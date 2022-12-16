Доктор психологических наук – о том, почему детям нравятся страшные персонажи и как это на них влияет

Пугающие монстры стали появляться на прилавках в магазинах не просто так – дети их обожают и жалобно просят купить. А родители тем временем ужасаются от вида жутких Хагги Вагги и Кисси Мисси и стараются оградить ребенка от негативного влияния. Однако это не первые страшные персонажи, которые полюбились детям. Они регулярно появляются как в играх, так и в фильмах, а интерес к ним не угасает. Что привлекает детей в хоррор-персонажах и как это влияет на их психику и поведение – рассказала в интервью siapress.ru доктор психологических наук, профессор Людмила Шибаева.

– Почему детям нравятся страшные персонажи из игр, фильмов, сказок? Ведь это феномен не только современного общества. Раньше дети рассказывали друг другу мистические истории, легенды. Например, в советское время пугали рассказом: «В одном черном-черном лесу был черный-черный дом…»

– На эту тему есть исследование психолога из Санкт-Петербурга Марии Осориной, в котором она собирала фольклор, связанный со страшными и мистическими историями. В нем обсуждались их функции, в частности защитные. Страшные рассказы, притчи, легенды позволяют человеку отстраниться: «Это бывает, но не со мной». Эта защита для человека крайне важна. Это существует в иной реальности, а ты чувствуешь себя в безопасности. «Где-то страшно, а здесь-то мне хорошо!» Для некоторых людей ощущение, что ты живешь в безопасном мире, требует такого приема.

Но для этого человеку необходимы умения интерпретировать, что происходит на экране, в сюжете. И игровые сюжеты, и мультфильмы, и все остальное нужно взрослым комментировать. Это только предмет, чтобы наладить общение, научить детей понимать глубинные замыслы автора. И даже в психотерапии есть такой прием. Например, ты боишься поговорить с начальником о своих правах. Но представь, что тебе осталось жить неделю, и что тогда на этом фоне – разговор с руководством? Это же какой-то пустяк.

– Игрушки выполняют различные функции. Какую может реализовывать пугающая игрушка?

– Игрушки, которые приходят к нам из мультфильмов и игр, символизируют определенную атмосферу, определенный сюжет, интригу, а также то, что мы совместно с ребенком проанализировали и прокомментировали и чем это стало для нас в нашей жизни. Если тот же Хагги Вагги читается так буквально, ребенок берет на вооружение мысль: «Если вы меня разозлите, то я буду иметь право стать плохим». Это большая ошибка.

Раньше была волна популярности кукол «Монстер Хай», и это было для детей и их родителей престижным – приобретать такие игрушки. Родители ведь иногда соревнуются между собой, это тоже играет роль. А бывают ситуации, когда они не понимают такого интереса, задают вопрос, что ребенок нашел в той или иной игрушке. А ребенок гладит ее и убеждает, что она хорошая. Налицо ужасное – доброе внутри. «Кто их еще пожалеет, кроме меня?» – думает ребенок. Это из серии: «Уронили мишку на пол». Это покровительство относительно потусторонних существ, может взрастить в ребенке доброту, толерантность, эмпатию.

Что касается Хагги Вагги. Может, их тоже воспринимают, как обиженных. Тех, кого нужно защищать. У ребенка возникает мысль, что этим игрушкам сделали плохо, и поэтому они стали такие вредные. Это приводит к определенной поддержке, морали – что не нужно поступать с другими плохо. Важно знать, какая скрывается легенда, и какие она рождает переживания.

Это многофункциональное явление. Для одних – это социализация, для других – что-то иное. Это может быть даже проявление: «Наслаждаюсь и стыжусь». Все переживания бывают разных оттенков. Их и нужно выяснять в ходе разговоров. Семейные душевные беседы о том, что кому нравится, что рекомендуется, что можно сделать вместе, имеют большое значение. И нельзя забывать о двойных стандартах: «Тебе нельзя, мне можно». Это сразу делает какой-то объект привлекательным для детей и подростков.

– А какая идеальная игрушка для ребенка?

– Игрушки должны меняться с возрастом. Есть определенные закономерности. Так, игрушки должны быть многофункциональными. Лучше не пользоваться заводными игрушками, с которыми не знаешь, что делать. К ним нельзя приложить собственные авторские усилия. Кроме того, игрушка должна обслуживать ролевые сюжеты, чтобы в игре могло участвовать много детей. Все это для того, чтобы развивались навыки сотрудничества, разрабатывался совместный замысел. Игрушка ведь средство организации игры. Если ребенок выступает в роли режиссера, то он обретает множество полезных качеств. Поэтому игрушки нужны, но важно в каком сюжете они будут использоваться. Хочется, конечно, чтобы наши отечественные игрушки тоже были на полках в магазинах. А также коллекционные куклы, у которых на лице изображаются позитивные чувства; выражения лиц – безмятежные, спокойные, улыбчивые. Нам нужна и такая альтернатива тем же Хагги Вагги, от которых ломятся полки магазинов. Кроме того, требуется создавать каталог игр для детей разного возраста, точно так же, как и библиотеку.

– Как интерес к страшным вещам может повлиять на психику ребенка?

– Страшные игрушки многофункциональные и амбивалентные. У нас они могут вызывать отвращение, а у ребенка – чувство жалости и опеки. Повторюсь, зависит от того, какая легенда закреплена за этой игрушкой. Это многозначный символ. И тут снова обращаем внимание на интерпретацию, на которую не все родители готовы. Для этого они могут посещать специализированные родительские школы, читать литературу. Нужно понимать, какие игры сейчас выпускают, приемлемые ли они для ребенка. Не говоря о том, что необходимо знать характерологические особенности детей. Если ты знаешь, что ребенок веселый, озорной, шумный, то у него не останется никакой «раны». А другой – чувствительный, тревожный, и так боится спать в темноте. В результате его страхи могут усилиться. Родительская культура имеет очень большое значение.

– Что необходимо сделать, если ребенок все-таки заинтересовался таким персонажем? Разрешить или запретить это увлечение? И что делать, чтобы ребенок не воспринял разговор на эту тему, как очередную нотацию?

– Нужно поговорить с ребенком, чтобы понять, почему ему это нравится, и сформировать у него определенную позицию. Миссия родителя – сопровождать ребенка в развитии морально-этических новообразований. Объяснять, что хорошо, а что – плохо. Конечно, если ты занудным голосом, будешь что-то объяснять, то он это не воспримет. А если ты от души скажешь: «Мне это не нравится, мне бы не хотелось, чтобы ты этим занимался», то будет другое эффект. Все зависит от интонации, доброжелательности. Но хуже всего, когда родители совсем за этим не следят. Это способ отстранить от себя ребенка. И иногда ведь дети пытаются сами показать родителю, что они смотрят, а тот не обращает на это внимание, отмахиваясь от этого. И здесь есть опасность – это не делается предметом для разговора, просмотренное никак не интерпретируется. Воспитательное влияние родителей заменяется этим контентом.

– Стоит ли показывать и рассказывать детям негативные сюжеты? Не скажется ли это на их поведении?

– Я помню были разговоры, что наш мультфильм «Маша и медведь» учит озорству и непослушанию. И некоторые родители ко мне обращались с вопросами, зачем такие мультфильмы выпускают, почему они раскручены. И суть состояла в особенностях взаимодействия между детьми и взрослыми. Они не всегда могут быть гармоничными, бывают и конфликты, и есть феномен непослушания. Можно задать вопрос: «Брать ли пример с Маши, правильно ли она поступает?» Ведь в мультфильме показывается, к чему приводит, когда дети не слушаются взрослых. На основе подобных сюжетов можно выстроить воспитывающую коммуникацию.

Также, например, есть стихи в жанре «Вредные советы» от Георгия Остера. Некоторые родители отмечают, что это пропаганда неправильного поведения. Но это говорит о том, что они не совсем хорошо понимают, что у детей есть чувство юмора. И эти стихи опираются именно на то, что ты имеешь дело с понимающим ребенком, которому может быть смешно от собственных поступков. Это важная позиция, когда может посмотреть на себя со стороны.