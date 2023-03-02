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​Артем Щепотьев: «Киберспортсмены подолгу сидят за компьютерами, в фиджитал посидеть не получится»

Что такое фиджитал спорт и почему он развивается в России

​Артем Щепотьев: «Киберспортсмены подолгу сидят за компьютерами, в фиджитал посидеть не получится»
Фото из социальных сетей спикера

Сборная Сургутского района взяла четыре «золота» и одно «серебро» во Всероссийских зимних фиджитал-играх в Москве. Что это вообще за слово такое – «фиджитал», зачем школьникам этим заниматься, и почему это может понравиться, как минимум, их родителям – мы обсудили с председателем Югорского отделения Федерации компьютерного спорта России, руководителем центра компьютерного спорта МАУ «РУСС» Артемом Щепотьевым.

– Что такое вообще фиджитал? Почему он так называется, и в чем его суть?

– Фиджитал – это новый вид спорта, который был официально признан в России 31 января 2023 года и представляет собой функционально-цифровое двоеборье. К примеру, шутер, который в киберспорте называется «трехмерный тактический бой» – Counter-Strike: GlobalOffensive – это цифровая составляющая, а лазертаг или страйкбол – физическая. Команда должна участвовать как в физической так и в цифровой дисциплине. Именно поэтому вид спорта так и называется, от двух английских слов – physical и digital.

Фото vestniksr.ru

– Откуда фиджитал взялся в России и почему начало так быстро развиваться?

– Он зародился непосредственно у нас, в России, после победы TeamSpirit на крупнейшем мировом турнире по Dota 2 – TheInternational в 2021 году (тогда российская команда получила рекордный для киберспорта единоразовый выигрыш – $18,2 млн – прим. ред.). После этого зампред правительства Дмитрий Чернышенко объявил о проведении «Игр будущего» в 2024 году.

Хотя вид спорта относительно новый, но уже есть опыт участия международного сообщества в фиджитал-играх в Казани в различных дисциплинах. А развивается быстро – потому что хорошо поддерживают на государственном уровне. И грамотная команда у руля Всероссийской Федерации фиджитал спорта делает все, чтобы вид спорта набирал обороты. Пока все получается.

– Как эта новация воспринимается спортсменами? Не выходит ли, что киберспортсмены воротят нос от «физической» части соревнований, а представители классического спорта – от «виртуальной» части?

– Воспринимается по-разному. Игроки и команды высочайшего уровня с высокой долей вероятности не будут принимать в подобном участия. Но это создает огромный плацдарм для полупрофессиональных игроков – так называемых тир-2-3 уровня.

Вообще фиджитал отлично заходит детям и подросткам от 12 лет и старше. И при этом он отвечает на классический запрос родителей: «Чтобы не сидел за компьютером». Так что, думаю, в эту аудиторию и нужно целиться. В фиджитал посидеть не получится.

– Как вам первый опыт организации фиджитал-соревнований? Теперь будете проводить и их тоже?

– Игры очень зашли большинству участников, а особенно зашли администрации. Будем проводить однозначно. Уже есть ряд проектов, которые намечены на этот год.

– Фиджитал и киберспорт будут существовать и развиваться параллельно, или их ждет какое-то слияние?

– Вероятно, когда-то киберспорта не станет – для этого нужно, чтобы технологии дополненной и виртуальной реальности вышли на принципиально новый уровень, но это будет не скоро. Хотя, кто знает. Так что пока фиджитал и киберспорт вполне могут двигаться параллельно, совместно, поддерживая друг друга.


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Сегодня в 16:19, просмотров: 70, комментариев: 0
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