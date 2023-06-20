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Сердце, ты готово к лету?

Кардиолог рассказала о том, как подготовиться к жаркому сезону пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Сердце, ты готово к лету?
Фото: ОКДЦ

Летом люди стремятся полноценно отдохнуть: кто-то на приусадебном участке, кто-то уезжает в южные регионы. Между тем, именно в это время года особенно подвержены опасности люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Как подготовиться к лету, путешествию и о том, какие правила помогут избежать ухудшения самочувствия, рассказала врач-кардиолог, заместитель главного врача по терапии Окружного кардиодиспансера Мария Франц.

– Мария Валерьевна, лето опасно для сердца?

– Гипертония, ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, нарушения ритма сердца – это заболевания, при которых пациентам стоит более внимательно относиться к своему здоровью, особенно, если речь идет о летнем периоде года. Почему? Дело в том, что в жаркую погоду у людей возрастает число сердечных сокращений, поэтому могут произойти гипертонические кризы, инфаркты или инсульты, артериальные тромбозы. Когда человек в жару интенсивно потеет, то в его организме физиологически меняется состав крови, она становится более густой, что может привести к повышенному тромбообразованию.

– Неужели пациентам придется все лето провести под вентилятором или кондиционером?

– Конечно, нет (Смеется.). Можно и гулять, и путешествовать, но взяв на вооружение нехитрые правила. Например, я всем пациентам советую перенести свою активность на утренние и вечерние часы. Но даже при этом необходимо делать небольшие перерывы и отдыхать. Не забывайте и про головной убор – светлые шляпы, панамы или косынки уберегут от прямых лучей солнца. Ограничения должны коснуться и работы внаклонку. Сегодня создано не мало различных приспособлений, облегчающих труд. Также, отправляясь за город, важно взять с собой аптечку с препаратами, которые вы постоянно принимаете по назначению лечащего врача.

– А если резко подскочило давление?

– Пациенты, страдающие гипертонией, знают об опасных состояниях и всегда должны иметь при себе препараты быстрого действия, которые купируют приступ. Люди с ишемической болезнью сердца в аптечке хранят нитроглицерин и в случае возникновения загрудинных болей, воспользуются им. В случае ухудшения самочувствия, нужно обратиться за медицинской помощью.

Пациенты должны обращать внимание и на одежду, в которой выходят на улицу, делая выбор в сторону натуральных и легких тканей. Они помогут избежать теплового удара и перегрева организма.

– Сколько нужно пить воды?

– Чтобы избежать сгущения крови, необходимо пить не менее 2 литров негазированной воды в день, восполняя потерю жидкости в организме. Пациентам с хронической сердечной недостаточностью для профилактики отеков, напротив, рекомендую следить за количеством потребляемой и выделяемой воды.

– Существуют ли особенности питания в жару?

– Я рекомендую отказаться от тяжелой пищи, ставя в приоритет сезонные фрукты и овощи. Хочу обратить внимание пациентов, принимающих варфарин. Как правило, это люди, которым были протезированы клапаны сердца, в основном. Так вот, летом вам необходимо быть осторожными с употреблением зелени и особенно шпината, которые потенцируют, то есть увеличивают, активность данного препарата, что может спровоцировать кровотечение.

– Мария Валерьевна, какой совет вы бы дали путешественникам?

– Во-первых, не стоит забывать об аптечке. Как я говорила ранее, все назначенные врачом препараты должны быть с собой. Ни в коем случае нельзя прерывать лекарственную терапию. Во-вторых, перед перелетом, если вдруг у вас есть противопоказания или возникли сомнения, проконсультируйтесь с врачом. Пациенты с установленным кардиостимулятором должны взять с собой паспорт прибора.

– А если путешествие длительное?

– При поездках на автомобиле или перелетах, длительностью более 6 часов, существует риск развития тромбов в венах нижних конечностей с последующей тромбоэмолией легочной артерии. Чтобы избежать этого, необходимо надевать специальные компрессионные гольфы. Такую важную профилактическую меру можно сочетать с легкой зарядкой.

– Допустим, человеку выполнили операцию на сердце, он может летать на самолете?

– Не рекомендуется летать на самолете пациентам, перенесшим инфаркт миокарда или инсульт в течение первых двух недель после сосудистой катастрофы. Также в течение первых 10-14 дней стоит воздержаться от полета пациентам, которым была выполнена открытая операция на сердце: аортокоронарное шунтирование, протезирование клапанов и т.д. Что же касается стентирования коронарных артерий, то в этом случае уже через 2-3 дня можно лететь, если все прошло без осложнений. В группе риска среди путешественников зачастую находятся люди, у которых заболевание находится в стадии обострения.

– Если обобщить все вышесказанное, Мария Валерьевна, что бы вы хотели пожелать пациентам?

– Желаю каждому пациенту мыслить в положительном ключе, поскольку заболевание сердечно-сосудистой системы – это не приговор. Чтобы жить качественно, путешествовать и отдыхать, необходимо соблюдать рекомендации врача и вести максимально здоровый образ жизни. Как говорит главный врач Окружного кардиодиспансере Ирина Урванцева: «Относитесь к себе и своему здоровью на «вы». Отличного отпуска!


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Сегодня в 10:26, просмотров: 113, комментариев: 0
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