Как строится уникальная туристическая тропа «ЧелоВечность» в Сургутском районе

В прошлом году в Сургутском районе зародилось уникальное место для отдыха − туристическая тропа «ЧелоВечность». Ранее здесь устраивали пикники жители Барсово. Даже бывало, что эта территория была завалена мусором. А теперь это благоустроенное место, которое не перестает наполняться новым содержанием. Как это произошло, чья эта была идея и сколько понадобилось денег для реализации проекта − рассказала заместитель начальника управления культуры администрации Сургутского района Ольга Шабалина.

− Ранее писали, что второй и третий этапы тропы «ЧелоВечность» в Сургутском районе завершат в 2023 году. Что сейчас реализуется в рамках проекта? Что планируется организовать еще? И когда он будет полностью закончен?

− В этом году мы продолжаем и даже завершаем работу по благоустройству тропы «ЧелоВечность». Мы заканчиваем первый этап и проводим второй и третий. На сегодняшний день продолжается строительство тропиночной сети, она увеличится на 1 км 300 м. Добавим еще участки с двумя большими смотровыми площадками. Одна из них будет с видом на мост через Обь, а вторая − на протоку Микишина. На территории уже высажены почти две тысячи кустарников. Надеемся, что они будут пышно цвести и радовать глаз посетителей. Кроме того, посеяна трава вдоль тропы.

В рамках второго и третьего этапов планируется оборудование места дополнительными системами освещения и видеонаблюдения. На смотровых площадках будут установлены бинокли. Бинокуляр-футуроскоп с VR-панорамой «Средневековой город» и второй футуроскоп с VR-панорамой «Поселение эпохи камня».

Кроме того, планируется обустроить еще 19 локаций. На трех из них установят пять мультимедийных киосков. Мы наполняем тропу современным оборудованием, чтобы прогулка по ней была интересна всем, независимо от возраста и интересов. Мультимедийные киски позволят проходить квесты компаниями, а также они будут наполнены играми и познавательными историями.

Все, что я перечислила, будет бесплатно использоваться всеми посетителями. Ведь тропа создается с целью сохранения и популяризации природного и культурного наследия объекта регионального значения «Достопримечательное место «Барсова гора». Мы хотим, чтобы люди не просто гуляли по ней, но еще проникались величием истории этих мест.

В этом году мы завершаем строительство тропы, но насыщать ее новыми интересными объектами продолжим и дальше. В 2024 году мы планируем еще три крупные зоны. Это будет натурная реконструкция жилища эпохи палеометалла, крытый палеонтологический раскоп с полноразмерной репликой скелета мамонтенка для детей, летний кинотеатр с большим экраном.

− Расскажите о концепции «ЧелоВечности». Как возникла идея благоустроить эту местность? Это была инициатива жителей поселка Барсово?

− Все началось с регионального конкурса инициативных проектов. Ребята из Барсово, группа молодых людей, сформировали проект. Тогда было придумано название и первые элементы тропы. Идея обсуждалась с управлением культуры Сургутского района. Хотелось, чтобы территория использовалась с максимальной отдачей, ведь она расположена в зоне размещения 32 объектов культурного археологического наследия федерального значения. На протяжении семи тысяч лет беспрерывно на этом участке жили люди, поэтому под землей находится много археологических памятников. Ребята задумались о том, что чаще всего эта территория использовалась для пикников или свалок, и захотели благоустроить ее. Мы, конечно же, эту идею поддержали. Таким образом родился этот проект совместно с жителями Барсово.

Далее его направили на конкурс. И, к счастью, проект получил поддержку. Первые 14,5 млн были получены из окружного бюджета и частично из местной казны. Это произошло в 2021 году. Затем мы стали тщательно разрабатывать проект тропы. Возникла идея создания музея Барсовой горы, в который можно будет вернуть большую часть находок, найденных археологами.

− В этом году, в апреле, правительство Югры, выделило дополнительные средства на реализацию проекта. Что изменилось с того времени? Расширился ли он?

− С дополнительными средствами проект приобрел возможность строительства музея. Тропа — это часть проекта Музейно-туристический комплекс «Барсова гора». Изначально нам хотелось построить музей, около которого будет расположена тропа. Отмечу, что раскопанные в тропе находки находятся сейчас в Эрмитаже, в Стокгольме, в музеях мирового значения. И еще порядка 20 тысяч экспонатов хранятся в Уральском университете. И нам теперь нужно организовать работу, чтобы их забрать в Сургутский район и в будущем представлять жителям. И округ нам помог − он выделил деньги на строительство музея. Поэтому проект стал полноценным.

− Какова стоимость проекта?

− К концу 2023 года объем финансирования, который будет вложен в тропу, составит почти 200 млн рублей. Если говорить о соотношении, то это порядка 10 млн рублей окружных средств, которые были в начале нашего пути, все остальное − местный бюджет. А вот в музей будет вложено примерно 285 млн окружных средств и 70,4 млн − из бюджета Сургутского района.

− Какие мероприятия планируются и проходят уже сейчас на тропе «ЧелоВечность»? Будут ли организовываться экскурсии?

− У нас уже организованы экскурсии. Со школами заключили договора о сотрудничестве. Для этого придумали проект, в рамках которого ученики 5-6 классов всех школ Сургутского района прослушивают курс лекций. Их читают научные сотрудники «Барсовой горы».

Потом эти лекции завершаются выездными экскурсиями на объект. Мы стремимся к тому, что все подрастающее поколение района знало историю этого уникального места.