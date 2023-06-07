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Сурен Марданян: «Нам важно привлечь к спорту как можно больше детей»

Как привить ребенку любовь к спорту − рассказал руководитель Центра Физического Развития «Атлет» Сурен Марданян

Сурен Марданян: «Нам важно привлечь к спорту как можно больше детей»
Фото: Центр Физического Развития «Атлет»

Многие родители согласны с тем, что любовь к спортивной активности необходимо прививать ребенку с самого раннего детства. Ведь физические нагрузки положительно влияют на иммунитет и правильное телосложение, а также формируют характер и дисциплину. Особенно это стало актуальным вопросом с начала популярности гаджетов среди современных детей. С какого возраста привлекать ребенка к спорту? Как сохранить этот интерес на долгие годы? И что делать, если ребенок отказывается посещать занятия? Об этом корреспондентам siapress.ruрассказал обладатель черного пояса третьего дана, тренер высшей категории и руководитель Центра Физического Развития «Атлет» Сурен Марданян.

− Расскажите, с чего начинался ваш спортивный путь? Как вы решили, что хотите посвятить этому свою жизнь?

− Моя спортивная карьера началась в 1995 году, когда мне было всего лишь 11 лет. Жил я тогда в поселке Нижнесортымский Сургутского района. Сначала я два года занимался каратэ. После этого в наш поселок приехали большие специалисты и объявили, что тхэквондо стало олимпийским видом спорта. Наш тренер получил переквалификацию. И примерно с 1997 года до сегодняшнего дня я занимаюсь тхэквондо. Прошел путь от спортсмена до тренера и руководителя спортивной организации. За все это время я представлял Ханты-Мансийский автономный округ на разных соревнованиях Всероссийского и Международного уровнях. На сегодняшний день я обладатель черного пояса третьего дана по тхэквондо и тренер высшей категории.

Когда я решил, что все это станет смыслом моей жизни? Все случилось само по себе. После школы я решил учиться в Сургутском государственном университете на факультете «Физическая культура и спорт». Получилось, что я стал тренером. Спорт и тхэквондо стали частью моей жизни и продолжают быть таковыми.

− Как появился Центр Физического Развития «Атлет»? Какую цель вы ставили перед собой, когда создавали проект?

− Идея создания спортивной организации, которая бы специализировалась на детей дошкольного возраста, у меня и у моих коллег появилась достаточно давно. Многие наши тренеры работали в школе олимпийского резерва, где стоит первостепенная задача − отобрать самых одаренных и талантливых детей с самого раннего возраста. И, конечно, идеальная площадка для этого − детский сад. Именно тогда мы поняли, что нужно написать специальную программу и получить лицензию, которая дала бы нам возможность работать в дошкольных учреждениях. Начинали мы в Сургуте с детского сада «Огонек». Это был пилотный проект. И он удался! Первый успех способствовал тому, что мы начали развиваться и масштабироваться. На данный момент наш Центр работает в Ханты-Мансийском автономном и Ямало-Ненецких округах, в Краснодарском крае и в Томской области. И сейчас мы начинаем свою деятельность в Свердловской области.

− С какого возраста стоит приучать ребенка к спорту?

− Существуют особенности развития ребенка, однако есть и индивидуальные факторы. Так, некоторые дети и в три года готовы слушать указания тренера, выполнять его установки. А другие − и в пять лет не могут этого сделать. Но в любом случае приучать ребенка к физической культуре нужно с самого раннего возраста. И это не обязательно спорт, для начала это может быть зарядка в домашних условиях.

− Вы планируете из своих учеников воспитать чемпионов?

− Работая в школе олимпийского резерва, любой тренер мечтает воспитать олимпийского чемпиона. Но, когда мы специализируемся на работе с дошколятами, у нас уже другие цели. В первую очередь мы ставим перед собой задачу − оздоровление детей. А также нам важно привлечь к спорту как можно больше ребят. Заинтересовать их, найти и отобрать самых одаренных. И только тогда уже передать детей в школу олимпийского резерва, где их сделают настоящими чемпионами.

− Сложно ли им прививать любовь к спорту?

− Прививать любовь к спорту сложно тогда, когда тренер работает в этом направлении самостоятельно, без поддержки родителей. Сотрудничество делает эту задачу вполне решаемой. Например, если ребенок видит, как папа каждое утро делает зарядку, то это для него пример, и он к этому быстро приучится. Когда же родители не уделяют должного внимания к физкультуре и спорту, тогда тренеру очень тяжело добиться существенных результатов. Поэтому нужно личным примером показывать детям важность спорта в жизни. Тогда дети полюбят его и смогут в дальнейшем достичь высоких результатов в этой области.

− Как сохранить дисциплину на занятиях с маленькими детьми? Какое влияние дает спорт?

− Проблема с дисциплиной особенно актуальна в детских садах, где очень много непосед и гиперактивных детей. Эту проблему можно решить комплексно. С одной стороны − тренер-педагог должен быть высококвалифицированным специалистом. Только он сможет заинтересовать ребенка так, чтобы он не отвлекался на игры и разговоры. С другой стороны − тренер должен быть одновременно и психологом, и другом, чтобы найти с ребенком общий язык. Эти два фактора создают удивительный эффект. Дети перестают баловаться и слушаются тренера. И даже больше − они влюбляются в эту дисциплину и показывают высокие результаты в спорте.

Мы приучаем детей слушать и слышать, повторять, следовать указаниям. Окончив детский сад, ребенок будет готов к любому виду спорта и к школьному быту. Но напомню, что примером для ребенка должны быть и родители, ведь с ними он проводит намного больше времени. Роль тренера становится значительнее уже для детей более старшего возраста.

− Не каждый может создать дисциплинированную атмосферу на занятиях с детьми дошкольного возраста. Как вы готовите своих тренеров к работе?

− Все тренеры нашего центра имеют специальное высшее или среднее образование, позволяющее работать с детьми. Также мы регулярно организовываем повышение квалификаций. Например, в этом вопросе нам очень помогает Сургутский государственный университет. К тому же, в учреждении есть замечательные курсы, которые помогают нашим тренерам ознакомиться с современными методами и тенденциями в спорте.

− Как много детей связывают свою жизнь со спортом? Как сохранить их интерес на долгие годы? И если у ребенка все-таки пропадает интересам к занятиям, как его вернуть в спортивную деятельность?

− Сейчас почти каждый ребенок так или иначе связан со спортом. Родители осознанно привлекают их к занятиям. А вот сохранить интерес ребенка на долгие годы − это работа профессионального тренера. Есть несколько вариантов, что можно сделать в случае, если ребенок отказывается ходить на занятия. Можно попробовать поменять секцию или же оставить его в том же виде спорта, но попробовать отдать другому тренеру. Также допускается на какое-то время сделать паузу. Родителям нужно быть внимательными, не всегда вестись на требования ребенка. Нужно объяснить ему, что сейчас ему может быть сложно, но все это понадобится ему в будущем. В любом случае нужно разобраться, почему ребенок не хочет посещать занятия − это просто каприз или объективная причина?

− Как я знаю, вы еще занимаетесь шахматами с детьми. Почему вас это привлекло? И могут ли шахматы благотворно влиять на спортивные успехи?

− Действительно, в нашем Центре достаточно давно развиваются шахматы. Сейчас это популярное направление − много детей занимаются с удовольствием. Сейчас Краснодарский филиал совместно с департаментом образования Краснодара проводит ежегодный шахматный турнир «Первенство города Краснодара». Это уникальный продукт. Впервые были проведены подобные соревнования в России. В планах − развить проект до регионального, а после − выйти на всероссийский уровень.

− К чему вы стремитесь в дальнейшем? Какие у вас планы по развитию Центра?

− Планов очень много. Например, мы хотим и дальше масштабировать проект на другие регионы страны, а также расшириться в городах внутри тех субъектов, где мы уже работаем. У нас также есть интересные проекты, которые мы будем выставлять на конкурсы президентских и губернаторских грантов. Есть большие планы по развитию нашего традиционного турнира по шахматам, который сейчас проходит в Краснодаре. Хочу отметить, что наш центр разработал собственный электронный журнал, который облегчает учебный процесс тренерам, методистам и родителям. В планах его усовершенствование и добавление нового функционала.


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Сегодня в 12:29, просмотров: 86, комментариев: 0
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