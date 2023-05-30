Председатель центрального совета Всероссийского общественного движения «Волонтеры-Экологи» об ущербе от лесных пожаров Югры

Природные пожары в лесах Югры - серьезная проблема, которая каждый год приносит огромный ущерб флоре и фауне региона. Не только леса подвергаются опасности, но и множество населенных пунктов, а также здоровье людей, чья жизнь зависит от качества воздуха. О том, как влияют пожары в лесах на экологию, а также о том, почему чаще всего горят леса ХМАО, рассказал siapress.ru создатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-экологи», член Президиума центрального совета сторонников ЕР Адам Калиматов.

– Какой ущерб флоре и фауне региона ежегодно приносят пожары?

– Год за годом пожары уничтожают целые экосистемы, резко сокращая биоразнообразие. Обитатели леса и звери гибнут в огне, что приводит к нарушению природного баланса. Растения и деревья, исчерпавшись своими возможностями, не способны вернуться к нормальному функционированию, а само возвращение экосистемы к первоначальному состоянию занимает десятилетия.

– Можно ли предсказать ущерб от возгораний в этом году?

– С начала лета в Югре было зарегистрировано более 450 пожаров, из которых большая часть была тушена длительное время. Это не только значительно ухудшает экологию региона, но и приводит к значительным экономическим потерям. На данный момент не удается определить окончательный ущерб от пожаров. Хотя уже сейчас ясно, что он будет гораздо больше, чем в предыдущие годы.

– Как быстро восстанавливается природа от пожаров?

– Восстановление природы зависит от нескольких факторов, включая степень повреждения экосистемы, количества дождей, поступающих на местности, и любых мер, которые может предпринять человек для помощи восстановлению природы. Мягкая зима и нехватка дождей могут замедлить процесс восстановления лесов. Можно только надеяться, что в следующем году меры по противодействию пожарам будут более эффективны.

– Насколько эффективны меры по противодействию пожарам?

– Одним из главных факторов, который влияет на уровень опасности пожаров, являются человеческие действия. Виновниками многих пожаров становятся люди, многие из которых устраивают на лесные участки пикники и барбекю. Это закономерно ведет к возгоранию. Эффективность мер по противодействию пожарам напрямую зависит от правильности и своевременности их принятия. В рамках таких мер могут быть проводимы специальные лесные бригады, начиная с охраны и заканчивая активными мероприятиями по ликвидации возгорания.

Постоянные пожары в лесах Югры являются серьезной экологической проблемой. Ущерб, который они приносят растительному и животному миру, а также экономике региона, невозможно оценить. Однако можно повысить эффективность мер по противодействию пожарам и тем самым минимизировать возможный ущерб. К каждому человеку призыв осторожности и заботы о природе, соблюдения элементарных мер безопасности на природе.