В столице ХМАО подвели итоги 23-го кинофестиваля «Дух огня»

На прошлой неделе Ханты-Мансийск вновь принимал Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня». С 2023 года его президентом является всемирно известный сербский режиссер Эмир Кустурица.

На суд авторитетных экспертов было представлено 47 фильмов, снятых кинематографистами из России, Северной и Южной Америки, Европы, Азии, Ближнего Востока.

Победителем международного конкурса стал фильм «Убить монгольскую лошадь» (режиссер Сяосюань Дзян, Китай). Он рассказывает о наезднике, который исполняет сложные трюки на лошадях в степи на границе Монголии и Китая.

Лучшим российским дебютом жюри назвало антиутопию «Ветер». Лента Сергея Члиянца рассказывает о молодой паре, которая живет в небольшой станице, уцелевшей после эпидемии и войны. А главную награду в конкурсе короткометражек взял фильм «Такой именно день» режиссера Клавдии Коршуновой. Это история о молодой женщине, которая мечтает стать матерью.

Фестиваль «Дух огня» правительство ХМАО проводит при поддержке Министерства культуры РФ и в партнерстве с «Газпром нефтью».

В этом году приз от компании в специальной номинации «За сохранение культурных традиций» получил режиссер из Санкт-Петербурга Анджей Петрас. Семейный музыкальный фильм «Огниво против волшебной скважины» он снял по мотивам известной сказки Андерсена.

«Сохранение культурных традиций в кино, как и в жизни, просто необходимо. Именно традиции формируют нашу идентичность и определяют, кто мы есть. Если не будет традиций, не будет и нас», – отметил Эмир Кустурица.

Еще одна фестивальная номинация ‒ «Фильм в работе». Ее победителем стал проект режиссера из Иркутской области Артема Тумакова. Производство картины под названием «А как правильно?» компания поддержит в рамках своей программы социальных инвестиций «Родные города».

«Даже талантливым и состоявшимся режиссерам не всегда легко найти финансирование на свои фильмы. При этом у них есть свой взгляд на мир и история, которой они хотят поделиться, свежие идеи и перспективы. Наша цель – дать им возможность раскрыть свой талант и завершить фильм, который будет по-настоящему волновать и вдохновлять», – пояснила директор программы «Родные города», член жюри конкурса «Фильм в работе» Ярина Сугакова.