Музыкальный журналист и критик об эпатаже и пошлости в эстраде, отсутствии событий для отечественных артистов и о состоянии российской индустрии

В Культурном центре «Порт» с лекцией выступил Олег Кармунин – музыкальный журналист и критик, создатель и автор телеграм-канала «Русский шаффл», автор и ведущий YouTube-шоу «Истории русской попсы». Корреспондент siapress.ru поговорил с Олегом и обсудил состояние музыкальной индустрии в России, коллаборации «старых» исполнителей с современными, пошлости в отечественной эстраде и о том, плохо ли это, если артист «опопсел».

– Как вы оцениваете сегодняшнее состояние музыкальной индустрии в России?

– Как печальное. Потому что много компаний ушло, а те российские компании, что остались, они себя странно ведут. В частности, есть несколько монополий, которые между собой делят рынок. Например, VKMузыка просто выкупает огромное количество артистов и эксклюзивно приобретает их музыку. Таким образом, новые русские релизы выходят только там. При этом подписчиков у VKMузыки не так много, люди просто ничего не слушают из-за политики сервиса.

Я в курсе про внутреннюю ситуацию там. У них издан указ, мол, «у нас должны быть все». И они это делают просто катком, за деньги к себе всех переманивают, раздают огромные средства музыкантам и таким образом имеют весь рынок. Это катастрофическая ситуация. На рынке мало игроков, поэтому такие вертолетные раздачи денег в ситуации, когда остальные дать столько не могут, мне кажется странным. Это ухудшает ситуацию. Люди не могут послушать свою музыку.

– С другой стороны, это помогает исполнителям развиваться дальше. Или это наоборот ухудшает конкуренцию? Раз деньги раздают всем, то и стараться не нужно.

– Ну, да. У нас в целом состояние индустрии не живое практически. У нас нет социальных лифтов. Их и было мало. Что для музыканта событие? Где он может заявить о себе? На «Вечернем Урганте»? Раньше хотя бы стриминговых сервисов было больше, их Spotify продвигал. Сейчас то, что делается… ВКонтакте никого не продвигает, только себе забирает. Яндекс.Музыка плюс-минус. Но больше-то нет ничего. У нас нет особых механизмов для масштабного продвижения, все происходит в полной тишине.

Музыкальная индустрия должна быть веселой и интересной. Если музыкант появился, тут же должно быть сопровождающее шоу. Интервью должен давать, публичные выходы и заявления. Где музыкант наш может появиться? Где он может о себе рассказать? Нигде. У нас нет методов рассказа про новую музыку. Нет «Вечернего Урганта», где можно было бы взять интервью у музыканта, и далее со всеми остановками. Это очень печальная ситуация.

– Возвращается ли современная музыка к истокам? Или это совершенно новое?

– Она крутится вокруг одного и того же. Потому что российская музыка в этом плане чтит свои корни, а их она видит в музыке 90-х. Перестроичной и постперестроичной, не раньше. Но это нормально, в этом ничего нет такого.

Развитие с таким подходом возможно, но музыканты сами по себе не могут справиться. Потому что развитие кто-то должен показать и засвидетельствовать. Ты можешь развиваться, сидя у себя в комнате, класть результаты в стол. Ты можешь быть мегаразвит, но никто этого не увидит. Это нужно показывать, чтобы это слышали и видели миллионы. Чтобы у нас происходили масштабные явления. Как в Америке, например, выступление на Super Bowl. Что такое Super Bowl? Нас вообще это волнует? Но все знают, что Рианна там выступила.

Почему в России это кого-то интересует? Но в России это интересует людей потому, что это то, что нужно музыке. Событие. Нашей музыке не хватает масштабных событий, медийных историй.

– У нас же есть фестивали. «Нашествие» было, например.

– Это фестиваль, который несколько лет не проводился. Но это рок-фестиваль, где просто выступают привычные группы. Хорошо, но если там будет выступление, про которое все скажут: Вау! А вы видели, как «Кирпичи» выступили на «Нашествии»? Вот это выступление у них было.Или любая другая группа, чтобы все ссылки друг другу кидали. Тогда я скажу, что был не прав, у нас есть события. Но что-то мне кажется, что такого события не будет. Мне кажется, там просто музыканты будут играть на сцене и петь.

– В последнее время говорят, что «старые» исполнители «опопсели». На ваш взгляд, можно ли «опопсеть» на самом деле? Нормальный ли это процесс?

– Я считаю, что раньше это было в плохом значении, а сейчас люди относятся к попсе более нормально. Раньше и слово «коммерция» считалось чем-то негативным. А сейчас «коммерция» – это когда ты умеешь написать такую песню, которая всем понравится. В этом плане это гораздо более здоровый подход. Если людям нравится, ты попал в сердечко.

Никто же не обвиняет торговцев пирожками, что они такие пирожки делают, что их все покупают. Ну, так устроен мир. У нас в аудитории телевизор висит – его покупают, потому что он хороший и всем нравится. Я в этом плане считаю, что музыка также должна нравиться. Не должно быть музыки, которая никому не нравится. Это может быть по-своему интересно, но нельзя ругать музыку за то, что она опопсела. Опопсела – значит, нравится.

– А как вы относитесь к тому, что исполнители из прошлого поколения кооперируются с более современными музыкантами. Например, Лолита и Коста Лакоста, Николай Басков и Даня Милохин?

– Это хорошо. В этом и есть смысл и развитие поп-культуры. Начиная с группы The Beatles, которая делала каверы, как мы помним, на любимую музыку в юности. Ровно за счет этих каверов они раскрутились. Во многом музыка развивается за счет этих коопераций и дуэтов. Это очень хороший знак. Помимо всех негативных вещей, это – позитивная.

– Говорят, что раньше музыка была более осмысленная, нежели сейчас. Якобы было меньше пошлости, эпатажа. Вы согласны с этим мнением?

– Я считаю, что пошлость и эпатаж были в нашей музыке в основном в начале-середине девяностых. Огромное количество пошлости и эпатажа. Я думаю, что сейчас наша музыка нежная, как ребенок. Ее можно включать пятилетним детям. Все песни из топа прослушиваний абсолютно какие-то «вегетарианские», в них ничего особенного нет.

– Сейчас активисты выступают против многих исполнителей. В Сургуте совсем недавно общественники пытались запретить концерт Инстасамки, аргументируя тем, что она матерится, выступает в трусах. Кто-то считает, что такого раньше не было. Хотя многие слушали и группу «Тату», и «МИН НЕТ».

– Между прочим, группа «МИН НЕТ» выступала на Лубянской площади 9 мая и поздравляла ветеранов с Днем Победы в 2002, по-моему, году. При этом никто из пришедших на этот праздник не был возмущен. А они выступали в трусах и пели песни жуткого содержания, по нашим меркам.

То, что поет Инстасамка – это даже рядом не валялось с тем, что пела группа «МИН НЕТ», и наши герои MTV по сравнению с группой «Тату». Я на самом деле не понимаю, в чем проблема. Потому что у нас есть рейтинги возрастные. Если ты ставишь 18+, ты можешь это исполнять. В чем проблема? Проблема в трусах? Или в чем?

– Проблема в том, что это видят дети и они хотят попасть на концерт.

– Поставьте им 18+ и не увидят.

– Про это уже говорили, но по мнению активистов, лучше и проще полностью убрать таких артистов.

– Понимаете, логика заводит этих людей к тому, что нужно просто запретить. Почему? Потому что мне это не нравится. Это финальный ответ всех таких людей. И если у нас решение будет принимать какой-то частный активист, то у нас ничего не будет. Может что угодного и кому угодно не понравиться.

– В наши дни цензура диктует свои правила для написания и выпуска песен. Если бы подобное произошло в 90-00 годах, насколько сильно изменилась бы музыка? Чего бы не стало?

– Проблема в том, что мы движемся в сторону закручивания гаек. И у нас это менялось постепенно. Но я думаю, что мы можем увидеть наше будущее в прошлом. Мы можем понять, как выглядит страна с тотальными запретами и цензурой и списком разрешенных артистов. Например, в 1975 году в СССР. Есть разрешенные, есть полуразрешенные артисты, как Высоцкий, есть полностью запрещенные. Есть ситуации, когда ты не можешь просто записать свою музыку на студии, потому что у тебя нет инструментов. А в стране дефицит инструментов, они есть только у групп при Госконцерте. И мы знаем, чем эта история закончилась.

Я искренне уверен, что путь запретов привел к развалу СССР. Люди начинают любить слушать только все запрещенное. А если им разрешать, то каждый находит свое. Я считаю, что музыкант не должен напрямую пропагандировать то, что запрещено законодательством РФ. Употребление наркотиков, терроризм и так далее.

А что касается трусов и пошлых песен – это не запрещено. И сексом у нас в стране, я так понимаю, можно заниматься. Значит, и петь об этом допустимо и можно. Потому что секс – это любовь мужчины и женщины, что в нашем государстве, насколько я понимаю, поддерживается. Я считаю, что должна быть любая музыка в рамках законодательства, а дальше слушатель сам найдет своего музыканта.

– А что насчет «певцов и певиц одной песни»? Есть мнение, что сейчас их много. Мол, выбрали наиболее популярную тему, сняли максимально пошлый клип и за счет этого прославились.

– Проблема истории музыки в том, что большинство певцов – это певцы одной песни. Как группы «Eagles», «Кар-мэн», «ABBA». Я не вижу ничего такого в том, что у человека всего один хит. У половины музыкантов один хит, в этом нет проблемы. Когда музыкант выступает, то все ждут последнюю песню. Потому что именно она – это то, что любят все. В этом смысл истории музыки.