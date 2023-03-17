Интервью с врачом-психиатром-наркологом о подростковой наркомании в Сургуте и профилактике зависимости

Подростковая наркомания становится все более серьезной проблемой с каждым днем. Эта болезнь поражает даже детей из, казалось бы, благополучных семей и приводит к трагическим последствиям. А тем временем родители и сами подростки боятся обратиться за помощью к специалистам. Как уберечь своего ребенка от наркозависимости, а также определить, что он начал увлекаться запрещенными веществами − рассказала врач-психиатр-нарколог Сургутской клинической психоневрологической больницы Ольга Куркчи.

− Какова динамика подростковой наркомании в Сургуте за последние несколько лет?

− По Сургуту отмечается динамика по снижению числа лиц с диагнозом «наркомания» − с четырех случаев в 2021 году до двух случаев в 2022 году. На конец февраля 2023 года несовершеннолетних с диагнозом «наркомания» не зарегистрировано.

Аналогичная ситуация по числу лиц, зарегистрированных с диагнозом «пагубное с вредными последствиями употребление наркотических средств». Зафиксировано снижение с 14 случаев в 2021 году до 12 случаев в 2022 году. По состоянию на конец февраля 2023 года несовершеннолетних с этим диагнозом зарегистрировано пять человек.

− Часто ли к вам обращаются родители и подростки с зависимостью от наркотиков? Может ли несовершеннолетний получить анонимную помощь? Насколько это безопасно и могут ли возникнуть проблемы в будущем, например, в профессиональной сфере?

− Несовершеннолетние и их законные представители обращаются в БУ «Сургутская клиническая психоневрологическая больница» за консультативно-лечебной помощью по вопросам потребления наркотических средств нечасто – несколько случаев за год.

Специализированная медицинская помощь по профилю «психиатрия-наркология» на анонимной и/или платной основе в БУ «Сургутская клиническая психоневрологическая больница» не оказывается.

Вопрос безопасности должен рассматриваться в первую очередь с точки зрения состояния психического и физического здоровья, так как наличие активного наркологического расстройства – потенциальная угроза жизни и здоровью. Кроме того, аддиктивные расстройства предполагают также социальные и юридические ограничения. Поэтому за профессиональное будущее беспокойство оправдано не из-за факта оказания медицинской помощи, а по причине наличия наркологического расстройства и последствий потребления психоактивных веществ.

При обращении несовершеннолетнего за наркологической помощью и наличии показаний для организации диспансерного наблюдения, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 30.122015 г. № 1034н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология» и Порядка диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ», при подтверждении стойкой ремиссии снятие с диспансерного наблюдения происходит с выздоровлением. В данной ситуации ограничений в профессиональной сфере не будет.

− Какую помощь вы предоставляется подросткам с наркоманией?

− Работа с несовершеннолетним и с его семьей осуществляется бригадой специалистов: врач-психиатр-нарколог, клинический психолог, врач-психиатр. Выбор методов и подходов в оказании специализированной медицинской и консультативной помощи зависит от показаний, клинической картины и других обстоятельств, характеризующих наркологическое расстройство.

В практике могут применяться как медикаментозное сопровождение, так и психотерапевтические методы (групповая и индивидуальная психотерапия, телесно-ориентированная психотерапия и так далее). Также осуществляется мотивирование к отказу от приема психоактивных веществ и приверженности к ведению здорового образа жизни. При наличии показаний для стационарного лечения пациент направляется на госпитализацию.

− В чем причина подростковой наркомании? Кто наиболее подвержен зависимости? Часто ли ребенок возвращается к употреблению?

− Среди основных причин подростковой наркомании выделяют три группы факторов:

Биологические: наследственная предрасположенность к быстрому формированию наркотической зависимости. Сюда относятся некоторые психопатологические состояния, а также такие заболевания, как шизофрения, олигофрения и другие.

Психологические: неустойчивость морально-нравственных ориентиров, повышенное любопытство, слабость воли, желание получать удовольствие сразу, не делая ничего для этого, недостаток контроля или понимания со стороны родителей, неблагополучие семейной обстановки. Все это способствует интересу и вовлечению подростков в употребление психоактивных веществ. Все это усугубляют процессы, происходящие в организме подростка 一 быстрое изменение гормонального фона, тела, личности, самовосприятия.

Социальные: желание «быть среди своих», не отставать от компании или влиться в нее, чувствовать свою социальную значимость, взрослость. Это также становится ощутимым фактором, толкающим подростков к употреблению наркотиков.

Таким образом, при благоприятном микроклимате в социальном окружении подростка, при сформированных моральных установках и твердости характера, когда подросток может отказаться от опасного предложения первой пробы – риск вовлечения в потребление психоактивных веществ низкий.

Несовершеннолетние, у кого зависимость еще не сформировалась, при нивелировании факторов и обстоятельств, «толкающих» на возобновление потребления психоактивных веществ, крайне редко снова попадают в поле зрения врача-психиатра-нарколога.

− Что чаще всего употребляют подростки?

− Как показывает практика, подростками чаще используют некоторые лекарственные препараты различных групп в токсической сверхтерапевтической дозировке. Кроме того, по результатам химико-токсикологических исследований выявляются синтетические наркотические веществ группы психостимуляторов. Употребление психоактивных веществ зачастую осуществляется в сочетанном варианте, что приводит к формированию полинаркомании. Нередко психоактивные вещества употребляются совместно с алкоголем и энергетическими напитками.

Выбор средств для опьянения обусловлен дешевизной и доступностью в приобретении психоактивных веществ.

− Подростковая наркомания опаснее взрослой?

− Употребление наркотических средств пагубно влияет на все психические и соматические процессы. Активнее формируется зависимое поведение, гораздо более выражен дефицит реабилитационного потенциала.

Страдают все сферы жизни подростка, особенно его физическое и психическое здоровье:

тяжелым изменениям подвергается репродуктивная система девочек, грозя в будущем бесплодием или рождением детей с врожденными аномалиями;

поражаются печень, почки, что приводит к их тяжелой недостаточности на всю жизнь;

развиваются выраженные психические, неврологические нарушения;

страдает социальная адаптация подростка, он оказывается «выпавшим» из нормальной, полноценной жизни со здоровыми людьми;

под влиянием наркотика подростки часто нарушают закон, совершают преступления, вступают в неразборчивые половые связи;

естественным следствием неразборчивого сексуального поведения становятся нежелательные беременности, заражение ВИЧ, вирусными гепатитами, сифилисом и другими венерическими заболеваниями;

употребляя неизвестное психоактивное вещество потребитель рискует получить острое отравление химической (токсической) этиологии, что повышает риск смертельного отравления от передозировки;

в состоянии наркотического опьянения, при синдроме отмены, вызванного приемом психоактивных веществ, подростки могут проявлять демонстративно-шантажное поведение, что может привести к суицидальным действиям.

− Как избежать подростковой наркомании?

− Залог трезвой здоровой жизни без зависимости – комфортное микросоциальное окружение, умение справляться с психологическими и моральными вызовами и умение отказаться от приема психоактивных веществ.

Основным эффективным воздействием является профилактическая работа как в семье, так и в досуге. Необходимо проводить беседы с ребенком о вреде потребления наркотических средств, алкоголя и никотина. Организовывать совместное времяпрепровождение, знать о его увлечениях и интересах.

Однако, в случае обнаружения признаков потребления психоактивных веществ рекомендовано обратиться к специалисту. Чем длительнее подросток вовлекается в самоотравление, тем больший урон наносится здоровью и ниже становится лечебно-реабилитационный потенциал.

− Почему личный пример здорового образа жизни со стороны родителей не всегда действует как профилактика подростковой наркомании?

− Личный пример со стороны взрослых не должен вызывать отторжения. Так, например, если с ребенком в семье не установлены доверительные отношения, родители «не вовлечены» в жизнь чада, и он предоставлен «сам себе», то подросток не примет образец для подражания.

Имеется ряд причин, по которым несовершеннолетний может начать употребление наркотических веществ:

Желание походить на друзей, знакомых, соответствовать своей группе сверстников; Желание испытать те приятные ощущения, которые так расхваливают друзья, знакомые, имеющие опыт приема алкоголя и наркотиков; Любопытство, стремление испытать себя в новой, почти экстремальной ситуации; Желание пережить эмоционально приятное состояние «кайф»; Влияние старшего по возрасту или значимого для подростка человека; Стремление забыться, расслабиться, снять напряжение, неприятное ощущение; Демонстративный протест.

− Как обнаружить признаки употребления наркотиков у детей? И как не перепутать их с проявлением психологических и психических проблем?

− У потребителя психоактивных веществ резко меняются интересы. Любимые хобби отходят на второй план, подросток не хочет говорить о своих прежних увлечениях. Круг общения также меняется − со старыми товарищами ребенок почти не коммуницирует, и у него может появиться новая подозрительная компания. Он становится скрытен, подозрителен, старается не делиться с родными переживаниями, ни о чем не рассказывает.

Могут появиться сложности с учебой, неудовлетворительные оценки. Также подросток периодически прогуливает образовательное учреждение. Он становится раздражителен, замкнут, ему сложно идти на контакт. Присутствуют значительные резкие перепады настроения и состояния: от выраженного приподнятого настроения и безмятежности до нервозности, скандалов, от значительного психомоторного возбуждения до полной апатии и адинамии.

Подросток начинает обманывает близких, просить деньги под различными предлогами, позже может даже уносить вещи из дома. Также родители могут в личных вещах своего ребенка найти блистеры от таблеток, флаконы от капель, различные «свертки».

Внешне кожа становится бледной или краснеет. Отмечается расширение или сужение зрачков, вялая реакция на свет, несвязная, медленная либо ускоренная дизартричная речь, увеличение или, наоборот, отсутствие аппетита, появление хронического кашля, изменения артериального давления, нарушения в работе ЖКТ. Ухудшается координация движений − подросток пошатывается при ходьбе либо спотыкается.

Провести диагностику на предмет наличия наркологического расстройства и дифференцировать его от психического расстройства может только специалист.

− Как вести себя родителям, если их ребенок употребляет?

− Если у родителя есть подозрение в том, что ребенок употребляет наркотики, необходимо немедленно обратиться к врачу-психиатру-наркологу для того, чтобы ему вовремя была оказана квалифицированная помощь.