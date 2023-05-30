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«В результате партнерских родов супружеская пара начинает чувствовать себя как единое целое, потому что малыш родился от их совместных усилий»

Почему сургутяне выбирают партнерские роды − рассказала заведующая родильным отделением БУ «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства»

«В результате партнерских родов супружеская пара начинает чувствовать себя как единое целое, потому что малыш родился от их совместных усилий»
Фото предоставил спикер

В последнее время партнерские роды становятся все популярнее. А ведь они практикуются не так давно! Одни женщины приглашают с собой супруга, другие − маму или другую родственницу. А все для того, чтобы почувствовать поддержку, безопасность и спокойствие в столь непростой период времени. Почему жители Сургута стали чаще выбирать партнерские роды, какие есть плюсы и минусы этой услуги и как действуют врачи, если супругу стало плохо в процессе − рассказала заведующая родильным отделением БУ «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства» Елена Китаева.

− Расскажите, почему спрос на услугу партнерских родов в Сургуте растет?

Партнерские роды – это роды с помощником, помимо врачей, акушерок вместе с роженицей в родильном зале присутствует один из родственников будущей мамы. Это может быть отец ребенка или мама\сестра роженицы. С начала 2023 года в Центре прошли 236 партнерских родов.

Актуальность и преимущество партнерских родов заключается в том, что присутствие на родах отца ребенка или другого близкого человека, которого выберет женщина, психологически может ее расслабить и поможет лучше сконцентрироваться на процессе родов. Спрос на эту услугу растет потому, что в Сургутском центре охраны материнства и детства имеются для этого все необходимые условия − индивидуальные родильные палаты, оборудованные по последнему слову техники, а также благоприятная эпидемиологическая обстановка, отсутствуют жесткие ограничения для пациентов и посетителей учреждения. Хотим отметить, что не во всех городах имеются условия для оказания услуги партнерских родов, а у нас они есть, и мы с удовольствием примем пациентов из других городов в нашем Центре.

− Кто чаще становится партнером в родах: отцы или другие родственники роженицы?

− Большая часть женщин, выбравших партнерские роды, рожают вместе с мужем − около 80%. Но партнером может стать сестра, мать или другой родственник.

− Чаще всего молодое или более зрелое поколение пользуется этой услугой? И чаще всего на нее соглашаются в первые роды или последующие?

− Партнерские роды выбирают как молодые первородящие женщины, так и более зрелые, те, у кого вторые роды и более. На наш взгляд, тут больше играет роль не то, в какой раз рожает женщина и сколько ей лет, а то, насколько крепкие и зрелые отношения в паре, а также их психологический настрой на партнерские роды. Совместные роды – это важное решение, которое принимается супругами только вместе!

− Отвлекает ли партнер от процессов родов? Какие есть риски? Бывали ли случаи, когда партнеру становилось плохо и он падал в обморок?

− Партнер на родах должен создавать необходимые удобства для жены, правильно мотивировать женщину и проявлять первую заботу о ребенке. В результате партнерских родов супружеская пара с ребенком начинает чувствовать себя как единое целое, потому что малыш родился от совместных усилий.

Главная задача партнера − создать благоприятную психологическую атмосферу для протекания родов, помогать, и всячески поддерживать будущую маму и очень корректно взаимодействовать с медицинским персоналом, который в свою очередь всегда поможет и подскажет, как правильно поступить в той или иной ситуации и сориентирует партнера, если это необходимо.

Если партнер роженицы впечатлительный, то на период потуг мы предлагаем ему выйти из родзала и вернуться тогда, когда ребенок уже появится на свет. Если вдруг партнер почувствует ухудшение своего самочувствия, ему будет оказана необходимая медицинская помощь.

− Какие плюсы и минусы партнерских родов?

− Преимущества партнерских родов — это моральная поддержка, некоторая физическая помощь (например, подать, принести воду), и как итог – более теплые, близкие отношения в паре.

Недостатков практически нет, единственное, можно отметить, что роды – это процесс эмоциональный, и если партнер морально не готов, то ему не рекомендуется быть рядом с роженицей в такой момент, иначе никакой поддержки он оказать попросту не сможет.

− Что требуется для партнерских родов? Как к ним подготовиться?

− Порядок действий для пар, выбравших партнерские роды, следующий:

1) Партнер допускается на роды через приемное отделение БУ «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства»;

2) Акушерка приемного покоя зарегистрирует в журнале и опросит партнера на предмет инфекционных заболеваний, измерит температуру. При отсутствии симптомов инфекционных болезней, акушерка покажет, где партнер может переодеть одежду и обувь, объяснит, как провести гигиеническую обработку рук и проводит партнера к роженице;

3) При оформлении в приемном отделении нужно будет ознакомиться и подписать ряд документов − информированное добровольное согласие на обработку персональных данных, информирование о правилах поведения партнёра в родильном отделении, заполнить анкету на предмет эпидемиологического окружения и здоровья партнера.

Так, партнеру с собой необходимо иметь:

  • документ, удостоверяющий личность (паспорт);
  • результат флюорографии сроком давности не более года;
  • результат ПЦР, подтверждающий «отрицательный» статус на COVID-19, со сроком сдачи не более 3-х дней (на момент поступления) на бланке медицинской организации;
  • чистую сменную обувь, лучше, если она будет новой (недорогие тапочки). Одежду партнеру предложат снять и выдадут комплект одноразового белья.

Главное требование к партнеру, исходя из соображений безопасности для новорожденного: отсутствие контактов с инфекционными больными (за последние 10 дней) и отсутствие признаков вирусной инфекции – гриппа, ОРВИ, герпеса, жидкого стула и так далее.

Услуга партнерских родов абсолютно бесплатна и не требует дополнительного оформления, но при этом партнер должен соблюдать следующие правила:

  • не вмешиваться в работу медицинского персонала;
  • воздержаться от курения в период нахождения в медучреждении;
  • обрабатывать руки кожным антисептиком каждый раз до и после посещения туалета, после пользования мобильным телефоном;
  • не заглядывать в чужие палаты и не выходить из родильного зала;
  • не производить фото и видеосъемку других пациентов, медицинского персонала и помещений Центра;
  • не разговаривать громко по телефону и не кричать.

В индивидуальном родильном зале есть все необходимое для комфортного пребывания: мяч для расслабления, кровать – трансформер, санитарная комната с душем и санузлом. Питание приносят в родильный зал в индивидуальных термобоксах. По всем вопросам партнер может обращаться к врачу и акушерке.


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Сегодня в 10:49, просмотров: 102, комментариев: 0
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