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Сургут заполонили торговцы сезонными фруктами и ягодами: с ними борется администрация, но легализовать свой бизнес они нe хотят // ФОТОРЕПОРТАЖ

В Сургуте проходят рейды по несанкционированной торговле на улицах

Сургут заполонили торговцы сезонными фруктами и ягодами: с ними борется администрация, но легализовать свой бизнес они нe хотят // ФОТОРЕПОРТАЖ
Фото: siapress.ru

Сургут летом традиционно наполняют торговцы сезонными фруктами и ягодами. Такой товар пользуется спросом у горожан в основном из-за того, что ларьки, палатки и другие точки продажи расположены в шаговой доступности от дома. Кроме всего прочего, цена в таких местах значительно дешевле магазинной, что еще больше прельщает народ.

Однако далеко не все продавцы готовы предоставить сертификат на свой продукт или организовать нормальное место для торговли. Из-за этого велик риск отравиться – никто не знает, в каких условиях выращивались фрукты и ягоды, каким образом и откуда их доставляли в город, в уличных точках отсутствуют нормальные условия хранения, вследствие чего продукты находятся под постоянным воздействием солнца и дорожной пыли. В связи с этим в Сургуте проводятся проверки подобных точек. Накануне прошел подобный рейд в районе ТЦ «Новый Мир» при участии сотрудников полиции, контрольного управления и представителей «Молодой Гвардии».

Чаще всего в Сургуте торгуют крыжовником, малиной, вишней, ежевикой, клубникой и другими ягодами, которыми можно полакомиться только летом.

«Такая продукция должна проходить фитосанитарный контроль, иметь сертификаты о соответствии ГОСТу и стандартам. Было обнаружено, что гражданка торгует ягодой, которая не имеет никакой документации», – прокомментировал начальник отдела административного контроля контрольного управления Рифат Галиуллин.

За нарушение полагается штраф в пределах трех тысяч рублей и изъятие продукции с последующим уничтожением. Причем составлять протоколы об административном нарушении могут по нескольку раз. Свой выбор способа торговли продавцы объясняют тем, что им так гораздо удобнее.

Рейды по выявлению незаконной торговли проходят в Сургуте ежедневно.

Откуда товар у вас?

– Мне ягоды с Киргизии привозят, я просто реализатор. У хозяев есть вся документация, у меня ее нет, – рассказывает одна из нарушительниц.

А почему с машины торгуете? Есть же другие места?

– С машины торгую, потому что так удобно, про другие места я не знаю, я сюда приезжаю только на заработки летом. Я который год здесь торгую, люди уже привыкли.

Несмотря на то, что у таких продавцов много покупателей, некоторые граждане недовольны несанкционированной торговлей на улицах.

– А штрафы до этого были у вас?

– Штрафы до этого были, много штрафов. Я хотела оплатить их, но сейчас не принимают почему-то.

Однако горожан это не останавливает. Напротив, они крайне негативно высказывались о действиях полицейских и журналистов. Одна из причин, по которой сургутяне покупают ягоды и фрукты в подобных местах, как раз-таки является дешевизна:

– Сейчас эту ягоду увезут куда-то, она там испортится. А потом на свалку. Могли бы детям отдать! – сетует одна из свидетельниц рейда.

– У продавца нет документов, которые говорят о безопасности продукта, – резонно отмечают участники рейда.

Горожан, тем не менее, не смущает ни отсутствие документации, ни нарушение условий продажи и хранения.

– Я на даче тоже много чего выращиваю. Ем, не травлюсь.

– А вы бы хотели купить эти ягоды?

– А вы видели, как цена на те же яблоки поднялась?!

Впрочем, у любого торговца есть возможность легализовать свой бизнес. Для этого организованы специальные места. Если говорить об общегородских пространствах, то это только территория Центрального рынка. Чтобы избежать проблем, можно арендовать специальное помещение в любом другом месте. Однако чаще всего торговцы выбирают более «проходимые» точки – это у ТЦ «Восход», «Агентства воздушных сообщений», остановок «УБР».

Товар без документов положено изымать.

«За текущий год контрольным управлением составлено 189 протоколов за нарушение торговли. Чтобы продукцию не изъяли, продавец должен быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя или быть самозанятым, а также иметь все сертификаты на свою продукцию – маркировка, заключение фитосанитарного контроля, а также разрешение от администрации города, чтобы находиться в сети нестационарных торговых объектов», – добавил Рифат Галиуллин.

Продукцию после изъятия отправляют на склад и при получении решения суда ликвидируют.


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Сегодня в 14:18, просмотров: 49, комментариев: 0
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