: Владимир – дизелист, Виктор – слесарь, Алексей – помощник бурильщика. Старшему Лазаренко Вячеславу было 30 лет, остальным по 18-25 лет. Супруги Капустины – Владимир и Раиса, плывя на барже, справили медовый месяц после свадьбы. Поселились на лето в пустовавшей школе, а к осени в привезенные с собой и построенные бараки. Братья Лазаренко из династии потомственных нефтяников-геологоразведчиков. Их родители после революции 17-го года работали в Краснодарском крае. Вячеслав и Юрий тоже начинали там с буровых рабочих, затем в Кемерово и Колпашево. После обучения на курсах работали бурильщиками и буровыми мастерами. Бурильщиками в бригаде Лазаренко В.Н., кроме Юрия, были Зиновьев Серафим Иванович, Денисов Владимир Иванович, помощниками бурильщика: Гена Мерзляков, Николай Щетков, Андрей Слинкин, Владимир Кузнецов, дизелистами: Алексей Девятков, Николай Стетюха, слесарь Андрей Придеин, кочегар Михаил Протопопов. Бухгалтером участка был опытный работник, фронтовик Туренко Алексей Степанович, кассир Капустина Раиса Васильевна. Связь с буровой, Сургутом, Новосибирском и Тюменью обеспечивал опытный радист, чемпион отрасли по азбуке Морзе – Паулев Виктор Федорович. Жена его – Любовь Гавриловна – геолог, работавшая под началом фронтовика Шашкина Александра Павловича – начальника геологического отдела Сургутской НГРЭ.

Монтажники Геннадия Зевакина сразу приступили к строительству буровой установки на окраине п. Локосово. В начале 1959 года бригада Лазаренко В.Н. приступила к бурению скважины Р-31 Локосовской площади, и к лету того же года достигла рекордной для Среднего Приобья глубины – 3264 метра.

Сентябрь 1958 г. Бригада бурового мастера Вячеслава Лазаренко на скважине Р-31 Локосовской. (в центре в низу начальник Сургутской НРЭ Салманов Фарман Курбанович).

Испытание с больших Юрских глубин дало несколько литров нефти, а верхние Меловые отложения пород оказались непродуктивными. Не получили промышленного притока нефти и другие участки бурения в Среднем Приобье. И только 21 марта 1961 года сургутские геологи открыли первое месторождение промышленной нефти дебитом 200 тонн в сутки скважиной Р-1 Мегионской площади. Первая промышленная нефть в Сургутском районе была получена 13 октября 1961 года на скважине Р-62 Усть-Балыкской площади (сейчас г. Нефтеюганск) дебитом 400 тонн в сутки. Самое близкое к Сургуту месторождение нефти – Западно-Сургутское было открыто 26 марта 1963 года.

Буровой мастер Лазаренко Вячеслав Николаевич.

В том же году (23.07.1963 г.) и в Локосово на второй скважине была получена промышленная нефть. На момент отправки первой нефти на Омский нефтеперерабатывающий завод (май-июнь 1964 г.) геологами Среднего Приобья было открыто десять месторождений нефти. За двадцать лет работы Сургутской НГРЭ (1957-1977) было открыто и передано нефтяникам в разработку 27 месторождений нефти, из которых наиболее крупными были Тайлаковское, Быстринское, Лянторское, Яун-Лорское, Вачимское, Алёхинское, Покамасовское, Когалымское, Федоровское (1971 г., вошедшее в мировую десятку по запасам нефти).
Так начиналось открытие «чёрного золота» Югры.

Фото предоставлены автором.


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