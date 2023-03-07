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Диана Михайлова: «Заболеваемость сифилисом среди мужчин выросла почти в два раза»

Дерматовенеролог Сургутского клинического кожно-венерологического диспенсера – об увеличении больных сифилисом в городе

Диана Михайлова: «Заболеваемость сифилисом среди мужчин выросла почти в два раза»
Фото: АПО «СККВД»

В 2022 году заболеваемость сифилисом в России резко выросла. Причем увеличилось число ранних стадий, которые также могут быть заразными. Как обстоят дела с заражаемостью сифилисом в Сургуте и Сургутском районе и насколько эта болезнь опасна – рассказала врач-дерматовенеролог АПО «СККВД» Диана Михайлова.

Сифилис — хроническое инфекционное заболевание, вызванное бледной трепонемой, которое характеризуется специфическим системным поражением кожи, слизистых оболочек, нервной системы, внутренних органов и опорно-двигательного аппарата. Передается преимущественно половым путем.

– Какая сейчас ситуация по сифилису по Сургуту и Сургутскому району?

– За период 2020-2022 годы отмечается рост заболеваемости сифилисом в среднем на 68%. Особенно настораживает рост заболеваемости ранними формами, которые являются заразными. в 2020 году они составляли 54%, в 2021 – 61%, а в 2022 – уже 81%, что свидетельствует о неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Ранее в 2020-2021 годы соотношение между мужчинами и женщинами больных сифилисом в практически было одинаковым. В 2022 год ситуация изменилась – отмечается рост заболевших среди мужчин почти в два раза.

Возраст пациентов с установленным диагнозом сифилис в 2022 году:

  • 18-29 лет – 19%;
  • 30-39 лет – 30%;
  • 40 лет и старше – 51%;
  • У детей от 0 – 17 лет сифилиса зарегистрировано не было.

– Сифилис – это заболевание 20 века? Как давно известно об этом заболевании?

– История сифилиса многогранна. Существует несколько теорий возникновения этого заболевания, и каждая имеет право на жизнь. В 15-16 веках Европа была охвачена эпидемией сифилиса, одной из причин, как полагают ученые, был завоз инфекции моряками Колумба после открытия Америки. По другой теории – сифилис существовал в Европе с древнейших времен, что доказывают описания античных авторов и археологические раскопки могильников в различных районах Европы и Азии. В Библии, в работах великих ученых древности (Гиппократа, Цельса, Галена) описаны поражения и слизистых глаз, характерных для симптомов сифилиса. По всей вероятности, сифилис издавна существовал на всех континентах, а внезапная эпидемия в Европе была обусловлена длительными войнами, массовыми передвижениями людей. В России сифилис появился в 1499 году. Во времена Ивана Грозного сифилис называли как «польская», «немецкая», «французская» болезнь. Первые мероприятия по борьбе с сифилисом были предприняты в царствование Петра I.

Сифилис с момента первого его описания стал социально значимым заболеванием во всем мире и остается таковым и в настоящее время. Ученые доказали, что

эпидемии сифилиса протекают циклично, каждые 25-30 лет.Так, эпидемии сифилиса в России в 20 веке были зарегистрированы в годы революции и гражданской войны, в период после Великой отечественной войны, в 90 годы.

– Как можно заразиться сифилисом? Можно ли заразиться бытовым путем?

– Инфекция передается следующим образом:

- половым путем (наиболее частый и типичный путь заражения (любые виды половых контактов); инфицирование происходит через поврежденную кожу или слизистые);

- трансплацентарно (передача инфекции от больной матери плоду через плаценту, ведущая к развитию врожденного сифилиса);

- трансфузионно (при переливании крови от донора, больного сифилисом в любой стадии);

- контактно-бытовым путем (более редкий путь заражения. Встречается чаще у детей при бытовом контакте с родителями, имеющих сифилитические высыпания на коже или слизистых);

- профессиональный (инфицирование персонала лабораторий, работающего с зараженными эксперементальными зараженными животными; а также акушеров-гинекологов, хирургов, стоматологов, паталогоанатомов, судмедэкспертов при выполнении персональных обязанностей).

Возможно заражение грудных детей через молоко кормящих женщин, больных сифилисом. К заразным биологическим жидкостям относят слюну, сперму больных сифилисом с клиническими проявлениями соответствующих локализаций. Случаев заражения через пот, мочу не наблюдалось.

Риск заражения сифилисом повышен при:

  • при частой смене половых партнеров;
  • при незащищенных половых контактах;
  • при гомосексуальных контактах;
  • при инфицировании ВИЧ.

– Как протекает сифилис?

– Сифилис может протекать в классической форме с симптомами, а также в скрытой или бессимптомной форме. Как у любого инфекционного заболевания у сифилиса есть 4 основных периода развития — инкубационный, первичный, вторичный и третичный.

Инкубационный период начинается с момента, когда возбудитель попал в организм, и продолжается до появления первых признаков болезни. В этот период болезнь внешне никак не проявляется, хотя трепонемы продолжают размножаться в организме. От момента заражения до появления первых симптомов проходит три-четыре недели. В медицинской практике нередки случаи, когда эта стадия удлиняется до трех месяцев, или укорачивается до двух недель и даже 10 дней.

Как проявляется сифилис? Какие бывают симптомы?

– Первичным симптомом сифилиса является сифилитический твердый шанкр, представляющий эрозивно-язвенный дефект от нескольких милиметров до одного до двух сантиметров. Его отличительная особенность – безболезненность. Локализация шанкра чаще в области гениталий, может быть на слизистой полости рта (на языке, слизистой губ, миндалинах), на коже лобка, пупка, молочных желез.

Через 7-10 дней появления шанкра начинают увеличиваться региональные лимфатические узлы (паховые, подчелюстные, шейные) до полутора-двух сантиметров. Сифилитическая лимфаденопатия (увеличение лимфатических узлов) — является симптомом первичного и вторичного периодов сифилиса.

Сифилитическая розеола (пятнистый сифилид) — пятна на туловище без субъективных ощущений – проявление вторичного, раннего врожденного и реже третичного периода сифилиса, возникающее у 50-70 % больных.

Папулезный сифилид — симптом вторичного и раннего врожденного сифилиса, представляет собой высыпания изолированных плотных узелков (папул) полушаровидной формы с гладкой поверхностью от розово-красного до медного или синюшного цвета. Зуда и болезненных ощущений нет. Сифилитическая алопеция – выпадение волос на волосистой части головы, в области бровей, ресниц, усов, области щетины

– Может ли сифилис проходить бессимптомно?

– Скрытая стадия сифилиса — это период, когда видимые признаки сифилиса отсутствуют. Без лечения инфицированный человек продолжает болеть, даже если при этом нет никаких симптомов. Различают ранний скрытый сифилис с давностью заболевания менее двух лет и поздний скрытый с давностью заболевания свыше двух лет после инфицирования. Скрытый сифилис может длиться годами.

– Что будет, если не лечить сифилис?

– Без лечения сифилис может поражать любые органы и системы (например, мозг, нервную систему или глаза). Это может произойти на любой из стадий заболевания. При сифилисе глаза ухудшается зрение, возможна слепота. В 25-60 % случаев нервная система поражается уже при первичном и вторичном сифилисе. Нейросифилис, выявленный в первые пять лет после начала заболевания, называют ранним. В 5% случаев он протекает с симптомами — поражением черепно-мозговых нервов, менингитом, менинговаскулярной болезнью, в 95% – никаких симптомов не наблюдается. Нейросифилис, выявленный после пяти лет после начала заболевания, называют поздним. У 2-5% больных он протекает в виде прогрессивного паралича, у 2-9% — в виде сухотки (дегенерации спинного мозга).

Без лечения может развиваться висцеральный сифилис. При раннем висцеральном сифилисе (до двух лет с момента инфицирования) развиваются только функциональные расстройства, а при позднем (свыше двух лет) — деструктивные изменения внутренних органов, костей и суставов. У 10% больных с поздним висцеральным сифилисом через 20-30 лет после заражения возникает кардиоваскулярный сифилис, являющийся основной причиной смерти от этой болезни.

– Когда следует обратиться к врачу?

– Диагностикой сифилиса занимается врач-дерматовенеролог. В БУ ХМАО-Югры «СККВД» есть отдельные приемы врача венеролога для женщин и мужчин, в том числе платный анонимный. К врачу-венерологу необходимо обратиться при появлении первых симптомов сифилиса — язвы или сыпи на половых органах, теле. Также посетить врача следует, если сифилис обнаружен у вашего полового партнера или человека, с которым был тесный бытовой контакт, после контакта со случайным половым партнером, при не защищенных половых контактах.

– Как осуществляется диагностика сифилиса?

– Диагностика сифилиса основана прежде всего на сборе жалоб, анамнеза, в том числе полового, данных осмотра, проведением специальных лабораторных обследований – серологическая диагностика, направленная на выявление антител, вырабатываемых организмом к антигенам бледной трепонемы. Существуют нетрепонемные и трепонемные тесты. По результатам данных анализов подтверждается или опровергается диагноз сифилис.

В нашем учреждении существует несколько видов серологических диагностических исследований, которые позволяют выявить сифилис даже на самых ранних сроках заболевания.

– Можно ли вылечить сифилис?

– Заболевание успешно лечится, лечение назначает врач дерматовенеролог. Если начать лечение сифилиса своевременно, то прогноз будет благоприятным. В БУ ХМАО-Югры «СККВД» лечение можно пройти в условиях стационарного отделения, а также на платном анонимном приеме. Все пациенты, пролеченные по сифилису, подлежат клинико-серологическому контролю, в зависимости от стадии заболевания срок наблюдения может быть от одного года до пяти лет.

Беременные женщины, переболевшие сифилисом, согласно Клиническим рекомендациям и особенностей негативации серологических анализов, подлежат динамичному обследованию и наблюдению врачами дерматовенерологами и гинекологами, проходят профилактическое лечение с целью предупреждения врожденного сифилиса у ребенка.

– Можно ли заразиться сифилисом повторно?

– К сожалению, повторное заражение возможно. Перенесенный ранее сифилис не защитит от повторного заражения.


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Сегодня в 13:31, просмотров: 207, комментариев: 0
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