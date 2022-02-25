Психолог Диана Филатова – о том, как справиться с волнением перед начальником

Для многих сотрудников общение с начальством становится трудным психологическим испытанием. Однако, найти общий язык крайне важно для карьерного роста и комфортной рабочей обстановки. Как не бояться руководство, уверенно заявить о себе и избежать конфликта – корреспонденту siapress.ru рассказала психолог, кандидат биологических наук Диана Филатова.

– Как справиться с волнением и страхом перед начальством? Существуют ли какие-то методики и техники для облегчения этих состояний? Какие?

– Техник саморегуляции достаточно много. Так как мы все индивидуальны, то методы тоже необходимо подбирать исходя из личностных особенностей конкретно взятого человека. Сначала давайте разберёмся, что такое волнение. Это не что иное, как тревога, то есть негативное ожидание будущего. Чтобы настроить себя перед ответственным разговором с начальником, вы можете использовать дыхательные техники. Например, техника дыхания по квадрату. Суть в том, что вы представляете перед собой квадрат. На четыре счета делайте вдох, как будто поднимаетесь из левого нижнего угла квадрата вверх. На следующие четыре счета — выдох, будто движетесь слева направо по верхней стороне квадрата. Затем еще раз на четыре счета сделайте вдох, как будто спускаетесь из правого верхнего угла квадрата вниз, и, наконец, еще раз выдохнете на четыре счета, двигаясь по нижней стороне квадрата.

Ещё одна простая психологическая техника, позволяющая вернуть уверенность себе и справится с волнением, называется «Пиджак уверенности». Представьте, что где-то в шкафу у вас висит пиджак, который способен настроить на успешное преодоление трудностей при его надевании. Следите за тем, чтобы плечи были расправлены. Ровная осанка даст дополнительное ощущение уверенности в себе. Придумайте ободряющие фразы и произносите про себя в стрессовой ситуации: «Я все смогу», «Я справлюсь», «У меня все под контролем».

Есть смешная, но эффективная техника – «Фига в кармане». Она используется, когда есть внутреннее несогласие с оппонентом, но открыто высказать свою позицию нет возможности. Это упражнение поможет справиться с негативным эмоциональным состоянием. Есть похожая техника под названием «1 000 баксов». Суть в следующем – представьте, что у вас есть крупная сумма денег. Это ваши эмоции. Если начальник вас заденет, а вы на это отреагируете, то вы расстанетесь с этими деньгами. Вряд ли кому-то захочется потерять заработанное, поэтому при психологическом давлении, удерживайте мысль, что вы не позволите этому произойти, и ваши средства (эмоции) останутся при вас.

Чтобы побороть страх можно использовать технику «Доведение до абсурда», когда вы визуализируете самый нелепый и невероятный исход неприятного предстоящего события. Например, если переговоры пройдут неудачно, то приедет ваша школьная учительница, высокопоставленный начальник и начнёт вас отчитывать публично прямо в центре города. Цель – снизить излишнюю значимость события.

– Порой между работником и начальником могут происходить конфликты. Как выйти из них с наименьшими потерями для себя?

– К сожалению, не все начальники готовы к конструктивному диалогу, поэтому сотрудникам приходится прорабатывать последствия конфликта самостоятельно. Ваша задача экологично переработать негативные чувства, чтобы они не повлияли на жизнь и здоровье, а также не отразились на близких. Для начала надо определить, какие эмоции вы испытываете после конфликта: обиду, раздражение, злость, чувство вины, приступ самоедства. Если это злость, то можно выплеснуть энергию, избивая подушку. Можно рвать бумагу, переключиться на спорт. Кому-то помогает прослушивание музыки, танцы. Если вам обидно, то напишите письмо обидчику, выплеснув на бумагу все свои мысли и чувства. После этого текст можно порвать, сжечь или выкинуть в мусорку.

– Какие техники можно использоваться для отстаивания своих прав и интересов перед руководством?

– Следует провести подготовительную работу, настроить себя на переговоры. Важно отследить как психологическое состояние, так и выбор аргументов. Поставьте конкретную цель перед тем, как начать отстаивать свои права и интересы. Проанализируйте возможные варианты исхода переговоров, чем конкретно вы готовы поступиться, а что для вас имеет решающее значение.

Есть психологическая техника, которая поможет высказать своё несогласие начальнику или кому-либо и не спровоцировать конфликт. Она трехступенчатая – сначала описываете ситуацию, которая вас не устраивает, потом проговариваете свои чувства (например, «мне это неприятно», «обидно слышать»), затем проговариваете просьбу больше так не поступать (не повышать голос) или делать по-другому (свои замечания по работе высказывать лично, а не при коллективе).

– Что делать, если начальник не обращает внимание на положительные результаты работы и акцентирует внимание только на недостатки? Как заявить о себе и попросить повышение зарплаты или повышение в должности?

– Заявить о себе можно через качественно сделанную работу. Если у вас хорошие результаты, то их можно использовать, как аргументы при встрече с руководителем для выяснения возможности увеличения оплаты труда или повышения по должности.

– Как обезопасить себя от манипуляций руководства?

– Необходимо научиться не реагировать на манипуляции («Техника 1 000 баксов») или их отражать. Техники психологического самообороны достаточно эффективны против нападок манипулятора. К ним относятся: