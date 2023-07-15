Эксперт оценил итоги международной промышленной выставки «ИННОПРОМ»

В Екатеринбурге прошел международная промышленная выставка «ИННОПРОМ». 700 предприятий из 35 стран мира – много или мало? Директор Института стратегического планирования и финансового анализа УрГЭУ, доктор экономических наук Максим Марамыгин объяснил, выставка 2023 года — это успех или провал.

– Максим Сергеевич, оправдались ли прогнозы о международной изоляции России, если судить по «ИННОПРОМУ» в этом году?

– Не оправдались, международной изоляции нет. Среди официальных делегаций в этом году на ИННОПРОМе помимо стран СНГ представлены Китай, ЮАР, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Индия, Босния, Египет. Многим делегатам, действительно, предлагали отказаться от сотрудничества с Россией, присоединиться к санкциям. Но если мы можем предложить продукцию и технологии, которые выгодны партнерам, то почему по-настоящему суверенная страна должна от такой выгоды отказываться?

– А что мы можем предложить сегодня?

– К этому году мы освоили производство электропоезда «Ласточка» без использования технологий Simens. Когда немецкие и другие компании уходили из России, многие сомневались, сможем ли мы обеспечить работоспособность каких-то совместных проектов без их технологий. Смогли. Представлены и российские самолеты, и полуавтономный троллейбус, и гибридный автомобиль — и это лишь единицы из сотен примеров. Потенциальная выгода от заключенных соглашений на выставке не менее 500 миллиардов рублей. В прошлом году было 543 миллиарда рублей. Сумма выше доходов бюджета Свердловской области на сотни миллиардов рублей. Разумеется, далеко не все деньги пойдут в бюджет региона. Но они вольются в Россию, а это обеспечит рост и развитие экономики.

– В таком случае, получается, каждому региону России нужен свой ИННОПРОМ?

– Боюсь, это сложно реализовать. Каждая выставка подобного масштаба — это «штучное» событие. Производственные мощности, интеллектуальные ресурсы, деловые коммуникации — все это требует времени для реализации. И Свердловской области определенно повезло, что именно у нас работает эта площадка. Это стало возможно, благодаря большой концентрации предприятий, человеческого капитала, высших учебных заведений. Все в сумме – фундамент для инновационной экономики. А без инноваций в современном мире не будет и инвестиций.