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​Кирилл Киселев: «С 1 мая автобусных маршрутов в Сургуте станет меньше на четверть. Но в целом сеть станет лучше»

Директор ДГХ Сургута – про новую маршрутную сеть общественного транспорта

​Кирилл Киселев: «С 1 мая автобусных маршрутов в Сургуте станет меньше на четверть. Но в целом сеть станет лучше»
Фото администрации Сургута

Приближается кульминационная часть большой реформы общественного транспорта в Сургуте. С 1 мая в городе начнет действовать обновленная маршрутная сеть автобусов, появятся пересадочные тарифы, служба поддержки пассажиров и прочие давно назревшие изменения. Подробности о текущей модернизации общественного транспорта – в интервью с директором департамента городского хозяйства Сургута Кириллом Киселевым.

– В прошлом году мы объявили аукцион на проведение большой научно-исследовательской работы о транспортной системе Сургута. Это действительно был серьезный труд, который включал, например, полевые исследования – люди проехали 2 345 рейсов на 93 автобусах, подсчитывали траффик, снимали показания, проводили опросы пассажиров. И по итогам выявили «точки роста».

Например – у нас в городе услугами общественного транспорта пользуются ежедневно около 74 тысяч человек. Это в 2,5 раза меньше, чем в сопоставимых по населению городах, что вызывает вопросы. Как минимум, это говорит о том, что общественный транспорт в Сургуте непривлекательный, неудобный, его маршрутная сеть плохо отвечает потребностям жителей, а еще респонденты жаловались, что автобусы в городе медленные и на отдельных маршрутах их мало. Например, на отдельных маршрутах на линию выходит 4-5 автобусов, которые идут с разрывом по времени до полутора часов – кому понравится ждать такого на остановке?

– Может, надо больше автобусов?

– Если бы нынешняя маршрутная сеть осталась неизменной – то у нас бы просто не хватило на это автобусов. Но исследовательская работа выявила также и большой перекос в наполняемости маршрутов. Есть такие, куда просто не зайдешь – настолько забит автобус. А есть транспорт, который все время ходит полупустым. Соотношение у них – примерно 60 на 40 процентов, перекос серьезный.

Исходя из этих данных была предложена новая маршрутная сеть. Мы ее, кстати, опубликовали, чтобы собрать мнения жителей, получили более 500 предложений и замечаний, благодаря которым внесли в документ корректировки. Что в итоге получилось.

На данный момент в городе курсируют 40 маршрутов общественного транспорта. По результатам работы мы исключим 25 процентов маршрутов по причине дублирования (например, у нас по проспекту Ленина сегодня проезжает 70 процентов городских автобусов)Добавили 10 новых маршрутов, которые обеспечат доступ общественного транспорта к новым микрорайонам (ЖК Новин, ЖК Кедровый, ЖК Голд Фиш, ЖК Марьина Гора, ЖК Любимый, СК Спортивное ядро, ул. Югорский тракт, ТЦ Купец, Городской пляж, ДИ Нефтяник) и другим социально значимым объектам. Повышения скорости мы добиваемся тем, что на каждой линии будет больше транспорта, так как мы перераспределим его с 40 маршрутов на 28 оставшихся.

Мы также планируем на 25 процентов снизить дублирование маршрутов. У нас по проспекту Ленина сегодня проезжает 70 процентов городских автобусов, вся улица в них, и почти все они недозагружены.

– Когда же «день икс»?

– Новая маршрутная сеть будет запущена 1 мая. И до 1 сентября мы будем активно собирать обратную связь от горожан, чтобы понять, какие нюансы проявят себя на практике. И, основываясь на мнениях жителей, продолжим приближать эту маршрутную сеть к идеалу. Мы понимаем, что будут люди, которым изменения не понравятся, и мы готовы с ними работать и помогать найти маршруты, чтобы оптимально добираться до привычных мест.

Для этого мы запустим кол-центр, который будет принимать звонки с вопросами, жалобами, предложениями, эмоциями (надеюсь, положительными) относительно модернизации маршрутной сети. Причем эта «Единая служба поддержки пассажиров», которую мы организуем, будет постоянной. Бывают же не очень аккуратные водители, грязные автобусы так далее – все будем отслеживать и реагировать. Возможность оставить отзыв будет и в приложении «Умный транспорт», и на специальном сайте. Приложение и сайт позволят также рассчитывать маршрут из точки А в точку Б, в том числе, с пересадками.

– Кстати, а что с ними? Будет, как в Москве?

– Да, мы вводим понятие «пересадочный тариф». Это значит, что человек, оплативший проезд, в течение следующих 45 минут может бесплатно пересесть на другой маршрут. Расчеты показали, что среднее время движения на автобусе в Сургуте – 42 минуты, поэтому установили пересадку на 45 минут. Ну и в целом эта цифра выверена на общероссийском опыте, в большинстве городов с пересадочным тарифом фигурирует именно она.

Мы полагаем, что это, в частности, поможет тем сургутянам, чьи привычные маршруты будут упразднены, и им, возможно, придется добираться до места с пересадкой.

– Станет ли автоматическим действием «подключение» новых возводимых микрорайонов к системе общественного транспорта? Чтобы, условно, когда дома еще только вводятся, автобусы уже ходили?

– Да. Мы в этом вопросе взаимодействуем с департаментом архитектуры и градостроительства. Пилотный проект – открытие маршрута до «Марьиной горы», которая еще далеко не сдана, но туда проведена дорога, смонтирована остановка, и автобус уже ходит. Правда, пока пустой. Но возможность туда поехать уже есть, и в наши правила и регламенты внесены пункты по обеспечению общественным транспортом всех новых районов.

– Тем не менее, автобусы все равно будут стоять в тех же пробках, что и машины.

– Для решения этой проблемы мир не придумал ничего лучше, чем выделенные полосы для общественного транспорта. Это требует либо больших затрат по строительству дополнительных полос, либо нужно будет забирать место у основного потока автомобилей. Мы в любом случае будем все просчитывать, и, если найдем возможность сделать подобное без ущерба для автомобилистов и пешеходов – мы на этот шаг пойдем. Но пока говорить об этом рано.

Есть еще транспортные шлюзы – идея, которая мне нравится, возможно, мы ее будем внедрять в Сургуте. Смысл в том, что есть два светофора – один для автобусов, другой для машин. Когда все стоят на «красном», сначала загорается «зеленый» для общественного транспорта, который спокойно объезжает пробку, а затем едут все остальные. Для этого тоже потребуются выделенные полосы для объезда стоящего транспортного потока, но небольшие – длиной примерно в два-три автобуса.

Так или иначе, все это нужно просчитывать. Изменения в транспортной системе – задача крайне чувствительная и касающаяся огромного количества людей. С жителями нужно говорить, информировать об изменениях, реагировать на желания и запросы.

Мы предполагаем работу по модернизации общественного транспорта никогда не останавливать. Заниматься корректировкой работы светофоров. Изучать возможности устройства выделенных линий или транспортных шлюзов. Оттачивать качество услуг, систему поддержки пассажиров, обучение водителей и так далее. Не будет такого, что мы модернизацию провели, выдохнули, и все – теперь катайтесь. В современных условиях задача стоит на постоянное развитие.


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29 марта в 14:03, просмотров: 1359, комментариев: 3
Комментарии:
6xz34e
29 марта в 22:30
Уважаемый Дмитрий!Посмотрела волшебную карту общественного транспорта.Радует.что автобус 45 и 47 не претерпел изменений совсем.И дачные маршруты почти такие же остались.Т.е люди почтенного возраста смогут выдержать обновления.Но многие маршруты изменены,сомнения в удобстве у меня лично возникли.Еще название остановок новые.например "Сквер детства","Городской пляж",слышу впервые...Глядя на бумажное представление,зачет трудно поставить...Практическая часть впереди!Счастливого пути,уважаемые пассажиры!
Alkonowa1ow
30 марта в 02:08
«Никогда такого не было», чтобы в результате модернизации общественного транспорта город сократил четверть маршрутов. Какая это к черту модернизация? Когда из каждого нововведения в изменении маршрутной сети города торчат уши оптимизации. Проспект Ленина у нас главная улица города и не удивительно, что там проходит 70% автобусных маршрутов. Автобусы там говорят оптимизаторы ходят полупустые? Так это же хорошо! Это пример того, как должен работать в идеале общественный транспорт в Сургуте. А получается так, что латаем опять «тришкин кафтан». Что это за полевые испытания из 60- х годов? Люди проехали, докладывает господин Киселев, 2345 рейсов на 93 маршрутах. И что за это город заплатил деньги? Это что научно-исследовательская работа? Кататься на автобусах. Помнится, в мае 1967 года, в Тюмени администрация города два дня проводила масштабные полевые испытания по изучению траффика на маршрутах городского общественного транспорта. Привлекли студентов в качестве счетчиков. И мне, как студенту, пришлось честно отработать один день в качестве счетчика на одном из городских маршрутов: с 7 утра и до 23 вечера. Маршрут, помнится, шёл из центра города по Московскому тракту с конечной остановкой в п. Московском. Работали парами: один счётчик на входе, другой на выходе автобуса. Отработали бесплатно. Освободили от учебы. . И все. Но это был май 1967 года. Это была Тюмень. А результатом этой работы по изучения трафика общественного транспорта Тюмени стал введённый в 1970 году Тюменский троллейбус. И все.
А здесь поездили, посчитали (деньги освоили) и доложили, что общественный транспорт в городе не пользуется популярностью. Что на некоторых маршрутах автобус надо ждать до полутора часов ( кто бы его ещё ждал?). Что нагрузка распределена неравномерно. Одни набиты битком, а другие полупустые и так далее и тому подобное. Сплошная вода, Это же все констатациях фактов, давно известных любому жителю города. А где сами научные исследования? Где радикальное решение по улучшению работы городского транспорта? Это я не услышал из уст господина Киселева. Все вокруг- да около. Громко заявленная модернизация городского общественного транспорта Сургута смахивает по большому счету на банальную оптимизацию. Ибо главный признак любой оптимизации - это сокращение. Далее нет самого главного: внедрение выделенной полосы для городских автобусов. Идея «транспортного шлюза» для автобусов- это что такое? Покажите мне город, где этот «транспортный шлюз» есть и работает. Опять ни слова о том, что город должен увеличить парк современных комфортабельных автобусов, что реально бы обеспечило интервалы движения в 10-12 минут. Ни слова не сказано и об сокращении расстояний между остановками на маршрутах путём строительства дополнительных остановок автобусов. А что это за идея пересадочного тарифов? Зачем жителю города пересадки. Город то компактный, компактнее некуда. Похоже, что «реформаторы» решили заставить жителей города добираться из точки А в точку В с пересадками? Не смешите мои тапки. Вся фишка проводимой реформы я предполагал в том, что теперь можно сесть в автобус и без пересадок добраться в любую точку города. А для этого надо было бы не сокращать автобусные маршруты, а увеличивать. Естественно, увеличивая при этом парк городских автобусов. Вот мне непонятно, а чего добивались «реформаторы» сокращая на 25% количество городских маршрутов? Они там в полевых исследованиях насчитали, что автобусами в городе пользуются 74, 5 тысячи жителей, что в 2,5 раза ниже чем среднем по городам РФ. Так я бы полагал, что цель реформы в Сургуте в том, чтобы автобусами пользовались, скажем так, 150-200 тысяч жителей города. А «модернизаторы» сократили на 25 процентов число маршрутов и хотят повысить при этом число жителей города, пользующихся общественным транспортом? Или, пардон, я ошибаюсь. Хотя я уверен, что городским общественным транспортом при таком раскладе станет пользоваться 40-50 тысяч жителей города. Рад ошибиться. Однако, на больший трафик пассажиров существующая «модернизированная» сеть не рассчитана. «Модернизаторы», я понял как огня боятся полупустых автобусов. Но что будет, когда им будут пользоваться те 100-150-200 тысяч жителей? Битком набитые автобусы будут? Больно нужно пуговицы терять в автобусе.
Однако, если автобусы будут ходить по маршруту полупустые, комфортабельные, соблюдая интервал 10-12 мин, то жители проголосуют за них. Смотрите, оказывается можно за 15 минут добраться из одного конца города в другой без пробок! Необходима реклама общественного транспорта. Можно даже проводить акции по бесплатному проезду на новых автобусных маршрутах в течение месяца или двух. Чтобы привлечь своего пассажира. Примеры такие есть. Тот же Собянин, когда запустил электрички по Московскому центральному кольцу, то три месяца пассажиры в электричках ездили по МЦК бесплатно. Суть реформы общественного транспорта в Сургуте прежде всего в том, что нужно наконец-то пересадить жителей с личного авто в автобусы. Тем самым хоть как-то разрешить проблему хронических автомобильных пробок.
Однако то, что нам доложил господин Киселев далеко от этой поставленной цели. Ничего радикально в работе городского общественного транспорта не меняется. Ничего!
ДГХ рапортует обывателям о запуске с 1 мая тестового режима новой оптимизированной (модернизированной, реформированный ящык не поворачивается назвать) сети городского общественного транспорта. С 1 мая по 1 сентября пройдёт генеральная проверка работы по новой маршрутной сети. Хотя время для проверки выбрано крайне неудачно. Город полупустой: кто на даче, кто в отпусках, кто на каникулах (школы и вузы), кто на велосипеде и тд и тп. А тестировать оптимизированные автобусные маршруты надо бы с 1 сентября по 1 декабря. Это всегда экстремальный период работы общественного транспорта. Все жители в дома. Переходный период: гололёд, и распутица и первые морозы обеспечены. Самое время и обкатать новую маршрутную сеть общественного транспорта и дать оценку «большой научно-исследовательской работы», о котором говорил господин Киселев.
Alkonowa1ow
30 марта в 10:49
Вот до ЖК «Марьина Гора» господин Киселев доложил, что открыли автобусный маршрут и ходит он пустой. Зачем ходит? Для кого ходит? И главное за чей счёт ходит? Естественно, за счёт городского бюджета. Возит воздух. Однако, пройдёт не меньше года года, а может и более пока люди купят квартиры, отремонтируются и будут жить постоянно. Когда автобусы будут с нормальной наполняемостью.. А пока люди заселяются, пока ездят на просмотр, на всякие шоу-румы не хилиый бы «Сибпромстрой» наладить свой автобусный маршрут. Пусть ходит сначала каждый час автобус из центра города, потом полчаса, потом пятнадцать минут. Люди бы знали, что вот на «Марьину гору» идёт «сибпростроевский» автобус от стоянки, к примеру, на проспекте Ленина, до ЖК «Марьина Гора». Также и остальные 10 маршрутов до новых комплексов Сургута. Нехилые бы застройщики закупить автобусы и возить своих жильцов года 2-3 до полного ввода в строй своего ЖК со школой, с детским садом и поликлиникой. А то поселится в новом доме инвалид или пенсионер и будет писать жалобы в мэрию, что автобусы не ходят: ни в поликлинику, ни социальную службу не попасть. Кроме того, до ввода школы в «Марьиной горе» не хилый бы «Сибпромстрой» закупить жёлтые автобусы (можно обычные) с надписью «Дети» и организовывать подвозку детей в школы. В Америке ведь жёлтые автобусы для детей явление обычное. Едет и разводит детей в школы. А здесь получается 10 городских маршрутов организовали и ни одного автобуса застройщиков в перевозке не задействовали. Странная позиция ДГХ и чиновников города. Школы в новых микрорайонах не строят, автобусные перевозки на себя застройщики не берут. Хорошо устроились. А город должен их проблемы (проблемы застройщиков) брать на себя. Набивать школы существующие под завязку, да ещё возить детей в эти школы и их родителей на городских автобусах, которые поначалу не востребованы и ходят пустыми. Надо брать пример с торговых сетей, которые запускают свои автобусы в торговые центры. К примеру, тот же «Ашан» первый когда начал такую услугу. Так и застройщики, не хилые могли помочь городу и взять на себя свои обязанности, а не перекладывать их на город.
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