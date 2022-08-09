Психолог Диана Филатова – о типичных конфликтах во время отпуска

В наших мечтах отпуск представляется, как нечто приятное и радостное. Однако мы остаемся с близкими наедине и понимаем, что представление об идеальном отдыхе у всех разнится. Неблагоприятную картину дополняют срыв планов, а также мелкие ссоры, которые превращаются в настоящий конфликт. О том, как этого избежать – рассказала корреспондентам siapress.ru психолог, кандидат биологических наук Диана Филатова.

− Почему именно на отдыхе между близкими людьми происходят конфликты?

− Многие люди с нетерпением ждут отпуск весь год, подолгу фантазируя, каким он будет прекрасным и приятным. Причем, чем идеальнее картинка в воображении, тем больше разочарования. Кроме того, на возникновение конфликтов влияют: неумение договариваться о совместном времяпрепровождении, разные интересы, груз застарелых обид. И самое главное – смена привычного ритма жизни.

− Как спланировать отдых без вреда отношениям?

− Чтобы избежать недомолвок во время отпуска, необходимо заранее с партнером обговорить, возможно и не один раз, как вы видите ваш совместный отдых. Какие есть ожидания, как именно вы хотите распорядиться свободным временем. Чем подробнее все будет обговорено, тем меньше вероятности раздражения, разочарований и обид, которые в свою очередь приводят к ссорам.

− Некоторые супруги ругаются еще на этапе подготовки к отдыху. Как минимизировать ссоры во время отпуска со своим партнером?

− Находить компромиссы, выстраивая общение на основе уважения друг к другу, непростая задача для многих пар. И это касается всех семейных вопросов. Почему же супруги ругаются? Возможно, привыкли так добиваться своего, ведь ссора — это своеобразная разрядка, деструктивный инструмент для снятия напряжения. Для того, чтобы меньше ругаться, для начала необходимо взять ответственность за свои эмоции, научиться их контролировать, а также следует постараться услышать своего партнера и найти компромисс.

− Иногда во время поездки мы встречаемся с конфликтными родственниками. Как себя защитить от их нападок?

− Порой единственным выходом из такой ситуации может быть только дистанцирование. Ведь отпуск даётся человеку для того, чтобы он мог восстановиться после трудового года, набраться сил. Зачем это время тратить на «токсичных» людей и неприятные эмоции? Если возможности избежать контактов с конфликтными родственниками нет, то помогут техники по противодействию манипуляциям. Например, если вас провоцируют на эмоции, представьте, что вы находитесь под куполом и все неприятные слова просто не долетают до вас.

− Как выжить под одной крышей с родственниками во время отпуска?

− Теснота, шум, отсутствие личного пространства – испытание для многих людей. Больше гуляйте, уделяйте время своим интересам и приятным занятиям, ведь никто не заставляет проводить с родственниками все свободные часы отпуска.

− Что делать, если конфликт все-таки произошел? Как не испортить отношения с близкими людьми окончательно? И как их восстановить?

− Сложный вопрос, в котором нет единого решения. Люди разные и ситуации тоже. Все зависит от конфликтующих сторон и их договороспособности. С одними достаточно проговорить суть своих претензий и эмоциональных реакций с выдвижением своих требований, а с другими – самым рациональным решением будет дистанцирование. Возможно, в каких-то ситуациях следует попросить прощения, если чувствуете свою вину.

Топ-4 «отпускных» конфликтов и их решение от нашего психолога

Активный отдых против пассивного. Каждый из нас представляет отпуск по-разному. Старшее поколение предпочитает сходить в музей, муж хочет на рыбалку, жена – на шоппинг, а дети – в парк аттракционов. Как договориться и приятно провести время?

− Мы все разные, со своими индивидуальными интересами, и это нормально. Обычно на отпуск выделяется не один день, поэтому договориться не так сложно. Например, в определенный день вся семья планирует рыбалку, а в другой музей. Если же ловить рыбу хочет только один муж, то насильно заставлять других домочадцев делать это нет смысла. Вполне можно разделиться и вечером с удовольствием обменяться впечатлениями.

Нервный срыв – на близких. Как не выплеснуть раздражение и разочарование от неудавшегося отпуска на родственников и своего партнера?

− Ответственность за отпуск лежит полностью на самом человеке. Не следует ее перекладывать на других, чтобы избежать раздражения и разочарования. Если же отпуск закончился и отдохнуть не удалось, попробуйте поработать с негативными эмоциями экологичным способом, не срываясь на близких. Пешие прогулки, спорт, арт-терапия прекрасные инструменты восстановить душевное равновесие.

Бюджетный вопрос. Как не допустить финансовый конфликт во время отпуска?

− Чтобы избежать конфликтных ситуаций из-за денег, обговаривайте заранее будущие расходы и планируйте финансовую вовлеченность каждого.

Родственники всегда знают лучше. Например, как воспитывать детей и вести хозяйство. И об этом они, конечно же, поделятся с вами. Как ответить таким родственникам?

− Необходимо прямым текстом, возможно многократно, проговаривать одну и ту же, заранее подготовленную, фразу. Например: «Спасибо за беспокойство, но мы сами решим, как воспитывать своих детей». Не нужно переубеждать, конфликтовать, указывать на некорректность высказываний. Берегите свои нервы и душевные силы. Помните, что качественный отдых — это залог продуктивной работы в будущем, а также профилактика многих психосоматических заболеваний и его нужно провести на все 100%!