В Сургуте отказались от циркового номера с Хагги Вагги и Кисси Мисси

В Сургуте после жалоб горожан отменили выступление Хагги Вагги и Кисси Мисси в приезжем цирке. Номер был в программе шоу циркачей, запланированном на 20 ноября. Об этом сообщил «Вестник» со ссылкой на представителя театра СурГУ.

«У нас от него (директор цирка «Барнео» – прим.ред.) есть письмо, заверенное его подписью, что номер будет отменен», – отметили в учреждении.

Ранее обеспокоенные родители передали обращение в Роспотребнадзор Югры с просьбой отменить шоу, потому что персонажи могут испортить психическое здоровье детей.