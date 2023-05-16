Сургутский медиаменеджер — о вкладе Эдуарда Сагалаева в развитие отечественного ТВ

13 мая 2023 года ушел из жизни Эдуард Сагалаев, деятель российского телевидения, работа которого имеет важнейшее значение для зрителей как федеральных, так и региональных телеканалов. О том, почему Сагалаев так важен для нас, мы поговорили с генеральным директором телекомпании «Сургутинформ-ТВ» Игорем Ярошем.

— Каков вклад Эдуарда Сагалаева в развитие телевидения в нашей стране?

— Его трудно переоценить. Эдуарда Михайловича можно назвать первым медиаменеджером. Начинал он еще в советское время — был руководителем редакции молодежных программ, которая во многом была передовой редакцией. Именно здесь родилась программа «Взгляд», которая, собственно, и стала новым взглядом на телевидение, буквально глотком свежего воздуха.

После нее была первая независимая телекомпания, созданная Сагалаевым, ее название хорошо известно сургутянам: «ТВ-6 Москва». Далее у него возникла идея о создании Национальной ассоциации телевещателей — объединить всех вещателей для решения всевозможных проблем, которых всегда хватало, для обмена опытом: никто, особенно в регионах, в общем-то, не знал, как строится телевидение, хотя телекомпании начали расти как грибы по всей стране.

— Из этого вытекает второй вопрос: за что, собственно, может быть благодарен Сагалаеву региональный зритель — в частности, сургутский? Что появилось с его подачи?

— Проще сказать, чего бы могло не быть. Историй было предостаточно. Вот один пример: когда начался процесс цифровизации телевидения, всем региональным телекомпаниям обещали слот в мультиплексе, после чего оказалось, что региональных и местных мультиплексов не будет. Началась борьба за выживание, и поддержка Сагалаева здесь оказалась неоценима, потому что в результате долгих переговоров, совещаний, собраний он сумел донести до федерального руководства простую и, казалось бы, очевидную мысль: муниципальная информация на местах — это главное, ведь любого человека интересует в первую очередь то, что происходит у него дома. Исходя из этого, региональным и местным телекомпаниям должен быть обеспечен доступ к зрителю. В результате многие телекомпании ушли в платное кабельное ТВ и опять же с помощью Эдуарда Михайловича решали проблемы с законодательством, запрещавшим распространять в кабельных сетях рекламу, лишая вещателей средств к существованию.

Повторю, это всего лишь один пример из множества, которые закрепили за Эдуардом Сагалаевым огромный авторитет среди телевизионщиков — мы были уверены, что он может все.

— Зрители, однако, тоже наверняка могут вспомнить некоторые яркие моменты, связанные с его именем.

— Сургутские — точно могут: в 1997 году телекомпания «Сургутинформ-ТВ» открывала новый современный студийный комплекс, мы переехали на Маяковского, 16, где находимся до сих пор, и в честь этого у тогдашнего руководителя компании, ныне председателя совета директоров Олега Урушева родилась идея устроить по этому поводу праздник. В ходе обсуждения с нашими сетевыми партнерами — а это был как раз телеканал «ТВ-6 Москва», основанный Сагалаевым, — идея праздника преобразилась в проведение целого фестиваля «6 дней ТВ-6 в Сургуте», куда приехали звезды московского канала и цвет российской поп- и рок-музыки. Это было огромное событие для сургутян, а для СТВ оно стало выходом на новые рубежи — в том числе на федеральный уровень. И этим мы обязаны в том числе и Эдуарду Михайловичу Сагалаеву.